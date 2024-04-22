Отставной генерал ВСУ: Ситуация на фронте тяжёлая, а мотивированных бойцов у ВСУ практически нет

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Отставной генерал ВСУ: Ситуация на фронте тяжёлая, а мотивированных бойцов у ВСУ практически нет

Ситуация на фронте очень тяжелая, к тому же ее усугубляет нехватка личного состава у ВСУ, тогда как российские войска в этом компоненте имеют преимущество. Украинская армия потеряла всех мотивированных бойцов при обороне не имеющих военного значения городов. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

За два года боев украинская армия практически лишилась мотивированных и профессиональных бойцов, поскольку командование ВСУ зачастую использовало их не по назначению. Воюющие на сегодняшний день украинские военные не имеют мотивации, в большинстве случаев они не обучены, что сказывается на боевых действиях. Российские войска, в свою очередь, своих профессиональных бойцов сохранили.



Мы потеряли самых мотивированных, а они сейчас своих профессионалов начинают правильно и активно использовать

— заявил генерал.

Самые большие необязательные потери ВСУ понесли в Бахмуте, предпринимая попытки отстоять этот город, не игравший большой роли в военном плане, но имевший огромное значение в политическом. Именно там были потеряны самые обученные подразделения, которых так не хватает сегодня.

(...) когда мы людей меняем и бросаем в непонятные направления — это на каком-то коротком этапе решит вопрос, но не разрешит его в целом

— отметил Кривонос, добавив, что ситуация на фронте сегодня не просто тяжелая, а очень тяжелая.
25 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 20:04
    Ноют, ноют, один, другой, третий... чего им надо не хватает?
    Вон зелебобус, бодр и воодушевлен, чего то там победоносное планирует... забористооо белого ему подкинули, поделился бы со своими вояксми, а то от их нытья уже зубы ломит.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 20:05
      Дак просто до них начинает доходить, что перемога то только на словах.....
      А реально то - опа...... И это несмотря на все денежные вливания и поставки вооружений.

      зы Зеле - побоку. Он при любом раскладе без денег не останется.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 22:00
        Цитата: Nexcom
        Дак просто до них начинает доходить, что перемога то только на словах...

        Да ни, каждый украиниц думает о перемоге, хоть и в душе не верит. Главное чтобы не було москалив.
    2. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 20:12
      Вон зелебобус, бодр и воодушевлен, чего то там победоносное планирует... забористооо белого ему подкинули, поделился бы со своими вояксми,

      Так в том и суть, что не делится, зараза такая, ни коксом ни баблом - вот и ноют.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 20:15
        Лешак hi, ага чтоб представитель народа которым является Зеленского ПОДЕЛИЛСЯ эт прям сказка. Тем более с каким то там генералом.
        1. Лешак Звание
          Лешак
          +1
          Сегодня, 20:17
          Ну а как же поговорка: "Когда xooxoл родился - еврей заплакал". Все они там... друг друга стоят. hi
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 20:19
            Лешак, а он представитель еврейского рода ВОСПИТАННЫЙ на Украине, адская смесь.
            1. Лешак Звание
              Лешак
              +1
              Сегодня, 20:21
              Лешак, а он представитель еврейского рода ВОСПИТАННЫЙ на Украине, адская смесь.
              laughing laughing good
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 20:17
        У жадина ... за то могут и по холае дать и это самый мягкий вариант.
        Никакая и поршня охрана не спесет, если обожленные вояки придут за тем, что они им отдавать не хочет, а они считают это своим!
    3. Комментарий был удален.
    4. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      0
      Сегодня, 23:04
      Тут если глубже глядеть то выясняется совсем уж неприглядная вещь -командиры ВСУ так отдалены от личного состава, что никакой роли в мотивировании не играют всё сводится к мордобою или расстрелу ,а политика этого недогосударства потворствует бандитской среде в армии , армия -институт государства , бандитские порядки в государстве -бандитские порядки и в армии! А уж когда люлей наполучают так все ныть начинают и пальцами в других тыкать...
  2. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +2
    Сегодня, 20:06
    Мы потеряли самых мотивированных

