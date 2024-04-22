Наши войска подняли флаг России над Очеретино

11
Наши войска подняли флаг России над Очеретино

Российские войска закрепляют успех к северо-западу от ранее освобождённой Авдеевки. Нанеся поражение противнику в районе Очеретинского транспортного узла и заняв южную часть этого посёлка городского типа, сегодня бойцы Вооружённых сил России заставили противника отступать из населённого пункта.

К настоящему моменту наши ребята водрузили флаг Российской Федерации над зданием в центре Очеретино, что фактически говорит о его освобождении от киевской оккупации. В северной части пгт продолжаются локальные бои, ведутся мероприятия по зачистке оставшихся отрядов противника. В целом же для ВСУ ситуация такова, что контроль над пгт Очеретино по факту утрачен.



Успех в Очеретино позволил сформировать для остающегося в западной части Бердычей противника ситуацию, при которой любые его действия там сопряжены с поражением. Отходить на запад из Бердычей для ВСУ чревато попаданием под плотный огонь со стороны наших войск как из Семёновки, так и из того же Очеретино. Продвижение на север может и вовсе привести к окружению остатков формирований ВСУ.



Освобождение Очеретино может позволить завершить фазу операции по освобождению и ряда других населённых пунктов на этом направлении, включая Новокалиново и Керамик.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +8
    Сегодня, 19:45
    Молодцы - хорошее продвижение пошло! Недаром нато зашевелилось, ничего , если понадобиться и их утилизируем!
    1. Виталий161 Звание
      Виталий161
      +4
      Сегодня, 20:13
      Молодцы, лишь бы не отрезали их только, это прорыв, слева Бердычи за которые наши не вышли еще, с права Красногоровка которую только только взяли, а Очеретино утянулось уже км на 6 в глубь обороны свыней, опасно, если не расширить зону прорыва одновременно с дальнейшим продвижением за Очеретино, то будет худо, снабжать войска по кишке шириной 1-1.5км нормально не получится однако
      1. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +1
        Сегодня, 20:43
        Молодцы, лишь бы не отрезали их только

        Видимо, резервов у ВСУ на этом направлении совсем нет. Потому наши и не боятся. Сейчас расширят прорыв в южном направлении и закрепятся.
        1. Виталий161 Звание
          Виталий161
          +1
          Сегодня, 20:47
          Ранее потрепанную 47ю бригаду бросили под Очеретино точно, какие то резервы есть в любом случае, я надеюсь таки будет прорыв наш и выход на оперативный простор, с окружением пары крупных подразделений свыней
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 22:08
      Цитата: vasyliy1
      Недаром нато зашевелилось

      Зашевелишься, когда шило в зад воткнулось.
      Опять Вьетнам, опять Афган.
      Бидону в задницу пистон.
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +7
    Сегодня, 19:49
    Молодцы! Очень хорошая новость! Удачи бойцам и минимальных потерь.
  3. Арка Звание
    Арка
    +4
    Сегодня, 19:54
    Архангелы спецназа только сообщили эту новость. Молодцы, мужики.
  4. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +3
    Сегодня, 20:01
    Шустро тарасы оттуда драпанули! Видимо, хорошо разозлили наших пацанов))
    Гнать дальше надо, пока чубы не опомнятся.
    1. Виталий161 Звание
      Виталий161
      +2
      Сегодня, 20:21
      это 3я линия, если считать от авдеевки, радоваться рано, проявить сдержанный оптимизм, что все идет по плану ГШ ВС РФ можно, однако отрезать Очеретино свыни сейчас могут сходящимися ударами от Бердычей и с Новокалиново, надеюсь у ГШ ВС РФ все идет таки по плану
      1. КТМ-5 Звание
        КТМ-5
        +1
        Сегодня, 20:58
        Там ощущение такое, что им просто не за что зацепиться. Они откатываются назад, всё дальше и дальше. В этих деревнях негде особо закрепляться. Я думаю, такое отступление продолжится до Славянско-Краматорского УР. Там тарасы много лет укреплялись, в бетон заливались.
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 20:19
    Надо как-то к выборам америкосовских презиков, Нью-Йорк освободить и сразу переименовать. Показательно!