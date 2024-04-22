Президент России предложил своему азербайджанскому коллеге обсудить ситуацию с региональной безопасностью

Президент России Владимир Путин предложил своему азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву обсудить вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в регионе.В ходе встречи с Алиевым в Кремле Путин отметил, что таких чувствительных вопросов очень много и лидеры стран осведомлены о каждом из них. Алиев в свою очередь подтвердил, что вопросы, касающиеся региональной безопасности, постоянно включены в повестку дня встреч с российским лидером.Президент Азербайджана добавил, что все подобные вопросы оперативно решаются при активной поддержке российской стороны. Поскольку Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии, взаимодействие с Москвой влияет на многое в регионе. Алиев также заявил о стремлении к укреплению мер, направленных на урегулирование вопросов в рамках взаимных интересов и в плотном взаимодействии с Россией.Путин, в свою очередь, подчеркнул, что у России и Азербайджана существует много перспективных направлений сотрудничества. В частности, объемы товарооборота между странами достигают четырех миллиардов долларов (373 миллиарда рублей) в год.Таким образом, можно отметить, что от усиливающейся тенденции на разрыв отношений между Москвой и Ереваном в большей степени проигрывает армянская сторона. После вывода российских миротворцев из Карабаха российско-азербайджанские отношения планомерно переходят в сугубо экономическую плоскость, в то время как армянские власти, сделавшие ставку на пресловутую многовекторность, лишились своего наиболее ценного союзника в лице Москвы.

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