СМИ Польши рассказало об участии польского ракетного соединения в учениях НАТО Sea Shield 2024

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СМИ Польши рассказало об участии польского ракетного соединения в учениях НАТО Sea Shield 2024

В ходе военно-морских маневров Североатлантического альянса производились успешные пуски ракет NSM норвежского производства по приближающимся к румынскому побережью силам условного противника. Похоже, НАТО старается накрыть Черное море своим «ракетным зонтиком».

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Polska Zbrojna.



СМИ Польши рассказало об участии польского берегового ракетного соединения MJR (Morska Jednostka Rakietowa) в учениях НАТО Sea Shield 2024. На его вооружении стоят противокорабельные ракеты NSM и пусковые установки.

Издание подчеркивает высокую мобильность данной техники, которая в кратчайшие сроки может быть переброшена и развернута на любом участке польского побережья. Помимо этого, морским или воздушным путем ее легко передислоцировать за границу. В данном случае, комплекс перебросили из Гдыни в Румынию по воздуху самолетом Ан-124 «Руслан».

Береговые ракетные комплексы NSM способны поражать цели на дистанции до 200 километров, после чего установки оперативно перемещаются в другое место, что затрудняет их обнаружение и уничтожение.

Поляки действовали совместно с 508-м береговым ракетным дивизионом ВС Румынии, на вооружении которого стоят советские комплексы «Рубеж».


Всего в учениях, организованных румынскими ВМС, участвовало 2,2 тысячи военнослужащих из 12 стран. Почти две недели в Черном море и дельте Дуная действовало почти 30 кораблей, а в воздух поднималось 17 различных самолетов.
4 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:25
    Подляки хитрые , хохлоте новое не дают , а старьё всё сбагрили.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 17:25
    СМИ Польши рассказало
    Мы уже должны начать бояться?. Жаль, польское СМИ не уточнило, в каком именно месте...
  3. антивирус Звание
    антивирус
    +1
    Сегодня, 17:29
    Главное для польшы-защита бреслау и штетина.
    Могу побазарить за сохранение этих воеводств в сост польши, в обмен на передачу в рф юж части вост Пруссии. Не дорого возьмём. С немцами порешаем
  4. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 18:50
    плиз братушки не берите в плен не братьев. только украинцев берите. остальных только на ремни.