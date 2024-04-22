Министр иностранных дел Швеции заявил о готовящихся санкциях Евросоюза против теневого танкерного флота России

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Министр иностранных дел Швеции заявил о готовящихся санкциях Евросоюза против теневого танкерного флота России

Европейский союз в ближайшее время примет решение о введении санкций против теневого танкерного флота Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, сообщает информационное агентство Reuters.

Санкции против теневого танкерного флота России войдут в состав четырнадцатого пакета санкций ЕС против РФ. Но, что интересно, глава шведского дипломатического ведомства не стал пояснять, каким именно образом Евросоюз собирается воспрепятствовать поставкам нефти с помощью теневого танкерного флота.



Теневой танкерный флот – это танкеры, которые формально не имеют никакого отношения к России и не принадлежат российским собственникам. Но по факту эти танкеры выполняют перевозки российской нефти по заданиям российских компаний.

Использование российскими компаниями теневого танкерного флота давно вызывало резкое недовольство со стороны руководства Евросоюза и ранее. Вероятно, вплоть до последнего времени в политических кругах ЕС обсуждались возможные способы воспрепятствования использованию Россией теневого танкерного флота для перевозки нефти.

Кроме того, руководитель МИД Швеции заявил о готовящемся запрете на импорт сжиженного природного газа (СПГ). Напомним, что вплоть до последнего времени поставки СПГ из России в страны Евросоюза запрещены не были, в отличие от поставок угля и нефти.
16 комментариев
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  1. Елис_С Звание
    Елис_С
    0
    Сегодня, 17:37
    Что евры - опять на те же грабли?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 17:45
      Цитата: Елис_С
      Что евры - опять на те же грабли?

      Это те чьи деды и отцы, Гитлеру помогали.
      1. алабурга Звание
        алабурга
        0
        Сегодня, 18:36
        Непосредственно служили гитлеру.
  2. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 17:39
    Похоже евролюди нашему руководству не оставляют выбора. Придется идти до конца
    1. антивирус Звание
      антивирус
      -1
      Сегодня, 18:15
      А есть площадки, круглый столы где обсуждают, делят рынки - прибыли? Вот наш, вот ваш кусок. Зажали наш - получи убытки на твоей поляне.
      В северном море все трубы целые. Танкеры атлантику бороздят наказуемо(без).
      Молчит народ, характер мягкий. А кремль...
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:16
      Похоже евролюди нашему руководству не оставляют выбора. Придется идти до конца

      Очень надеюсь что это будет их "конец"... Главное не останавливаться и никуда не сворачивать... Терять нам нечего... Лоб в лоб и на таран... Потерять всё они всё равно боятся... Вопрос в том, боимся ли мы...???
  3. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -3
    Сегодня, 17:42
    Похоже дело идёт введению морской блокады.
    Интересно, как будет ведомство Захаровой комментировать эту зраду.
    А ещё интересней, как Скабеева будет превращать её в перемогу.
  4. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 17:44
    Если бы они могли, они бы уже очень давно заблокировали любые поставки нефти и СПГ. Но тогда Нефть будет по 250 за бочку а газ вернется в зону 2000 долларов. США не позволят это сделать, будут бить на соблюдение нормы в 60 за бочку. Может нечто подобное и для СПГ придумают.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 17:44
    Использование российскими компаниями теневого танкерного флота давно вызывало резкое недовольство со стороны руководства Евросоюза и ранее.

    Но остановить этот флот невозможно, много разных уловок, чтобы этого избежать.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 18:03
      Цитата: carpenter
      остановить этот флот невозможно, много разных уловок, чтобы этого избежать.
      Я не знаток морского права - тут есть люди, кто куда поболее меня в этом соображает.
      Но сдаётся мне, что "борьба с теневым российским флотом" обернётся полным уничтожением этого самого права и заменой его на обычное и нормальное для Запада каперство - "мне ПОКАЗАЛОСЬ, что это судно имеет отношение к России и на этом простом основании я имею право его захватить, а нефть украсть".

      Мы про это уже слышали совсем недавно - замена "права" на "правила".
  6. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 17:45
    ...Дания, Швеция и Финляндия хотят перекрыть российским танкерам путь через Финский залив в Балтийское море по причине их "непризнанной" страховки.

    Россию обвиняют в желании устроить экологическую катастрофу
    В начале апреля министры иностранных дел восьми стран Северо-Балтийской группы встретились на шведском острове Готланд, чтобы обсудить, как "бороться с российским флотом".

    Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что Россия "готова создать "экологический хаос", проводя "непригодные к плаванию нефтяные танкеры через Балтийское море в нарушение всех морских правил". По его мнению, Россия даже желает, чтобы "стареющий и незастрахованный российский теневой флот вызвал экологическую катастрофу".

