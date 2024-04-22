СМИ Польши рассказало об участии польского ракетного соединения в учениях НАТО Sea Shield 2024

В ходе военно-морских маневров Североатлантического альянса производились успешные пуски ракет NSM норвежского производства по приближающимся к румынскому побережью силам условного противника. Похоже, НАТО старается накрыть Черное море своим «ракетным зонтиком».Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Polska Zbrojna.СМИ Польши рассказало об участии польского берегового ракетного соединения MJR (Morska Jednostka Rakietowa) в учениях НАТО Sea Shield 2024. На его вооружении стоят противокорабельные ракеты NSM и пусковые установки.Издание подчеркивает высокую мобильность данной техники, которая в кратчайшие сроки может быть переброшена и развернута на любом участке польского побережья. Помимо этого, морским или воздушным путем ее легко передислоцировать за границу. В данном случае, комплекс перебросили из Гдыни в Румынию по воздуху самолетом Ан-124 «Руслан».Береговые ракетные комплексы NSM способны поражать цели на дистанции до 200 километров, после чего установки оперативно перемещаются в другое место, что затрудняет их обнаружение и уничтожение.Поляки действовали совместно с 508-м береговым ракетным дивизионом ВС Румынии, на вооружении которого стоят советские комплексы «Рубеж».Всего в учениях, организованных румынскими ВМС, участвовало 2,2 тысячи военнослужащих из 12 стран. Почти две недели в Черном море и дельте Дуная действовало почти 30 кораблей, а в воздух поднималось 17 различных самолетов.

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