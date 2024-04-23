Иран модернизирует БТР-60ПБ до уровня Heidar-7

Иран продолжает повышать свой оборонный потенциал за счет модернизации бронетехники советских времен. Одна из разработок, Heidar-7, приняла участие в военном параде, состоявшемся 18 апреля 2024 года.Heidar-7 является улучшенной версией БТР-60ПБ советского производства и отличается от базовой модели значительными усовершенствованиями, включая новую башню, оснащенную дистанционно управляемой боевой станцией с 23-мм автоматической пушкой, и динамическую защиту, размещенную по бокам башни и корпуса.Впервые Heidar-7 был продемонстрирован в 2017 году. 23-мм пушка, аналогичная зенитной установке ЗУ-23-2 советского производства, позволяет Heidar-7 поражать низколетящие воздушные цели на расстоянии до 2,5 км и бронетехнику на дистанции до 2 км. Боевой модуль, в котором она расположена, способен поворачиваться на 360°. Позиция наводчика расположена в передней правой части корпуса, напротив водителя, и оснащена дисплеем, который облегчает работу при любых погодных условиях днем и ночью.В конструкции сохранена цельносварная стальная броня оригинального БТР-60ПБ, при этом водитель расположен в передней части корпуса за ветровым стеклом, которое можно прикрыть откидной панелью.

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