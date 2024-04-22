Кадры обрушения телевышки после удара в Харькове появились в Сети

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Кадры обрушения телевышки после удара в Харькове появились в Сети

Нанесён очередной удар по Харькову, на этот раз целью стала городская телевышка, которая после меткого попадания развалилась пополам. Об этом сообщают российские и украинские ресурсы.

О серии взрывов в Харькове сообщили местные власти, в местных пабликах писали, что имеется попадание, поражен некий «инфраструктурный объект». Такую же информацию представил мэр Харькова Игорь Терехов. Позднее областная военная администрация признала, что удар российских войск был нанесен по телевизионной вышке, которая сложилась пополам. Пострадавших среди населения нет.



В городе начались перебои с сигналами цифрового телевидения, теперь население не сможет посмотреть телевизионный марафон и узнать, сколько еще «побед» одержали ВСУ и когда они уже «захватят Москву». Но самое главное, наши уничтожили антенну связи украинской ПВО, установленную на вершине телебашни. Чем был нанесен удар, не сообщается.


Кстати, удары были нанесены не только по Харькову, но и по Волчанску, Дергачам Харьковской области. Вокруг Харькова в последнее время «сгущаются тучи», на некоторых украинских ресурсах советуют жителям города эвакуироваться как можно быстрее, чтобы не попасть под удары российских войск, которые вскоре начнут его брать. На Украине никто не сомневается, что одной из целей наступления ВС России будет Харьков.

42 комментария
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  1. alovrov Звание
    alovrov
    +6
    Сегодня, 18:21
    Красивое...


    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 18:23
      Интересно только чем так эффектно попали по телевышке.Как на счёт кандидатуры Х-39,она же ЛМУР? winkedЕсть немалая вероятность.

      .Как сообщает военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, для облегчения своих десантных операций украинцы вынуждены координировать действия РЭБ и морской пехоты. Только так можно попытаться создать временные «мертвые» зоны для российских беспилотников. Однако, как пишет Экс, украинская РЭБ подавляет и украинские дроны, которые отслеживают контратакующее передвижение российских войск.В частности, под разрушенным Антоновским мостом украинцы сумели установить комплекс РЭБ «Буковель», который создает помехи для беспилотников. Украинскую цель зафиксировали российские морские пехотинцы из 810-й бригады. «Буковель» был расположен в бетонной конструкции под разрушенным Антоновским мостом, что делало его сложной мишенью. Уничтожить комплекс удалось благодаря высокоточной ракетой «Изделие 305» (ЛМУР), выпущенной с вертолета, красочно описывает Forbes.


      https://svpressa.ru/war21/article/412659/

      «Одна из лучших разработок нашего ОПК - ракета Х-39. Это многоцелевая ракета, которая позволяет работать по бронированной технике, укрепленным районам, районам дислокации личного состава, мостам, переправам. Это наша, честно говоря, снайперская винтовка», - заявил начальник воздушно-огневой и тактической подготовки центра Александр Карамышев, демонстрируя президенту РФ ракету «изделие 305».
      1. svp67 Звание
        svp67
        +2
        Сегодня, 18:34
        Цитата: OrangeBigg
        Интересно только чем так эффектно попали по телевышке.

        Да хоть камушком из рогатки. Главное, что у нас такое оружие есть
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 18:25
      Эффектно падает...А можно было на пару разлётов пониже обломить, чтобы никакой возможности восстановить не было...???
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 18:36
        Цитата: Lev_Russia
        Эффектно падает.

        Главное, что снизится эффект зомбирования от укро-ТВ. Неплохо бы и на других таких же вышках потренироваться в точности попаданий. Ясно ведь, что на них не только ТВ-антенны устанавливаются, так что двойная польза будет.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 18:53
          По некоторым данным телевизионная вышка также использовалась военными для размещения антенн связи ПВО.

          . Нанесен удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет. На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения– сообщил глава харьковской ОВА Синегубов.


