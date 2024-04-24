Треугольник Тимбукту
Тимбукту (Томбукту) – это один из известнейших городов Мали, по чьим средневековым памятникам некогда крупного в Северной Африке центра исламской культуры и науки прошлись джихадисты еще в 2012 году. Однако у русскоязычно читателя этот топоним ассоциируется чаще с песней группы «Секрет» «Сара – Бара – Бу», где поётся про бухты Тимбукту и корову Му. Так после этой песенки к нам и прицепилось наименование этого региона и города Тимбукту.
Только бухт там нет (засушливая Сахель, центр континента, а Мали вообще не имеет выхода к морю), да и «Словарь географических названий зарубежных стран» (Главное управление геодезии и картографии при Совете министров СССР, 1970) фиксирует, что писать и говорить нужно «Томбукту». Вариант «Тимбукту» тоже допустим, но правильнее будет «Томбукту». И все на первый взгляд стало ясно с этим названием, но в действительности оказалось куда запутаннее.
Область Томбукту (Тимбукту) в Мали с ее административным центром г. Томбукту (Тимбукту
Если поднять сводки террористических инцидентов в Сахельском регионе, то там регулярно фигурирует местность «Треугольник Тимбукту», которую контролируют террористы из «Исламского государства* – Западная Африка» (ISWAP) и его бывшей ветви «Боко Харам». А это будет намного дальше малийского Томбукту, который лишь отчасти держала под собой проалькаидовская* JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) – главный конкурент ИГ* в макрорегионе.
Нигерийский Тимбукту
Рассматриваемая территория на северо-востоке Нигерии, хотя и приблизительно, имеет треугольную конфигурацию. Нельзя со стопроцентной уверенностью сразу установить, почему сами же террористы приняли название Тимбукту, города в Республике Мали, но это вполне может быть связано с его историческим выдающимся положением как центра исламской науки и образования. Среди террористов, и особенно среди «Боко Харам», распространенной практикой является называть свои базы или лагеря в честь мусульманских или арабских городов и других упоминаний.
Термин «Треугольник Тимбукту» позже был также принят военными Нигера и Нигерии для обозначения оси, которая проходит от Майдугури на северо-запад до Данкалвы в Бенишейхе, штаб-квартире района местного самоуправления Кага; а оттуда на юг и заканчивается в Дамбам. Затем из Дамбам линия идет на север, чтобы соединиться с Майдугури, образуя почти треугольные контуры.
Террористы «Боко Харам» используют пустоши, поросшие густой высокой травой и кустарниками, как укрытия, лагеря и оперативные базы. Территория треугольника представлена различными ландшафтами: от пустынных открытых земель и до зарослей кустарников, густого высокотравья. Относительно густая растительность и тростники по берегам небольших водоемов (Чалак, Кунгунари и Сансан) обеспечивают боевиков не только укрытием, но и играют своеобразную роль «инфраструктуры».
Здесь проживает около 50 общин (Талала, Бук, Мучима A и B, Алагарно, Яджива, Май Умари, Галенги, Маудори, Муне, Гурзум, Нгалаа, Кукурук, Митири, Калмари, Мунгузум, Абулам, Аволом Кашимри, Аволом Касува, Йерири, Мусуни, Мада, Бусу, Нгамари и другие), которым террористы позволили остаться «по большой милости», а нигерийские войска время от времени поставляют материальную помощь.
После раскола «Боко Харам» в 2016 году на фракции большинство сторонников Мусаба Альбарнави, лидера фракции, сохранившей связи с ИГ* (ISWAP), переехали и захватили часть озера Чад Тумбус.
Абубакар Шекау, лидер фракции «Джамаа Атул Ахлил Сунна» (JAS) Лиддавати валь Джихад, контролировал лес Самбиса, Треугольник Тимбукту и части горы Мандара.
Между этими двумя группами возникла конкуренция за контроль над зонами, особенно над теми, которые находятся под контролем JAS. Пик конкуренции между «ИГ* – Западная Африка» и «Боко Харам» пришелся на май 2021 года, когда ISWAP на нескольких мотоциклах и артиллерийских грузовиках проник в треугольник и лес Самбиса через Нгамду, чтобы бросить вызов легитимности Шекау по управлению этим районом.
В завязавшихся боях он (Шекау) и многие его высшие командиры погибли. После этого ISWAP захватила многие общины в треугольнике и Самбисе, такие как Бук (где была построена тюрьма для содержания пленных), Талала, Абулам, Мучима и другие. Соперничество между фракциями за контроль над тремя зонами только усилилось.
Черный оплот
На протяжении последних 13 лет так называемый «Треугольник Тумбукту» был одним из четырех печально известных оплотов террористической группировки «Боко Харам», который раскинулся в районах местного самоуправления штата Борно – Дамбам, Джере, Кага, Кондуга – и среди района Гуджба, в штате Йобе.
Остальные 3 эпицентра «Боко Харам» – это лес Самбиса, гора Мандара и часть озера Чад Тумбус. Тумбукту остается одним из оплотов террористов с 2011 года. Они контролируют территории внутри и вокруг периметра треугольника, что еще больше доставляет неприятностей местным органам самоуправления в штатах Биу, Даматуру, Гуджба и Гвоза. Боевики также координируют все нападения, похищения и засады, происходящие в этом районе.
