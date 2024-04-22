Кадры обрушения телевышки после удара в Харькове появились в Сети

Нанесён очередной удар по Харькову, на этот раз целью стала городская телевышка, которая после меткого попадания развалилась пополам. Об этом сообщают российские и украинские ресурсы.О серии взрывов в Харькове сообщили местные власти, в местных пабликах писали, что имеется попадание, поражен некий «инфраструктурный объект». Такую же информацию представил мэр Харькова Игорь Терехов. Позднее областная военная администрация признала, что удар российских войск был нанесен по телевизионной вышке, которая сложилась пополам. Пострадавших среди населения нет.В городе начались перебои с сигналами цифрового телевидения, теперь население не сможет посмотреть телевизионный марафон и узнать, сколько еще «побед» одержали ВСУ и когда они уже «захватят Москву». Но самое главное, наши уничтожили антенну связи украинской ПВО, установленную на вершине телебашни. Чем был нанесен удар, не сообщается.Кстати, удары были нанесены не только по Харькову, но и по Волчанску, Дергачам Харьковской области. Вокруг Харькова в последнее время «сгущаются тучи», на некоторых украинских ресурсах советуют жителям города эвакуироваться как можно быстрее, чтобы не попасть под удары российских войск, которые вскоре начнут его брать. На Украине никто не сомневается, что одной из целей наступления ВС России будет Харьков.

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