          . аналогичные удары по телевышкам и мачтам связи были нанесены в ночь на 14 марта в Сумской и Харьковской областях. В результате было выведено из строя оборудование для передачи сигналов в Сумах, Шостке и Белополье. Это привело к серьезным перебоям не только в телевещании, но и создало проблемы со связью для ВСУ.


          https://topcor.ru/46684-vks-rf-osvobodili-harkov-ot-ukrainskoj-telepropagandy.html
        2. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          +1
          Сегодня, 18:53
          Цитата: Монтесума
          Главное, что снизится эффект зомбирования от укро-ТВ.

          Ну да.
      2. Ig sura Звание
        Ig sura
        0
        Сегодня, 18:44
        А кто будет восстанавливать притом в такое время а это надо куча техники и спецов высотников .
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 18:44
      В номинации "падение года "башня пока что лидирует.... wassat
    4. Маз Звание
      Маз
      +4
      Сегодня, 18:45
      С этого надо было начинать сво. Тв, связь, радио вырубить сразу. Бездарные посредственности.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 19:03
        Цитата: Маз
        С этого надо было начинать сво.

        С этого и начали.
        Удар по киевскому телецентру 1 марта 2022 года.
      2. Был Мамонт Звание
        Был Мамонт
        0
        Сегодня, 19:10
        Цитата: Маз
        С этого надо было начинать сво. Тв, связь, радио вырубить сразу. Бездарные посредственности.

        Отец ушел в запас в далеком 1967-м. Призван в 1939-м . Пехота. Главным родом войск считал связь.
  2. AlexGa Звание
    AlexGa
    0
    Сегодня, 18:22
    Знаменательно! Украина разрушается! good
  3. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 18:22
    Это уже начали или еще нет?
    1. антивирус Звание
      антивирус
      -2
      Сегодня, 18:29
      Нет. Путин еще не объявил и не объяснил.
      Не объявлена еще война, а 3я весна уже идет.
      А про вышку песков извинится перед западной журналистами и боссами
  4. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    +7
    Сегодня, 18:25
    С этого надо было начинать 24.22. В первую очередь по львову киеву и всяким прочим черкассам и тернополям. Слишком вольно они себя чувствовали 2 года и успели организоваться.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +3
      Сегодня, 18:50
      Цитата: ВЗЭМ100
      С этого надо было начинать 24.22

      Ви таки не поверите – удар по киевскому телецентру 1 марта 2022 года.
      1. ВЗЭМ100 Звание
        ВЗЭМ100
        +1
        Сегодня, 18:52
        и что...он как вещал бандеровщину так и вещает. всё это комариные укусы. нужно было сразу уничтожить под корень систему телевидения и связи.
        1. vargo Звание
          vargo
          0
          Сегодня, 18:57
          А как потом сообщать о том, что правительство подписало капитуляцию? Ведь тогда был план победить с нахрапа, быстро и с минимумом боёв. Потом были препосылки перемирия. Ну и вообще, нынче всё в телеге, ТВ уже обязательный момент для пропаганды
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 18:59
          Цитата: ВЗЭМ100
          это комариные укусы. нужно было сразу уничтожить под корень систему телевидения и связи

