СМИ Испании: эффект от передачи ВСУ танков Leopard обнулён господством ВКС России

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СМИ Испании: эффект от передачи ВСУ танков Leopard обнулён господством ВКС России

Эффект от передачи ВСУ немецких танков Leopard обнулен господством ВКС России в воздухе. Польза от данной техники для киевского режима фактически приближается к нулю.

Такое заявление сделал журналистам испанской газеты El Pais источник, действующий, по его словам, на фронте в интересах украинской разведки.



Польза Leopard на фронте сейчас является нулевой

- заявил этот персонаж, попросивший называть себя «Феникс» и заявивший, что он работает на разведку Украины и высшее командование на «Покровском фронте».

Так как «Покровск» – это украинское название Красноармейска в ДНР, можно предположить, что он имеет отношение к одному из украинских подразделений, дислоцированных в городе или в его окрестностях.

Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте и мое заключение, что военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской

- заявил собеседник европейским журналистам.

Также представители СМИ Испании пообщались с некоторыми из военнослужащих 47-й механизированной бригады ВСУ. В ходе этих бесед они пришли к выводу, что на передовой сейчас наблюдается существенное преимущество российской армии над ВСУ. В частности, украинские войска уступают россиянам по количеству боевых машин пехоты и численности личного состава.


Ранее в американском журнале The National Interest один из журналистов обратил внимание на большое количество западной техники, уничтоженной на фронтах российскими военными. В связи с этим, он назвал Украину «кладбищем танков».
14 комментариев
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  1. singless Звание
    singless
    -2
    Сегодня, 18:39
    МОЖЕТ ПОРА ИСП В ЗАД ДАТЬ
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 18:44
      На Западе ваши слова могут неправильно истолковать.Да и поздно уже. Затрофеили Leopard 2А6.Эвакуированный российскими бойцами Leopard 2А6 относится к достаточно современной версии немецких танков. Например, в том же бундесвере они считаются самыми массовыми, и попадание к нам такого образца можно считать достаточно болезненным ударом для немецких военных и компаний, занимающихся производством этой машины.Так, установленная на нем гладкоствольная пушка 120-мм L55 в настоящее время считается самой совершенной из серийно выпускаемых на Западе. Кроме машин семейства Leopard 2 ее версию планируется применять на новом британском Challenger 3. Изучалась возможность установки и на другие натовские танки.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 18:41
    Польза от данной техники для киевского режима фактически приближается к нулю.

    Ну да... Вот мы бы, если бы нам кто-то такие танки предложил (Тот же Китай к примеру) из чувства гордости и собственного достоинства точно бы отказались... laughing Вот только не предлагают... СВО_лочи!!! am
  3. Комментарий был удален.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 18:42
    На западе это распространено - у них это норма друг другу давать в седалище ... Не переживайте за них.
  5. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +5
    Сегодня, 18:44
    Польза Leopard на фронте сейчас является нулевой

    А какое отношение имеет к теме статьи фото подбитой БМП-3? Или, пардон, это Леопард, по мнению авторов?
  6. костя1
    костя1
    +1
    Сегодня, 18:45
    А при полном отсутствии, у нас ВКС, эти дятлы какого эффекта от Леопардов ждали?-намотают всех на гусеницы и возьмут Москву? tongue
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:47
      Какелы обещали аж к нам за Урал прогнать "клятых москалей" (с).... laughing
  7. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 18:48
    У всук ещё остались танки Леопард и Абрамс для продажи нашим военным,советую не пренебрегать такой возможностью,иначе,на поле боя цена танка будет равна цене уничтожевшего танк боеприпаса wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:49
      Нууу 500 штук наши может и заплатят, если на ходу. Чтобы БРЭМом не тащить.... laughing А то возякаться....
  8. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +1
    Сегодня, 18:50
    Цитата: nik-mazur
    А какое отношение имеет к теме статьи фото подбитой БМП-3? Или, пардон, это Леопард, по мнению авторов?

    Тоже резанула фото глаз..тут два варианта : синдром "дефочки оформителя " или специально.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:54
      Подобным ляпам уже даже и не удивляюсь...... Оформители могут отмазатся - типа наши бросили полуподбитую, какелы восстаеовили на коленке, наши снова у какелов подбили..... Отмажутся.

      зы Даже не буду напоминать что иной раз офрмители выкладывают на 9 Мая - и гансов вместо наших солдат, и Тигры вместо наших 34ок, ............
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 19:05
      Цитата: Скобаристан
      синдром "дефочки оформителя " или специально

      Судя по картам, первое гораздо вероятнее.
  9. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 18:58
    Цитата: Nexcom
    зы Даже не буду напоминать что иной раз офрмители выкладывают на 9 Мая - и гансов вместо наших солдат, и Тигры вместо наших 34ок,

    Дефочкам-оформителям ещё можно как то простить не знание матчасти..А вот на профильном сайте уже заставляет задуматься..
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:01
      Вот в этом с Вами спорить невозможно. Согласен на все 100.