    Проще говоря, упоротых.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 20:18
      Андрей Москвин hi, в принципе да, из тех идейных что реально были бойцами в живых осталось не много, большая часть из нынешних неонаци ряженные, поэтому и саботируют приказы и бегут сверкая пятками да мобилизованных под могилы подводят, хотя и оставшиеся немногие ещё крови попьют.
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 21:03
        Думаю и навоз уже совсем не тот и морпехи в основном бывшие алкаши с подворотни.
    2. Esso Звание
      Esso
      0
      Сегодня, 21:07
      А что ВСУ не поняли в 2022 году, что их задача не выиграть, а повоевать, погибнуть и по возможности нагадить России.
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 21:57
        Понимаете, по ТВ и радио им этого никогда не скажут -там всё хорошо и полная пэрэмога. А отрезвление запудренного мозга реальностью -процесс очень медленный! Кладбища с жовто-блакитными флагами размером с города..., сотни тысяч вдов, многие из которых так ничего и не получили за "пропавших без вести "..., всё чаще и дольше пропадающее электричество..., сотрудники ТЦК везде где и не ждали..., безработица у одних и работа 1 за 3 у других..., кого последними призвали, те первыми и погибли..., рассказы комиссованных раненых с передовой..., так только и доходит до людей, что что-то не так!!!
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 20:06
    Неужели сала совсем не осталось? Вообще нечем мотивировать? Попробуйте по новому кругу- ес, ессовские пенсии, кава в Вене, мало работы- много бабла. Или даже это не прокатывает? Неужели умнеть начали "небратья", неужели начало доходить, что их капитально кинули? sad
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:07
      Кружевные трусселя забыли, и денежных европейских женихов, стоящих в очереди за каждой хохлушкой...... А так же западных бабешок с деньгами, мечтающих осчастливить каждого хлопчика.
      1. Пленник Звание
        Пленник
        0
        Сегодня, 20:14
        Какие там бабёшки?! Такие же хлопчики только западные. Они же к "ценностями" приобщались. Вот их и "приобщили". sad
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 20:09
    Генерала разжаловать в рядовые да Восточный фронт, иш ты разнылси, вон Ермак очереди в военкоматы видит из добровольцев, Буданов вплавь в Крым шастает для "победы", Гордон наизнанку выворачивается от радости побед и скорого "краха" России,Сырский с передовой не вылазиит а этот (цензура) хнычит.
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 20:19
    поскольку командование ВСУ зачастую использовало их не по назначению
    Как это не по назначению!? belay Дык робят до упоследнего good laughing
  6. Taskhyl
    Taskhyl
    +2
    Сегодня, 20:19
    Мотивации нет, а бьются до последнего! Поле боя все показывает и комментарии тут излишни
  7. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +2
    Сегодня, 20:46
    К сожалению это жалоба непонятно кому адресована, фронт у селюков не сыпется, они пятятся, массово в плен не сдаются .Благо, наши бойцы их утилизируют.
  8. Комментарий был удален.
  9. алабурга Звание
    алабурга
    -2
    Сегодня, 21:23
    В последнее время, этот натужный "плач Ярославны" от укровермахта, смахивает на игру артиста погорелого театра.
  10. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 21:55
    Ситуация на фронте тяжёлая, а мотивированных бойцов у ВСУ практически нет

    "Мотивированные" это нацисты и бандеровцы, а остальные - " Це моя хата с краю, це я не хочу, я не можу". Но в окопах сидят все и в плен не сдаются. "Вот це так".
  11. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 23:02
    Мотивированных бойцов нет,а груза-500 что то много не видно.Как так? Неужели за каждым схваченным на улице ТЦКашниками ещё вчера и ничему не обученным укрофашистом -неофитом стоит заградотряд?Не похоже.Так они мотивировано или нет сейчас за каждый дом зубами и прочими щупальцами цепляются?Или это нам просто лень вперёд быстро идти?Вопрос...