Во время учений американский морской офицер стрелял по мишени с установленным задом наперед оптическим прицелом

37
Во время учений американский морской офицер стрелял по мишени с установленным задом наперед оптическим прицелом

Фото и видео, размещенные на официальных сайтах и профилях вооруженных сил любого государства, обычно проходят тщательную проверку. Вашингтон, безусловно, уделяет этому тоже немалое внимание. Или, по крайней мере, должен, потому что - как показывает одна из фотографий командира американского эсминца с управляемыми ракетами - они не всегда выстраивают имидж военных так, как хотелось бы политикам и пиарщикам.

Служба ВМС, которая должна фильтровать материалы американских военных структур для публикации в интернет изданиях, мягко говоря, опростоволосилась. Необычное фото появилось на сайте Службы распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS), где публикуются официальные материалы Минобороны США. На нем изображен Кэмерон Ясте, командир эсминца управляемых ракет USS John McCain, во время учений по стрельбе.



В подписи под фотографией указано, что командир корабля отрабатывал стрельбу по "помидору-убийце" - непотопляемой, многометровой, ярко окрашенной мишени, которая сбрасывается с палубы корабля в воду и используется для тренировок по стрельбе.

На первый взгляд, ничего необычного, за исключением забавного названия тренажёра для стрельбы. Однако, проблема заключалась в том, что у командира корабля, стрелявшего из карабина М4, оптический прицел был установлен задом наперед.

По мнению экспертов, проанализировавших фотографию, М4 был оснащен оптическим прицелом Trijicon VCOG 1-8×28, который был принят на вооружение Корпуса морской пехоты несколько лет назад вместо прицелов ACOG с постоянным увеличением.

Преимуществом данного прицела является переменная кратность в диапазоне 1-8. Большое значение увеличения позволяет вести точную стрельбу на больших дистанциях, а меньшее значение увеличения обеспечивает более широкое поле зрения и облегчает поиск цели.

Только командир американского корабля не имел возможности увидеть эти преимущества из-за установки оптики в перевернутом положении.

Фотография, компрометирующая профессионализм командира корабля ВМС США, была в итоге удалена.
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Everevil Звание
    Everevil
    +12
    Сегодня, 09:26
    Следующее упражнение - стрельба с направленным назад стволом. Я верю в них. У них всё получится! yes
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 09:32
      Это нормально для амеров. Они как всегда исключительны. laughing

      зы Как же он умудрился прицеливаться , если прицел был задом наперед установлен??? what
      Небось ещё и попал по мишени наверно..... lol
      1. МВГ Звание
        МВГ
        +3
        Сегодня, 09:48
        "Как же он умудрился прицеливаться , если прицел был задом наперед установлен???"
        - да никак, это же постановочное фото для корреспондентов, которые должны написать статью с фотографией и фамилией конкретно этого офицера. Это нужно в личное дело для следующего карьерного шага )))))))))))))))))))))))))))
        1. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          +2
          Сегодня, 10:05
          Это ему явно старпом подгадил. Подсидеть хочет.
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            +3
            Сегодня, 10:23
            Запись капитана в вахтенном журнале "Старпом сегодня на вахту пришел пьяный"
            На следующий день запись старпома "Капитан сегодня поднялся на мостик трезвый"
            Так и живут. laughing
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 12:14
          Цитата: МВГ
          это же постановочное фото для корреспондентов

          Но гильзы летят, стало быть, командир эсминца реально куда-то стреляет...
      2. Mavrikiy Звание
        Mavrikiy
        +1
        Сегодня, 10:02
        Цитата: Nexcom
        Небось ещё и попал по мишени наверно.....

        recourse Без вариантов. request Прицел с регулировкой от 1 х 8. При установке 1, перевернутый прицел ничего не "уменьшит" request
        Не стрелял, в руках не держал, но как возможна такая установка прицела, где система "от дурака".? request
    2. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +4
      Сегодня, 09:35
      Настоящему мастеру такие мелочи пофиг! Профи экстра-класса. laughing
      1. Илья22558 Звание
        Илья22558
        +3
        Сегодня, 09:50
        Сразу видно: профессиАнал laughing
    3. МВГ Звание
      МВГ
      +1
      Сегодня, 09:50
      "Следующее упражнение - стрельба с направленным назад стволом"
      не, не! С упиранием ствола в плечо вместо приклада ))))))))))))))))))))
    4. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 12:04
      Цитата: Everevil
      У них всё получится!

