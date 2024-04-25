Новые варвары и Россия
Стихийный мемориал на Краснодарской улице, где 17 апреля в результате драки из-за парковочного места был убит мужчина
Этническая мафия
Во время обыска в доме преступника-нелегала найдены очень серьезные суммы денег неясного происхождения. Очевидно, убийца мог быть одним из представителей местной этнической оргпреступной группировки, что, скорее всего, и стало причиной его наглого поведения и чувства безнаказанности. Такие ОПГ обычно существуют под «крышей» прикормленных местных властей и силовиков. Иначе бы их быстро ликвидировали, так как всем известны фамилии, клички и явки мафиозных авторитетов.
Многоуровневая система семейно-клановых, земляческих и экономических связей (часто криминальных и полукриминальных) наделяет подобные национальные диаспоры большой устойчивостью, непотопляемостью, силой (на уровне физического давления на противников и финансового приоритета) и привлекает в их ряды молодых земляков с Кавказа или Средней Азии.
Такие паразитические структуры прекрасно существуют в условиях деградации Русской цивилизации, которая идёт с середины 1980-х годов и по настоящее время. Они чувствуют себя как рыба в воде в мутных водах коррупции, разложения государственных структур, которые формально должны защищать граждан России, но в сущности занимаются только «кормлением».
«Национальные диаспоры, землячества и общины не что иное как легализованные мафиозные структуры, – совершенно верно отмечает вице-спикер ГД Пётр Толстой. – Чем эти «землячества» лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, «отмазывают» собственных боевиков, «крышуют» полулегальный бизнес и запугивают всех остальных».
Причем это целый параллельный мир-цивилизация по этническому признаку, архаичная структура, которая живёт по своим законам и понятиям. И она бросает вызов более высокоразвитой Русской цивилизации, тянет её в прошлое.
Национальная безопасность
В реальности именно массовая миграция носителей архаики (традиций и стандартов родоплеменных обществ) является одной из самых главных угроз для России, а также для всего Глобального Севера – Русского мира, Европы и Северной Америки. Эта тема почти табуирована на Западе, где доминируют глобалисты. Однако проблема ассимиляции, вымирания и деградации белой расы – вопрос жизни и смерти всей человеческой популяции. В сущности, на данный момент происходит деградация, инволюция человечества. А массовая миграция представителей Глобального Юга на Север её ускоряет.
Поэтому закрывать глаза на эту проблему, заметать ее под ковёр, сваливать на бытовые мелочи – это страшная ошибка. Ведь это вопрос будущего нашего социума, государства и суперэтноса русов-русских. Нельзя проблему вымирания русских и других коренных этносов России закрывать наплывом орд мигрантов.
«Плавильный котёл», который был в Российской империи и СССР, больше не работает. Тогда у России имелся образ будущего, проект развития. Русские были носителями более высоких стандартов цивилизации – языка, культуры, образования, науки и техники. В сущности, они несли «бремя белого человека». В хорошем смысле.
Избавляли туземцев от рабства, междоусобных свар, войн. Строили города и железные дороги, школы и здравницы. Русские были учителями, врачами, агрономами, инженерами, строителями. Происходила русификация национальных украйн-окраин, и вместе с ней приходила более высокая духовно-материальная культура, просвещение.
Ныне всё иначе.
С развалом СССР Русский мир-цивилизация находится на стадии разложения. Русский язык, культуру, базовые стандарты и самих русских изгнали и вытесняют из национальных республик. Наши бывшие национальные окраины быстро вернулись в архаику. Но своих источников развития мало, либо они под новыми ханами и баями. Поэтому молодые поколения ищут новое «жизненное пространство». Обычная логика носителя культуры «кочевника».
В России они не становятся «русскими» – носителями русского языка, культуры, менталитета, идеи, русских стандартов жизни (индустриальной, городской цивилизации). Наоборот, они несут архаику и по мере роста их численности пытаются навязать нам свои традиции, ценности и стандарты. А это традиции аулов и кишлаков. К примеру, когда женщина должна быть закутана, сидеть дома и не заниматься спортом, не быть водителем троллейбуса, летчиком и т. д. «Церковь (мечеть), дети и кухня».
