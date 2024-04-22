Вместе с верхней частью Харьковской телебашни обрушилось и военное оборудование для связи и разведки
Появляется дополнительная информация о нанесении удара по ретрансляционной вышке в Харькове. Напомним, что в результате удара верхняя часть многометровой вышки рухнула вместе с оборудованием, которое на ней находилось. И это оборудование достойно особого внимания.
Именно с помощью радиоэлектронных устройств, установленных на Харьковскую телебашню, войска киевского режима вели мониторинг деятельности на приграничных территориях Российской Федерации. В частности, оборудование использовалось для обеспечения вылазок на территорию Белгородской области, в которых (вылазках) были задействованы боевики Главного управления разведки Украины, опекаемые спецслужбами Запада.
С помощью оборудования, установленного в верхней части вышки в Харькове, осуществлялась военная связь, покрывая обширные территории на северо-востоке Украины, специальная разведка.
Высота обрушившейся части Харьковской телебашни, находящейся в районе Павлово поле (на улице А.Деревянко), составляет не менее 110 м. Общая высота башни вместо со шпилем составляла около 240 м. Башня была построена в 1981 году. Соответственно, тоже нуждалась в десоветизации - всё по закону современной Украины.
По некоторым данным, в 2022 году на Харьковской телебашне было размещено американское радиоэлектронное оборудование, которое позволяло заниматься фактической шпионской деятельностью и поддерживать связь с командными пунктами в других регионах, подконтрольных киевскому режиму. После обрушения верхней части башни этот вариант военной связи и шпионской/разведывательной деятельности как минимум на время, что называется, выпадает из обоймы.
Так называемая прокуратура Харьковской области заявила о том, что вышка разрушена ударом ракеты Х-59.
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