Мы потеряли самых мотивированных, а они сейчас своих профессионалов начинают правильно и активно использовать

(...) когда мы людей меняем и бросаем в непонятные направления — это на каком-то коротком этапе решит вопрос, но не разрешит его в целом

Ситуация на фронте очень тяжелая, к тому же ее усугубляет нехватка личного состава у ВСУ, тогда как российские войска в этом компоненте имеют преимущество. Украинская армия потеряла всех мотивированных бойцов при обороне не имеющих военного значения городов. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.За два года боев украинская армия практически лишилась мотивированных и профессиональных бойцов, поскольку командование ВСУ зачастую использовало их не по назначению. Воюющие на сегодняшний день украинские военные не имеют мотивации, в большинстве случаев они не обучены, что сказывается на боевых действиях. Российские войска, в свою очередь, своих профессиональных бойцов сохранили.— заявил генерал.Самые большие необязательные потери ВСУ понесли в Бахмуте, предпринимая попытки отстоять этот город, не игравший большой роли в военном плане, но имевший огромное значение в политическом. Именно там были потеряны самые обученные подразделения, которых так не хватает сегодня.— отметил Кривонос, добавив, что ситуация на фронте сегодня не просто тяжелая, а очень тяжелая.