Угроза хаоса
Миграция создаёт множество внутренних проблем. Даже сказка про «дешевизну мигрантов» после изучения вопроса оказывается ложью. Прибыль получают только узкие группы населения – чиновники и бизнесмены. А вся тяжесть расходов падает на коренное население. Это и социальные издержки вроде обучения мигрантов и их потомства или оплаты рождения тысяч детей приезжих. Это и отток капитала. Это и падение уровня зарплат граждан РФ, так как бизнес предпочитает более дешёвых и послушных переселенцев. Нельзя забывать и про этническую преступность, она также имеет денежное выражение.
Таким образом, «дешевый труд мигрантов» – это миф, который поддерживают заинтересованные лица. Привлечение мигрантов очень дорого обходится всему государству и нашему обществу.
Ещё один миф, связанный со сказкой о «дешевизне труда мигрантов» – это мнение о том, что в России имеет место якобы «катастрофическая нехватка рабочих рук». А посему без массовой трудовой миграции нас якобы ждёт коллапс экономики.
В реальности же от массового наплыва трудовых мигрантов экономика только деградирует. Происходит не только консервация «экономики трубы», но и её дальнейший упадок. Зачем внедрять новые и высокие технологии, если есть дешёвая рабсила?! Поэтому вместо одной снегоуборочный машины и обучения одного квалифицированного водителя снег убирают вручную представители солнечных республик. При этом уже есть тенденция завоза к нам мигрантов и из других регионов планеты – из Южной Азии и Африки.
Решение вопроса недостатка рабочей силы – это переход на новый техноуклад, с механизацией, автоматизацией и роботизацией производства, когда не нужны миллионы работников низкой квалификации. А наплыв масс мигрантов возвращает общество в прошлое. Это архаизация практически всех областей жизнедеятельности. Тупик и замкнутый круг дальнейшего регресса.
Но главная опасность, которую ввозят в Россию миллионы мигрантов – это хаос. Происходит раскол страны по линии «коренные – чужаки» (рост этнической напряженности), что с радостью используют наши западные недоброжелатели.
Резко усиливается социальная база радикального ислама. Джихадисты широко вербуют среднеазиатских мигрантов. Некоторые мигранты прибывают в Россию уже убеждёнными ваххабитами и джихадистами. Они едут на «фронт», создают ячейки «сопротивления». Благо почва уже хорошо подготовлена десятилетиями россказней о «колониальном гнёте русских».
Нищета и социальная несправедливость в среднеазиатских республиках объясняются наследием «колониального гнёта» Российской империи и Советского Союза. Уровень образования такой, что самостоятельно «новые варвары» мыслить практически не могут, легко поддаваясь на националистическую и исламистскую пропаганду. Что и показал недавний масштабный террористический акт в подмосковном «Крокус Сити».
Для наших западных, да и восточных «партнеров» армия мигрантов, включая и «новых граждан РФ» – это возможность для реализации в России сценария гражданской войны, смуты. Миллионы мигрантов – это своего рода пятая колонна.
Также через мигрантов представители исламского и западного проектов ведут информационную войну, наступление против Русской цивилизации, подрывая её языковые, культурные и ментальные основы. Идёт уничтожение «русскости». Схожие процессы мы наблюдаем в Западной Европе, где на месте древних храмов и церквей возникают мечети.
А анклавы и гетто мигрантов, включая уже «коренных» во 2–3 поколении, изнутри уничтожают «белую» Францию, Италию, Испанию, Англию, Шотландию и т. д. Южная Европа быстро превращается в арабо-африканский, азиатский халифат. Северная Европа идёт по этому же пути. Попытки сопротивления, вроде Венгрии, общую негативную тенденцию не останавливают.
