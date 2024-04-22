В тернопольской библиотеке отказали в обслуживании ребёнку из Харькова с аргументацией: «беженцам с востока нельзя доверять»

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В тернопольской библиотеке отказали в обслуживании ребёнку из Харькова с аргументацией: «беженцам с востока нельзя доверять»

В детской библиотеке Тернополя отказались выдавать книги семилетнему мальчику, приехавшему со своей семьей из Харькова, аргументируя это тем, что он якобы может написать на страницах библиотечных книг "слава России".

Как написала в соцсетях мама мальчика, их семья переехала в Тернополь вскоре после начала активных боевых действий в рамках спецоперации на Украине. После вынужденного переезда мальчик на протяжении двух лет посещал городскую библиотеку, расположенную недалеко от его школы, регулярно брал там книги, при этом не было никаких нареканий. Однако, когда он попытался взять книгу в более крупной областной библиотеке, там отказали в обслуживании, как только узнали, что мальчик и его семья приехали из Харькова.



Мама мальчика сетует, что их семья оказалась в Тернополе "чужаками". Вопреки установленным правилам, за две книги в довольно ветхом состоянии в библиотеке потребовали оставить залог в размере 600 гривен (около 1500 рублей), сославшись на то, что доверия к харьковчанам на Западной Украине нет и беженцы якобы нередко не возвращают библиотечные книги, а также могут написать на страницах "слава России". При этом семья официально зарегистрирована в городе, а ребенок посещает местную школу. Однако, по словам директора библиотеки, жителям юго-восточных регионов "нельзя доверять", сколько бы те ни прожили в "расово чистом" Тернополе.

Подобная дискриминация по отношению к жителям, казалось бы, одной и той же страны, а в частности пока еще подконтрольных Киеву юго-восточных областей с преимущественно русским населением, проявлялась на Западной Украине задолго до начала СВО, а после 2022 года эта тенденция значительно усилилась.
17 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +11
    Сегодня, 20:21
    Яркий пример того что нации нет и страна искуственная.
    1. Esso Звание
      Esso
      +2
      Сегодня, 20:50
      В 1892 году газета львовской польской шляхты «Przeglad» (№ 168) заявила на своих страницах следующее: «Если в чувствах малорусского народа существует сильная ненависть к России, то возникает надежда, что в будущем, при дальнейшем развитии этих чувств, будет возможно выиграть против России малорусский козырь… Такой эволюции нам, полякам, нечего бояться, напротив, мы бы допустили ошибку, если бы хотели запереть ей дорогу и добровольно отказаться от союзника в борьбе с Россией».
      А спустя год, в 1893 м, уже не малороссы и даже не русины, а вышеупомянутые «молодые украинцы» Галиции выступили с политической программой действий (опубликованной в 1893 году львовской «Правдой»), в которой постулировалось: «Наука и жизнь украинского народа доказывает нам, что Украина была, есть и будет всегда отдельной нацией и как каждой нации, так и ей необходима национальная свобода для своего труда и прогресса». Далее авторы развивали свою мысль следующим образом: «Много людей начинали украинофильское движение, да не многие задержались на высоте идеи. Многое зависело от тех тяжелых обстоятельств, среди которых пришлось развиваться нашему национальному движению. Хотя украинский народ и имел в себе такие основания, что сразу мог поставить на совершенно верную нормальную почву идею культурно национального возрождения Украины, но у начинающих не было такой силы, чтобы преодолеть обстоятельства, чтобы сразу стать украинской интеллигенцией, чтобы сейчас же создать и литературу, и науку, и все другие приобретения культурной жизни, чтобы фактами и своим существом доказать существование украинцев как отдельной, самостоятельной нации».

      Цитата из книги....
  2. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +8
    Сегодня, 20:26
    Как написала в соцсетях мама мальчика, их семья переехала в Тернополь вскоре после начала активных боевых действий в рамках спецоперации на Украине.
    Не в том направлении мама с сыном переехали. Даже если будут каждый день петь "Щенювмерлу" и кричать "Сало-уронили" все равно своими для западенцев не станут.
    1. Esso Звание
      Esso
      +2
      Сегодня, 20:54
      В любом случае, с Западенцами нужно жестко, там нужна зачистка. Любой кто кричит про Бандеру и Шухевича, требует мовы и судит по националистическому признаку, должен в новой Новороссии, Малороссии стать изгоем.
  3. жарофф Звание
    жарофф
    -1
    Сегодня, 20:26
    И что нам предлагают пожалеть эту семью? По барабану
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +7
      Сегодня, 20:32
      жарофф hi, да нет, скорее предлагают оценить отношения одной части страны к другой, при условии что они не разных религий и разных национальностей, это хоть и маленький но показатель что "лоскутное" государство созданное в начале прошлого века так и не стало единным.
  4. Комментарий был удален.
  5. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -1
    Сегодня, 20:32
    Интересно, а на каком языке книги в тернопольских библиотеках?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 20:35
      Кот Александрович hi, там либо украинский, либо какой-то из европейских.
  6. Препона Звание
    Препона
    0
    Сегодня, 20:33
    Держите в курсе каждого "пакета достижений" укропнутых, ага...
  7. Комментарий был удален.
  8. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 20:51
    Не в ту сторону поехали.
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 20:53
    Они сделали свой выбор. Выбор направления . Теперь плачится .
  10. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    0
    Сегодня, 20:57
    А что в этой стране ещё сохранились где-то книги на русском? Какая-то жестокая недоработка властей ,быстро всё в печку! laughing
  11. костя1
    костя1
    -3
    Сегодня, 20:58
    Кушайте не обляпайтесь-восточные бандеры laughing
  12. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +2
    Сегодня, 21:29
    Какая такая нацизма? Нету никакой! Расизма нету, шовинизма нету. Все в мире и любви живут! Едина краiна - едина нацiя!
  13. invisible_man Звание
    invisible_man
    0
    Сегодня, 21:33
    Просьба поделиться ссылкой на источник в соцсетях не будет расценена как "троллинг" и "провоцирующее поведение"?
  14. bars042 Звание
    bars042
    -1
    Сегодня, 21:47
    он якобы может написать на страницах библиотечных книг "слава России"

    Где то на границе Прибалтики и России, русский бизнесмен поставил (всё официально) в "серой" зоне туалетные кабинки для Людей, украинцев заезжающих в Россию это тоже касалось. Очень скоро он это дело прикрыл из-за слов "Слава ..." из какашек.
  15. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 21:51
    Как написала в соцсетях мама мальчика, их семья переехала в Тернополь вскоре после начала активных боевых действий в рамках спецоперации на Украине.

    А разве мама не знала, что Западная Украина это Восточные Кресы, а остальное "москалятина".