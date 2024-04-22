Зеленский провёл заседание ставки, на котором заявил о скором «выравнивании ситуации» на фронте с учётом помощи от США

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Зеленский провёл заседание ставки, на котором заявил о скором «выравнивании ситуации» на фронте с учётом помощи от США

Зеленский провел новое заседание ставки, на котором основными темами было наступление российской армии, а также нехватка систем ПВО. Об этом украинский президент сообщил в своем ТГ-канале.

По итогам ставки было принято решение перераспределить оставшиеся системы ПВО с учетом того, что к ним американцы в скором времени дадут боеприпасы. Подробности не сообщаются, но, по имеющимся данным, перераспределять практически нечего. По крайней мере, киевскую ПВО трогать не будут, а там и сосредоточена основная масса оставшихся ЗРК. Тем не менее разведке поручено разузнать все планы России по возможным ударам и приготовить план по отражению.



Также на ставке Зеленский заявил, что командование ВС России якобы готовит к 9 мая некие «военные операции», чтобы продемонстрировать «хоть какой-то успех». По его словам, выделение американской военной помощи будто бы заставляет российскую армию торопиться, иначе она не успеет, и ВСУ «выровняют ситуацию». Слушая этот бред, возникает ощущение, что он вообще не понимает, что происходит на поле боя, а генералы ему рассказывают только хорошее.

Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно

— заявил глава киевской хунты по итогам ставки.

Еще одним вопросом, обсуждаемым на ставке, было заключение контрактов с украинскими производителями оружия. Хунта хочет иметь побольше оружия и не платить за него большие деньги.
23 комментария
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  1. Shurik70 Звание
    Shurik70
    +1
    Сегодня, 17:53
    "Заграница нам поможет!"
    (С)
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -2
      Сегодня, 17:54
      В сводках МО РФ указаны как понесшие серьёзные потери в личном составе боевой технике и вооружениях: 3-я штурмовая, 28-я, 14-я, 21-я, 22-я, 23-я, 24-я, 30-я, 53-я, 47-я, 43-я, 54-я, 56-я, 59-я, 72-я, 63-я, 67-я, 93-я, 100-я, 115-я, 117-я механизированные бригады ВСУ. Изрядно измотаны и обескровлены: 46-я, 81-я, 77-я аэромобильные, 25-я воздушно-десантная, 5-я, 79-я, 92-я десантно-штурмовые, 68-я и 71-я егерские, 57-я, 59-я и 58-я мотопехотные; 101-я, 102-я 103-я, 108-й 110-я, 125-я, 126-я, 128-я бригады теробороны.

      В списке соединений, потерявших около 50% личного состава, числятся 35-й, 36-я бригады морской пехоты; 10-я горно-штурмовая бригада и 78-й отдельный десантно-штурмовой полк ВСУ. В нацгвардии Украины серьёзный ущерб в бойцах и технике понесли: 12-я, 13-я, 18-я, 23-я и 31-я бригады. Потери ВСУ в живой силе составили только по подтверждённым данным около 7200 человек убитыми и тяжело ранеными.

      Статистика по потерям в технике и вооружениях украинских войск примерно та же, что и за прошлую неделю. Это около 110 артиллерийских систем ствольных, буксируемых, самоходных, также реактивных. Сожжено в пределах полутора десятка украинских танков. Парк машин модификации Т-64 уничтожен примерно на 90%. Поставленных ВСУ из бывших стран Варшавского договора машин модификации Т-72 осталось около 40%. Теперь на поле боя заметно и ярко горят немецкие «Леопарды» и американские «Абрамсы». Та же участь постигла западные БМП. Но поле боя за прошедшую неделю осталось около 30 таких машин. Уничтожено около десятка различных самолётов врага. Есть у неприятеля потери и в геликоптерах. Убыль в автомобилях и дронах исчисляется сотнями.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 18:00
      Цитата: Shurik70
      "Заграница нам поможет!"
      (С)


      Заграница как правило может помочь только ноги протянуть всем желающим.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +2
        Сегодня, 18:08
        Цитата: OrangeBigg
        Заграница как правило может помочь только ноги протянуть всем желающим

        Как правило, слова о помощи заграницы говорят аферисты, что по-лёгкому стригут купоны. В особо крупных размерах.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 18:13
          И это тоже имеет место быть.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 17:53
    "Нет ну сколько, "кокс" можно жрать в таких количествах, нормальный человек, уже бы "кони двинул", а этот живой.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 18:08
      Зеленский провёл заседание ставки, на котором заявил о скором «выравнивании ситуации» на фронте с учётом помощи от США