Архаизация
Мигранты покушаются на наше «жизненное пространство». На основу материального бытия всей цивилизации – территорию. Основа всех капиталов – это территория. Деньги без власти над территорией не имеют значения. Трудовые мигранты становятся претендентами на извлечённый с территории капитал, причём эксплуатируют чужую, а не свою территорию.
Таким образом, пользу извлекают «элиты» тех стран, которые избавились от «избыточного населения», сбросив его за границу. Они сохраняют ресурсы своих стран, которые можно перераспределить в свою пользу. Да ещё и имеют долю от прибыли уехавшего населения. А территория, которая принимает мигрантов, несёт убытки. Коренное население России должно содержать мигрантов, расходуя ресурсы своей страны и сокращая свой «пай».
Получается странная и крайне невыгодная для России ситуация. Якобы независимые правительства избавляются от своего населения, не желая нести за него ответственность. При этом они кичатся своей «независимостью» и ругают русских «за колониализм». Россия же должна делиться своими ресурсами, снова «кормить» национальные республики, которые якобы «суверенны».
Мигранты не только лишают нас доли общенационального богатства, но и несут за собой хаос. За волнами трудовых мигрантов стоят нерешённые у них на родине проблемы. Это нищета, бесправие, преступность, наркотрафик, средневековые, а то и первобытные нравы, деградация образования и культуры, национализм, исламизм и многое другое. С того момента, как мигрант пересёк границу России, всё это становится уже нашими проблемами. Получается, что за наш же счёт на нашу территорию проникают хаос и зло.
Что делать?
Необходимо осознать неделимость человека, народа и его родной земли. И то, что массовая миграция – это зло. Миссия каждого народа – принести процветание на свою родную землю, а не осваивать чужие территории, захватывать чужую долю. Современное «кочевое хозяйство» необходимо пресекать, а не поощрять.
Массовая миграция – один из механизмов, с помощью которого уничтожают и растворяют расы, цивилизации и национальные культуры. Таким образом хозяева Запада пытаются взять на себя «божественную миссию» и создать «нового человека», не имеющего расовых, цивилизационных и национальных корней. Воротилалм Запада нужны «двуногие орудия», живущие только по «экономическим понятиям». Это путь в ад!
Если Россия поддерживает среднеазиатские режимы, то она должна получать от этого выгоды. Тут не грех воспользоваться опытом западных держав и организаций, которые так или иначе контролируют огромное количество стран в Южной Америке, Африке и Азии.
Нельзя не контролировать «южное подбрюшье» нашей цивилизации. Если мы от него откажемся, то его поглотят Китай, Запад, тюркский и исламский проект во главе с Турцией. Причем Китай и представители исламского мира имеют преимущество, они непосредственно граничат со Средней Азией. Западу же выгодно включить этот регион в «зону хаоса», чтобы перебросить беспорядки в Россию.
Пока же нам необходимо ужесточать правила, диктовать свои условия. Навести порядок в государственном аппарате, силовых структурах, которые должны защищать народ. Запретить и разогнать национальные землячества и общины, уничтожить национальные ОПГ.
Прекратить практику бесконтрольной выдачи мигрантам российского гражданства, круто замешанную, как теперь известно, на коррупции. Рабочую силу завозить строго централизованно, организованно, вахтовым методом и в трудовые городки-лагеря. Чтобы мигранты приезжали к нам строго временно, на фиксированный трудовой период, а не укореняли бы тут свою преступность.
Параллельно России нужен свой образ будущего («прекрасного далёка»), проект технологического развития, новой индустриализации. Чтобы Русский мир нёс другим народам исключительно свой позитивный и жизнеутверждающий образ будущего, здоровые ценности и высокие стандарты жизни, прогресс и процветание, а не наоборот. Чтобы Россия стала привлекательной отнюдь не лишь для «лишних людей» других стран, их криминала и «беглых варваров», а именно для лучших представителей всех народов. Иначе никак.
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