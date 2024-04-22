В тернопольской библиотеке отказали в обслуживании ребёнку из Харькова с аргументацией: «беженцам с востока нельзя доверять»

В детской библиотеке Тернополя отказались выдавать книги семилетнему мальчику, приехавшему со своей семьей из Харькова, аргументируя это тем, что он якобы может написать на страницах библиотечных книг "слава России".Как написала в соцсетях мама мальчика, их семья переехала в Тернополь вскоре после начала активных боевых действий в рамках спецоперации на Украине. После вынужденного переезда мальчик на протяжении двух лет посещал городскую библиотеку, расположенную недалеко от его школы, регулярно брал там книги, при этом не было никаких нареканий. Однако, когда он попытался взять книгу в более крупной областной библиотеке, там отказали в обслуживании, как только узнали, что мальчик и его семья приехали из Харькова.Мама мальчика сетует, что их семья оказалась в Тернополе "чужаками". Вопреки установленным правилам, за две книги в довольно ветхом состоянии в библиотеке потребовали оставить залог в размере 600 гривен (около 1500 рублей), сославшись на то, что доверия к харьковчанам на Западной Украине нет и беженцы якобы нередко не возвращают библиотечные книги, а также могут написать на страницах "слава России". При этом семья официально зарегистрирована в городе, а ребенок посещает местную школу. Однако, по словам директора библиотеки, жителям юго-восточных регионов "нельзя доверять", сколько бы те ни прожили в "расово чистом" Тернополе.Подобная дискриминация по отношению к жителям, казалось бы, одной и той же страны, а в частности пока еще подконтрольных Киеву юго-восточных областей с преимущественно русским населением, проявлялась на Западной Украине задолго до начала СВО, а после 2022 года эта тенденция значительно усилилась.