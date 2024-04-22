Министр иностранных дел Швеции заявил о готовящихся санкциях Евросоюза против теневого танкерного флота России
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Европейский союз в ближайшее время примет решение о введении санкций против теневого танкерного флота Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, сообщает информационное агентство Reuters.
Санкции против теневого танкерного флота России войдут в состав четырнадцатого пакета санкций ЕС против РФ. Но, что интересно, глава шведского дипломатического ведомства не стал пояснять, каким именно образом Евросоюз собирается воспрепятствовать поставкам нефти с помощью теневого танкерного флота.
Теневой танкерный флот – это танкеры, которые формально не имеют никакого отношения к России и не принадлежат российским собственникам. Но по факту эти танкеры выполняют перевозки российской нефти по заданиям российских компаний.
Использование российскими компаниями теневого танкерного флота давно вызывало резкое недовольство со стороны руководства Евросоюза и ранее. Вероятно, вплоть до последнего времени в политических кругах ЕС обсуждались возможные способы воспрепятствования использованию Россией теневого танкерного флота для перевозки нефти.
Кроме того, руководитель МИД Швеции заявил о готовящемся запрете на импорт сжиженного природного газа (СПГ). Напомним, что вплоть до последнего времени поставки СПГ из России в страны Евросоюза запрещены не были, в отличие от поставок угля и нефти.
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