    "Риск экологических катастроф существует каждый день, и особенно в районе Балтийского моря он может быть очень серьезным, если что-то произойдет", — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

    Как НАТО будет бороться с российским флотом
    "Балтийское море становится озером НАТО", — сказал в прошлом месяце министр иностранных дел Латвии и кандидат на пост главы НАТО Кришьянис Кариньш.

    Швеция, Финляндия, Дания и другие мелкие прибалтийские страны — члены НАТО, хотят, согласно данным в СМИ:

    ввести запрет на дозаправку и перегрузку танкерного флота в заливе;
    ввести обязательство брать датских лоцманов при проводке танкеров через пролив Эресунн.
    Подключили и "Гринпис", которая проводит демарши на рейде.
    "Мы призываем шведское правительство прекратить позволять дозаправщику "Циркону" работать в шведской исключительной экономической зоне и тем самым удалить важнейшую инфраструктуру российского флота, который финансирует войну в Украине", — заявил Рольф Линдаль, активист кампании за мир и энергетику в Greenpeace Nordic.

    Морской эксперт экологической организации WWF Ванесса Райан добавила, что существует "большая обеспокоенность , так как есть суда в плохом состоянии и нет информации ни о подготовке экипажа, ни о страховании и так далее". Заметим, что нет — у Запада, почему-то решившего, что он незаменим в страховании судов.

    Ограничения против российских танкеров хотят внести в состав европейского пакета №14 против РФ, который хотят принять до лета.

    Такие приготовления означают, что доступ России к Балтийскому морю из Санкт-Петербурга и других портов, таких как Калининград может быть отсечён.

    И Россия это так просто не оставит. Поэтому Бильстрем тут же "дал заднюю", заверив Guardian, что члены НАТО вряд ли могут рисковать репутацией — уж очень эти планы напоминают действия хуситов в Красном море.

    Кроме того, нежизнеспособность идеи состоит в том, что мировое судоходство многонационально, схемой "теневого флота" пользуются многие страны, особенно подсанкционные. Накоплен большой опыт по быстрой смене флага и порта приписки.

    Что касается лоцманов из Дании, то прошлой осенью газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает планы, согласно которым Дания, контролирующая проливы у входа в Балтийское море, может получить задание проверять или даже блокировать суда, которые не имеют "признанную страховку". Есть якобы положение в морском праве, что если страна считает, что судно "опасно", то может его проверить и завернуть.
    Но это может спровоцировать ответные меры или судебные иски со стороны России, потому что страхование у судов есть — российское. Идёт прокси-война, которая обуславливает дальнейшее существование "теневого флота".....

    Взято с "Правда.ру"
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 17:51
    Ага поймают они теневой танкерный флот России. recourse fool laughing На Тортуге нас до сих пор помнят, точнее гоняются за нами laughing laughing laughing А поймать никак не смогут потому как ветра мы не путаем good drinks
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 17:51
    Так то все понятно... "теневой флот" у наглов, лойда не страхуется, а им очень хочется, такой жирный кусок мимор рта пролетает!
    Вот только их санкции и попытки их исполнить, это уже не шутки, это ВОЙНА!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 18:27
      Цитата: rocket757
      "теневой флот" у наглов, лойда не страхуется, а им очень хочется, такой жирный кусок мимо рта пролетает!
      Я вобще не понимаю смысла ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ страховки. Хоть ОСАГО, хоть Ллойда. Вон, Деточкин страховал машину у Димы Семицветова ДОБРОВОЛЬНО.
      С какой стати я должен кому-то что-то платить, не совершив ничего катастрофического? Разобью чужую машину, посажу танкер на мель и нефть экологическую катастрофу устроит - судись, взыскивай с меня ущерб. И уж, тем более - почему нарушение мною финансовых интересов частной страховой компании должно быль основанием для лишения меня собственности или препятствием моему праву пользоваться своей собственностью?
      Просто узаконенный способ поборов эти обязательные страховки и ничего более.

      Понимаю, что вопрос хоть с ОСАГО, хоть с Ллойдом запутаннее, чем я тут расписал, но, тем не менее, принцип-то остаётся в сухом остатке. Хочу - плачУ за будущие возможные риски. Не хочу - не плачУ, буду возмещать ещё дороже в случае нанесения ущерба.
      А так, как оно, это страхование, сейчас существует - какое-то добровольно-принудительное "Спортлото" наоборот.
  9. Сергей3 Звание
    Сергей3
    -1
    Сегодня, 18:13
    Надо добить все газовые хранилища на окраине, а то опять на пол пути остановились. А там цена на газ взлетит в небеса и можно будет без ущерба возить через Южную Америку. wassat
  10. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 18:42
    А давайте,глядишь энергоресурсы в цене для ес подрастут ввиду новых издержек.