      Ну да! Получилось же прицел задом наперёд поставить?)) Получается, кроме офицера ещё и конструктор баран?
      А может автомат детский?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:31
    «Американский морской офицер стрелял по мишени с установленным задом наперёд оптическим прицелом» —

    — У него "дальнозоркость" (+8)...
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 09:33
    Кэмерон Ясте, командир эсминца управляемых ракет USS John McCain,
    Он же командир)! laughing
  4. Electrical Звание
    Electrical
    +5
    Сегодня, 09:34
    А какая ему разница как стоит прицел? Он все равно в этих очках ничего не видит. Ихним капитанам наверное всем такие выдают. Ибо зачем куда то смотреть когда все должны им уступать дорогу. Даже если это маяки. laughing
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 09:37
    Тупой ещё тупее тупого-когда Кэмерон Ясте впервые взял в руки карабин М4.
  6. Комментарий был удален.
  7. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 09:38
    Ладно хоть ружьё с той стороны взял. Это успех!
  8. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 09:40
    А есть подозрение, что прицел новый и там стрелка ещё есть. Может в новой оптике все наоборот?
  9. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 09:40
    просто у него близорукость
  10. МВГ Звание
    МВГ
    +2
    Сегодня, 09:44
    Во время учений американский морской офицер стрелял по мишени с установленным задом наперед оптическим прицелом

    долго ржал уже от заголовка ))))
    Сто пудов, чей-нибудь блатной сынок из "династии", закончивший военное училище и получивший должность по протекции папеньки. Который всех задрал своей заносчивой тупизной так, что никто ему даже не сказал, что у него прицел раком стоит. А зачем? он сам все знает )))))
    Ржака... К слову, когда служил и у нас такие были. Дебилоиды в погонах, которым наряд по парку доверить нельзя было, не то, что начкара.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:46
    В США только ленивый не поиздевался над ВМС США ,в лице Кэмерона Ясте( кстати он учась в военно морской аспирантуре получил специальность магистра астронавтики,ни на что не намекаю bully )
  12. Radikal Звание
    Radikal
    -6
    Сегодня, 09:52
    Если речь о человеке с винтовкой на фото, то прицел на ней установлен правильно - передняя часть (объектив) как и положено больше диаметром, а окуляр расположен к глазу стрелка, и он соответственно меньше. Маховички боковых и вертикальных поправок смещены к окуляру, как и на большинстве оптических прицелов. Кому что там показалось - не понятно. sad
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +1
      Сегодня, 10:05
      А мужики-то и не знали!

      Вы бы вначале поинтересовались предметом обсуждения, а потом своё авторитетное мнение высказывали.
    2. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 10:17
      прицел на ней установлен "правильно"

      Правильное положение оптического прицела Trijicon VCOG 1-8×28:
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 12:16
      Цитата: Radikal
      прицел на ней установлен правильно - передняя часть (объектив) как и положено больше диаметром, а окуляр расположен к глазу стрелка, и он соответственно меньше

      Вот и командир эсминца так же подумал, когда прицел устанавливал.
  13. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 09:55
    Интересно, кто по отечески положил руку на плечо командира корабля? recourse Мексиканец или колумбиец? Тогда будет понятно, какой бамбук курили. feel
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 10:38
      C'est celui qui a eu peur que la crosse mal épaulée ne lui saute dessus !?
      Это тот, кто испугался, что приклад с неправильным плечом прыгнет на него!? :-)
  14. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 09:55
    Ещё бы ствол к уху приложил, было бы вообще великолепно, вот вояки ))) ❗
  15. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 09:57
    Может у него 8 кратная дальнозоркость на правый глаз)
    1. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 10:31
      Так целится то он левым глазом. Да ещё в солнцезащитных очках.
      А так, крепкое плечо у мужчинки. Нижний край приклада ох как норовит "выставить" его из сустава. ))

      По фото. Видать "расчищают" место для "любимчиков", по формулировки за "потерю доверия".

      Вы действительно думаете что командир корабля на "столько" тупой?
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 10:44
        «Нижний край приклада ох как норовит "выставить" его из сустава. )»©
        Калибр этой"пукалки" позволяет такое положение приклада.
  16. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 10:05
    Всё просто объясняется - ему козырёк с галунами мешал стрелять с нормальным положением прицела. Командир потребовал это исправить. Ему и поправили прицел. Все довольны, все смеются ..
  17. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 10:16
    Цитата: DirtyLiar
    А мужики-то и не знали!

    Вы бы вначале поинтересовались предметом обсуждения, а потом своё авторитетное мнение высказывали.

    Я прокомментировал заголовок, и фото к статье соответственно, а какой в этой статье у Вас "предмет" обсуждения - тайна сия великая есть! lol
  18. sdivt Звание
    sdivt
    -1
    Сегодня, 10:33
    А как прицел-то называется?
    Почитать про него что-нить
    А то, гляжу, все знают, один я не в теме...)
  19. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:41
    Фотография, компрометирующая профессионализм командира корабля ВМС США, была в итоге удалена.

    Но Интернет помнит всё!
  20. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 11:03
    Судя по положению приклада на плече, наличию очков и руке на плече, фото постановочное, и ни по какой мишени он не стрелял (впрочем, если установлена кратность 1, а прицел это допускает, то можно спокойно стрелять и по мишени). Вероятно, кто-то не очень знакомый с нетипичным видом нового прицела (для моряков не главное оружие все же), когда линза на входе больше линзы на выходе, обычно бывает наоборот, готовил командиру "ружье". Представляю, как он сейчас гальюны там драит :((.
  21. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 11:57
    Во время учений американский морской офицер стрелял по мишени с установленным задом наперед оптическим прицелом
    - а вопрос не в этом, вопрос в том попал ли он при том в цель?
  22. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 11:58
    Ну так .... всё в духе трансгендерности ... через зад wink