          На вас, нытиков, не угодишь – то почему в самом начале не ударили, а когда оказалось, что ударяли, то почему так слабо. Поделитесь с нашим Министерством Обороны читом на бесконечные ракеты – я думаю, после этого они с удовольствием снесут всё до чего смогут дотянуться...
          1. ВЗЭМ100 Звание
            ВЗЭМ100
            0
            Сегодня, 19:07
            я не виноват в том что у них не оказалось ракет на девятом году войны. в лнр - днр в плане восстановления элементарного впк и налаживания производства хотя бы простейших изделий военного назначения за 8 лет с 14г. не было сделано ничего и как оказалось в РФ тоже.
            лично пороги обивал в лнр в 14-16г. с вполне реальными предложениями по данной теме только это совершенно было не нужно посаженным в руководящие кресла перекрасившимся укропам и саботажникам. в результате мы вступили в войну ни с чем.
            как сказал мне недавно один военный - у нас никому ничего не нужно.
            главное чтобы зарплату не задерживали.
  5. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 18:25
    Ворошиловские стрелки hi
  6. ААК Звание
    ААК
    +4
    Сегодня, 18:27
    Ну а что, вернее кто мешал сделать то же самое, но в феврале-марте 2022 года?
    1. spirit Звание
      spirit
      0
      Сегодня, 18:38
      Ну а что, вернее кто мешал сделать то же самое, но в феврале-марте 2022 года?
      Видимо в "Академиях Генерального штаба" учат что телекомуникационную инфраструктуру нужно уничтожать после окончания второго года войны.Интересно уничтожение ген штаба противника там на какой год войны прописано?Я представляю как генералы НАТО смотрят в свои военные доктрины и на эту вышку ,которую снесли только через два года и тщетно пытаются найти в этом логику)
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 18:52
      Цитата: ААК
      кто мешал сделать то же самое, но в феврале-марте 2022 года?

      Ви таки не поверите – удар по киевскому телецентру 1 марта 2022 года.
  7. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 18:27
    Лишить кастрюлей укрогеббельсовской пропаганды необходимо было еще вначале СВО. Столько жизней это бы сохранило.
  8. Алекс Старлей Звание
    Алекс Старлей
    0
    Сегодня, 18:29
    Ну все, с завтрашнего дня начинает вещание Российское телевидение в Харькове).
  9. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 18:30
    Меньше будет промытых укро пропагандой мозгов и больше здравого смысла. Не может не радовать.
  10. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 18:33
    Хотел бы лично я, что бы Харьков был освобожден и вновь стал русским - однозначно ДА, но хотел бы, я что бы это стало нашей главной задачей на летнюю компанию 2024 - НЕТ, есть более актуальные задачи, а сил на все у нас не хватит.
  11. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 18:40
    удар по Харькову, на этот раз целью стала городская телевышка, которая после меткого попадания развалилась пополам.


    Символическое и практическое событие. Этот перелом вышки, возвышающейся над всем городом, был виден многим из оставшихся ещё в городе Харьковчан.
    p.s. В Париже говорят есть символ города- Эйфелева башня, а в Нью-Йорке статуя Свободы. sad
  12. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 18:41
    да ладно. только щас дали а могли раньше. все по плану. скоро и метро закроют на укр. матерное слово буду
  13. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 18:44
    Красивое. Так и просится второй удар под основание.
    На всякий случай: 50°02′37″ с. ш. 36°14′07″ в. д.
  14. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 18:44
    А как же всеукраинский телемарафон ... crying wassat
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 18:49
      Все, кына не будет - липиздричесво кончилось laughing
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 19:02
        Корфаген пал laughing
  15. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 18:47
    Ещё дедушка Ленин говорил,что надо начинать с телеграфа......со связью-это армия и народ,без связи-стадо....
  16. костя1
    костя1
    +1
    Сегодня, 18:49
    А чего до сих пор стояла? winked
  17. next322 Звание
    next322
    +1
    Сегодня, 18:51
    пора бы так точно и по куевской вышке выстрелить.......хотя согласен это надо было сделать еще 24.02.,2022
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 19:01
      Цитата: next322
      по куевской вышке выстрелить.......хотя согласен это надо было сделать еще 24,02,2,22

      Ещё одна золотая рыбка.
      Наслаждайтесь – удар по киевскому телецентру 1 марта 2022 года.
  18. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    0
    Сегодня, 18:56
    а блокировать одессу собираются или нет? или хо хлы продолжат беспрепятственно использовать порты для ввоза-вывоза чего им заманэться.
  19. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 19:05
    Конечно в плане вещания телерадио башни уже устарели, а вот то, что ее использовали в военных целях - пресекли.
  20. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 19:06
    Лучше поздно, чем никогда! А, если серьезно, то срочно необходимо уничтожить ВСЕ телевышки на Украине. В любом случае, они при отступлении все уничтожат. Помочь, так сказать, чем можем.