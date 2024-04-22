Украинские ТЦК обещают гражданам два месяца отсрочки после добровольного прохождения ВВК
Стратегиям, с помощью которых киевские власти сегодня пытаются завлечь военнообязанных граждан в ряды ВСУ, может позавидовать любой специалист-маркетолог.
Буквально сегодня мы писали о том, что Львовский ТЦК опубликовал очередную короткометражку, призывающую украинских мужчин встать на защиту своей страны, которой грозит «российская оккупация».
Однако в украинском военно-политическом руководстве, вероятно, решили, что рекламы будет мало, и устроили самую настоящую акцию.
Так, в новом законе о мобилизации, который недавно был принят Верховной Радой, есть пункт, согласно которому добровольно явившиеся в ТЦК (без повестки) военнообязанные граждане получат двухмесячную отсрочку после прохождения ВВК.
Последняя, как говорится в тексте норматива, предоставляется добровольцам для того, чтобы они могли уладить личные дела перед призывом в ВСУ по мобилизации.
Стоит напомнить, что в новом законе также есть пункт о том, что в течение двух месяцев после вступления данного документа в силу все без исключения военнообязанные должны явиться в ТЦК для актуализации данных. В противном случае они будут считаться уклонистами, и к ним могут быть применены ограничительные меры, включая лишение прав на вождение ТС.
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