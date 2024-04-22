Украинские ТЦК обещают гражданам два месяца отсрочки после добровольного прохождения ВВК

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Украинские ТЦК обещают гражданам два месяца отсрочки после добровольного прохождения ВВК

Стратегиям, с помощью которых киевские власти сегодня пытаются завлечь военнообязанных граждан в ряды ВСУ, может позавидовать любой специалист-маркетолог.

Буквально сегодня мы писали о том, что Львовский ТЦК опубликовал очередную короткометражку, призывающую украинских мужчин встать на защиту своей страны, которой грозит «российская оккупация».



Однако в украинском военно-политическом руководстве, вероятно, решили, что рекламы будет мало, и устроили самую настоящую акцию.

Так, в новом законе о мобилизации, который недавно был принят Верховной Радой, есть пункт, согласно которому добровольно явившиеся в ТЦК (без повестки) военнообязанные граждане получат двухмесячную отсрочку после прохождения ВВК.

Последняя, как говорится в тексте норматива, предоставляется добровольцам для того, чтобы они могли уладить личные дела перед призывом в ВСУ по мобилизации.

Стоит напомнить, что в новом законе также есть пункт о том, что в течение двух месяцев после вступления данного документа в силу все без исключения военнообязанные должны явиться в ТЦК для актуализации данных. В противном случае они будут считаться уклонистами, и к ним могут быть применены ограничительные меры, включая лишение прав на вождение ТС.
17 комментариев
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  1. svp67 Звание
    svp67
    +2
    Сегодня, 17:10
    А бочку варенья и ящик печенья не обещают? Или шмат сала?
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +1
      Сегодня, 17:57
      Скорее тут ассоциация с разводом новичка в тюремной камере
      "Ты нам сейчас в зад дашь, а потом мы все поцелуем твой пиcюн"
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 18:28
        Какие у вас познания специфические... laughing
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 18:10
      -обещают гражданам два месяца отсрочки
      С момента подачи в розыск за уклонение.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 18:31
        Украинские ТЦК обещают гражданам два месяца отсрочки после добровольного прохождения ВВК

        Перед смертью не надышишься!!!
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 17:12
    есть пункт, согласно которому добровольно явившиеся в ТЦК (без повестки) военнообязанные граждане получат двухмесячную отсрочку после прохождения ВВК.

    А через два месяца - окоп, могила, встреча с бандерой.
  3. ddmitrij Звание
    ddmitrij
    +2
    Сегодня, 17:15
    Проститься с родными и погулять напоследок?
  4. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +1
    Сегодня, 17:17
    Как узнать что свидомит врёт? Он открыл рот!
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:19
    «Отсрочка предоставляется добровольцам для того, чтобы они могли» —

    — Проститься с родными и близкими ...
  6. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +4
    Сегодня, 17:20
    Если Дьявол просит твою руку и даёт за нее два месяца отсрочки, то в конечном итоге он заберёт твою душу, украинец...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:35
      Цитата: Иезекиль 25-17
      то в конечном итоге он заберёт твою душу, украинец...

      Сначала заберет тело, а потом душу.
  7. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 17:26
    Когда будет акция приведи друга? laughing
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:26
    Типа поживи ещё два месяца , дела все с завещанием уладь, а тама и подыхать отправляйся.
  9. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 17:37
    Вспомнил заезженную фразу: "Обещать не значит жениться".
    Очень похоже, что так и будет в этом случае.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:01
    Такая шикарная замануха, просто ух!!!
    На кого рассчитано, на деб Б илов?
  11. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 18:10
    А отсрочка начнется конечно после победы украины над усё, т.е никогда.
  12. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 18:57
    Типа-если добровольно пройдешь комиссию-тебя 2 месяца ловить не будут? lol