      Может это и "Ставка", но он точно не "Верховный"... Клоун - наркоман и позор украинского народа... Если он считает, что Украина сможет что-то там "выровнять" с помощью какого-то там оружия, то он ещё и туп как пробка... Продлить агонию и убить ещё кучу людей сможет, но победить Россию никогда!!! И ещё вангую - он очень плохо кончит... am
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 18:58
        Цитата: Lev_Russia
        И ещё вангую - он очень плохо кончит...
        Ваще-то (сам не пробовал, но слышал) передоз - это не больно, и даже не без приятности. По крайней мере, те передознутые, которых буквально спасли впрыскиванием Narcan, обычно очень злы на спасителей (как же, весь кайф обломали!) а бывает, что и пытаются атаковать физически.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:54
    Зеленский провёл заседание ставки, на котором заявил о скором «выравнивании ситуации» на фронте с учётом помощи от США
    . Ну так за Днепр их выдавить, вот такое выравнивание, в данный момент времени, нам подходит...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:54
    «Разведке поручено разузнать все планы России» —

    — Разведка немедленно отправилась разузнавать ...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 18:10
      Группа " разведчиков" ехала в плацкарте поезда " куев- Москва". Ели сало заедая чесноком и запивая самогоном из пластиковой бутылки. Что то выдавало в них " украинцев". То ли вонь от потных носков и футболок, то ли дешевые джинсы и запах чеснока...))
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 18:36
        Цитата: Андрей Николаевич
        Что-то выдавало в них "украинцев".
        Чубы, которые они по неосторожности жевали вместе с салом и дешёвые джинсы, одетые прямо на шаровары...
  5. topol717 Звание
    topol717
    0
    Сегодня, 17:56
    А что случилось с той кучей оружия которую в Укропию подарили все страны НАТО в 22-23 годах? Ходили слухи что общая стоимость того железа превышала 1 трлн. евро.
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 18:40
      topol717-иметь оружия на триллион долларов и не продать хоть часть его,это же не по ук-роински wassat
  6. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 17:57
    Слушая этот бред, возникает ощущение, что он вообще не понимает, что происходит на поле боя, а генералы ему рассказывают только хорошее.
    мало того что он как клоун далёк от понимания военной стратегии, так ещё и в изменённом сознании после кокса. Так что не мудрено не понимать что происходит на поле боя.
    1. spirit Звание
      spirit
      +2
      Сегодня, 18:05
      клоун далёк от понимания военной стратегии,

      Этот "клоун" сидит спокойно за столом в Киеве со всей военной верхушкой, и спокойно при свете лучей солнца , обсуждает планы(уже более 2 лет).Ну и кто тут знаток военной стратегии?)Хусейн вон бомжевал по подвалам.Так как его штаб разлетелся в первый же день войны)Я бы "клоунов" искал в "другом " штабе,кто это допускает hi
      1. Лешак Звание
        Лешак
        0
        Сегодня, 19:07
        hi начну с того что я сам жду с нетерпением когда зелебобика отправят в мир иной, а точнее - в ад. А жив он до сих пор потому, что он предсказуем (также как дед бидон) для нашего руководства. Вы только представьте - с прошлогодним количеством бойцов и вооружений, какой мог быть итог контрнаступа если бы не желание зелебобика вернуть Крым и с упорством наркомана посылающего ВСУ на подготовленные позиции. А если бы основной удар был там где, у нас основная масса срочники, и ни каких укреплений? А если бы не его упорство в "фортециях" - отвод боеспособных частей, а не утилизация в мясорубках - насколько тяжелее давалось продвижение нашим войскам.
        Так что, не дай Бог, вместо наркомана появится более хитрый и продуманый человек у власти окраины - договорняк с последующим, более страшным, конфликтом будет просто неизбежен.
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 18:05
    Судя по фото,из всех присутствующих только жиденыш,полон оптимизма. Вот она-" бытовая химия" что делает. Вселяет надежду.)
  8. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 18:34
    На пасху и на инаугурацию президента, укрорейх обязательно устроит какую-то масштабную провокацию или теракт. Для этого фашингтон советников своих советников подогнал и оружие подвезет.
  9. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 18:34
    Он ждёт армию генерала венка. А ещё вундерваффе от спонсоров. Ну, и влажные надежды на могилизацию.
  10. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 18:46
    если пограничники бегут. а он когда свалит.
  11. Ig sura Звание
    Ig sura
    0
    Сегодня, 18:48
    Ну точно Зелебока в окоп полезет
  12. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 18:56
    А в чем смысл перемещений средств ПВО-к которым нет ракет? tongue