Вместе с верхней частью Харьковской телебашни обрушилось и военное оборудование для связи и разведки

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Вместе с верхней частью Харьковской телебашни обрушилось и военное оборудование для связи и разведки

Появляется дополнительная информация о нанесении удара по ретрансляционной вышке в Харькове. Напомним, что в результате удара верхняя часть многометровой вышки рухнула вместе с оборудованием, которое на ней находилось. И это оборудование достойно особого внимания.

Именно с помощью радиоэлектронных устройств, установленных на Харьковскую телебашню, войска киевского режима вели мониторинг деятельности на приграничных территориях Российской Федерации. В частности, оборудование использовалось для обеспечения вылазок на территорию Белгородской области, в которых (вылазках) были задействованы боевики Главного управления разведки Украины, опекаемые спецслужбами Запада.



С помощью оборудования, установленного в верхней части вышки в Харькове, осуществлялась военная связь, покрывая обширные территории на северо-востоке Украины, специальная разведка.

Высота обрушившейся части Харьковской телебашни, находящейся в районе Павлово поле (на улице А.Деревянко), составляет не менее 110 м. Общая высота башни вместо со шпилем составляла около 240 м. Башня была построена в 1981 году. Соответственно, тоже нуждалась в десоветизации - всё по закону современной Украины.

По некоторым данным, в 2022 году на Харьковской телебашне было размещено американское радиоэлектронное оборудование, которое позволяло заниматься фактической шпионской деятельностью и поддерживать связь с командными пунктами в других регионах, подконтрольных киевскому режиму. После обрушения верхней части башни этот вариант военной связи и шпионской/разведывательной деятельности как минимум на время, что называется, выпадает из обоймы.

Так называемая прокуратура Харьковской области заявила о том, что вышка разрушена ударом ракеты Х-59.
8 комментариев
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  1. AVM Звание
    AVM
    +5
    Сегодня, 18:56
    Помнится о необходииости уничтожения ВСЕХ телевышек на Украине я писал в самом начале СВО, впрочем, не только я.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:58
      Похоже Вас наконец-то услышали...
  2. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Сегодня, 18:59
    Башня успешно декоммунизирована. Понастроили комми хинзирам в свое время инфраструктуры за счет РСФСР.
  3. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 19:00
    А почему столько ждали прежде чем уничтожить зная об этом , или скоро Харьковом займутся ?
  4. 24rus Звание
    24rus
    +1
    Сегодня, 19:01
    Наконец-то хоть один излучатель пропаганды обнулен
  5. Комментарий был удален.
  6. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +2
    Сегодня, 19:02
    Зомбо-вышку свинарника уронили. Интересно осознание пошло у украинцев? laughing А долго же она стояла всё таки.
  7. фа2998 Звание
    фа2998
    +1
    Сегодня, 19:05
    Значит знали о разведывательной аппаратуре,и думали более.2 лет.-завалить или ... А мы говорим об эстонцах! laughing lol
  8. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 19:09
    Самое главное, что наконец-то обрушили. Будем ждать новых удачных прилётов.