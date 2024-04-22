«У ЕС своих ЗРК Patriot нет»: Боррель заявил, что странам Евросоюза не удалось договориться о выделении Киеву систем ПВО
Украина пока не получит дополнительных систем ПВО, странам Евросоюза не удалось договориться о выделении зенитных комплексов Киеву. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Престарелый европейский ястреб, выступающий за поражение России, с сожалением констатировал, что на прошедшем в понедельник заседании Совета ЕС министры обороны и главы МИД стран союза не смогли договориться о выделении Украине систем ПВО. Выступая на пресс-конференции, Боррель заявил, что конкретных решений по данному вопросу можно будет ожидать через какое-то время. В общем, все разъехались по своим странам для «принятия решений».
Сам Боррель долго сокрушался, что у Евросоюза нет собственных зенитных комплексов, а то он бы все отдал Зеленскому. Вот так сильно он переживает за безопасность Украины. В то же время он верит, что страны ЕС примут «правильные решения».
— заявил европейский политик, добавив, что сегодняшнюю встречу он считает «полезной», поскольку все страны ЕС оценили потребности Украины в системах ПВО и свои возможности.
Ранее Киев запросил у Европы не менее семи систем ПВО типа Patriot для защиты от российских ракет и беспилотников. Один американский комплекс пообещал передать немецкий канцлер Шольц, призвавший остальные страны последовать примеру ФРГ и предоставить еще шесть. Однако, судя по прошедшей встрече, призывы немца остались неуслышанными.
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