СМИ Испании: эффект от передачи ВСУ танков Leopard обнулён господством ВКС России
Эффект от передачи ВСУ немецких танков Leopard обнулен господством ВКС России в воздухе. Польза от данной техники для киевского режима фактически приближается к нулю.
Такое заявление сделал журналистам испанской газеты El Pais источник, действующий, по его словам, на фронте в интересах украинской разведки.
- заявил этот персонаж, попросивший называть себя «Феникс» и заявивший, что он работает на разведку Украины и высшее командование на «Покровском фронте».
Так как «Покровск» – это украинское название Красноармейска в ДНР, можно предположить, что он имеет отношение к одному из украинских подразделений, дислоцированных в городе или в его окрестностях.
- заявил собеседник европейским журналистам.
Также представители СМИ Испании пообщались с некоторыми из военнослужащих 47-й механизированной бригады ВСУ. В ходе этих бесед они пришли к выводу, что на передовой сейчас наблюдается существенное преимущество российской армии над ВСУ. В частности, украинские войска уступают россиянам по количеству боевых машин пехоты и численности личного состава.
Ранее в американском журнале The National Interest один из журналистов обратил внимание на большое количество западной техники, уничтоженной на фронтах российскими военными. В связи с этим, он назвал Украину «кладбищем танков».
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