Границы зоны влияния «Боко Харам», судя по всему, были «проведены» в 2014 году в рамках «массовой миссии мести» по уничтожению местных сообществ, в которых активно действовала CJTF (Civilian Joint Task Force – Гражданское ополчение Нигерии).
Народное антитеррористическое ополчение Нигерии Civilian Joint Task Force
Бокохарамовцы взяли под свой контроль все входы в треугольник через Баму и Дамбам и вступили в горячую борьбу с нигерийскими войсками за Бенишейх. До 2017 года дорога Майдугури – Бама оставалась недоступной. Сейчас безопасность дороги Майдугури – Дамбоа – Биу худо-бедно поддерживается войсками, поскольку некоторые ее части все еще находятся под их контролем, особенно вдоль Сабон-Гари.
Однако эта транспортная артерия по-прежнему безопасна только для поездок с 6:00 до 17:00. Исламисты внутри треугольника устанавливают свои контрольно-пропускные пункты на главных дорогах, распределяют земли и взимают «налоги» с населения.
Именно на той же оси Майдугури – Дамбоа – Биу террористы в конце 2020 года разрушили несколько опор электропередачи, чтобы уже более 17 месяцев отключать Майдугури, столицу Борно, от национальной сети. Они продолжали срывать все усилия властей по восстановлению энергетических объектов посредством нападений, подрывов и нанесения дальнейшего ущерба объекту.
Треугольник был в основном зачищен в 2021 году нигерийскими войсками. Многие лагеря и укрытия на оси были разрушены. Но позже террористы вернулись и восстановили над ними контроль, так как они оставались незанятыми.
Текущая обстановка
Противостояние с «ИГИЛ* – Западная Африка» и с отколовшейся фракций «Боко Харам» к юго-западу от озера Чад продолжается в Нигере и Нигерии и по сей день с переменным успехом тех или иных сторон. Буквально за 1 день события в этом регионе разворачивались таким образом: в Нигере 8 апреля 2024 года исламисты атаковали конвой неправительственной христианской организации «Католическая служба помощи» (Catholic Relief Service – CRS) между н. п. Гаргада и Гагемари на дороге Диффа – Майне Сорэ. Убит водитель и ранен ещё 1 сотрудник миссии. Автомобиль службы был угнан.
В этот же день в Нигерии местные вооруженные силы провели наземные и воздушные контртеррористические операции по местам дислокации террористов ИГИЛ* – Западная Африка (около н. п. Билабурин, штат Йобе), где в ходе операции был ликвидирован 1 террорист, поврежден грузовик с артустановкой и изъято значительное количество огнестрельного оружия.
Все в тот же день 8 апреля нигерийская армия ликвидировала 6 террористов в результате разведывательной операции на территории «Треугольника Тимбукту». Было изъято 5 автоматов АК-47 и патроны 7,62. Эта операция стала ответом на крупную атаку террористов накануне, 4 апреля, в окрестности деревни Камуя. Тогда террористы «Боко Харам» устроили засаду на автомобиль ВС Нигерии на дороге Биу – Буратай – Буни – Яди (на границе штатов Йобе и Борно), в результате чего погибли лейтенант, водитель, наводчик и 4 других солдата. Солдаты направлялись в Даматуру за топливом. Эта дорога до сих пор сохраняет славу опасного маршрута с частыми нападениями на правительственные силы со смертельным исходом.
Нигерийские ВС на зачистке «Треугольника Тимбукту» от террористов
Что будет дальше?
Местные источники сообщают, что потрепанные правительственными операциями террористы бежали в пустоши вокруг Алагарно, а также в треугольник, расположенный вокруг Мады, Бусу, Кунгунари и Мане. В целом боевики выбирают для себя тактику бегства в поросли: как только они получают информацию о приближении правительственных сил, большинство при отступлении оставляет на местах много оружия.
Террористы по-прежнему атакуют слабые цели внутри треугольника из новых укрытий. Это говорит о том, что хотя в ходе операции лагеря террористов были зачищены, а их оружие изъято, исламисты перебираются в другие укрытия, где либо уже есть схроны с оружием, либо туда быстро организуются его поставки.
Обратите внимание: к востоку от этого неспокойного региона расположен Национальный парк Chad Basin – заповедная зона, ООПТ (особо охраняемая природная территория со строгим ограничением ведения хозяйственной деятельности и ограниченным посещением территории людьми). Такие ООПТ ввиду ограниченного доступа лиц, заповедного режима и обилия густой растительности – идеальное место для размещения банд боевиков.
Другим немаловажным фактором также остается и то, что искусственно проведенные границы между государствами «по линейке» без учета этнических ареалов, природных рубежей и полное отсутствие дополнительных пограничных охранных мер обеспечивают абсолютно свободное перемещение террористов через госграницы Нигерии, Нигера вплоть до того, что после очередной КТО очень часто бокохарамовцы находят себе укрытие на юго-востоке Мали под г. Андерамбукан, контролируемый уже «ИГ – Сахель».
Неспокойная обстановка в Чаде, где в 2021 году был убит президент Идрис Деби («Последний диктатор Африки»), обострение оппозиционных сил и недавнее решение чадского правительства вывести военный контингент США из страны будут лишь способствовать распространению контроля террористических группировок «Исламского государства»* африканских вилайетов дальше на восток.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.
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