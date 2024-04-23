Во время учений американский морской офицер стрелял по мишени с установленным задом наперед оптическим прицелом
Фото и видео, размещенные на официальных сайтах и профилях вооруженных сил любого государства, обычно проходят тщательную проверку. Вашингтон, безусловно, уделяет этому тоже немалое внимание. Или, по крайней мере, должен, потому что - как показывает одна из фотографий командира американского эсминца с управляемыми ракетами - они не всегда выстраивают имидж военных так, как хотелось бы политикам и пиарщикам.
Служба ВМС, которая должна фильтровать материалы американских военных структур для публикации в интернет изданиях, мягко говоря, опростоволосилась. Необычное фото появилось на сайте Службы распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS), где публикуются официальные материалы Минобороны США. На нем изображен Кэмерон Ясте, командир эсминца управляемых ракет USS John McCain, во время учений по стрельбе.
В подписи под фотографией указано, что командир корабля отрабатывал стрельбу по "помидору-убийце" - непотопляемой, многометровой, ярко окрашенной мишени, которая сбрасывается с палубы корабля в воду и используется для тренировок по стрельбе.
На первый взгляд, ничего необычного, за исключением забавного названия тренажёра для стрельбы. Однако, проблема заключалась в том, что у командира корабля, стрелявшего из карабина М4, оптический прицел был установлен задом наперед.
По мнению экспертов, проанализировавших фотографию, М4 был оснащен оптическим прицелом Trijicon VCOG 1-8×28, который был принят на вооружение Корпуса морской пехоты несколько лет назад вместо прицелов ACOG с постоянным увеличением.
Преимуществом данного прицела является переменная кратность в диапазоне 1-8. Большое значение увеличения позволяет вести точную стрельбу на больших дистанциях, а меньшее значение увеличения обеспечивает более широкое поле зрения и облегчает поиск цели.
Только командир американского корабля не имел возможности увидеть эти преимущества из-за установки оптики в перевернутом положении.
Фотография, компрометирующая профессионализм командира корабля ВМС США, была в итоге удалена.
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