«У ЕС своих ЗРК Patriot нет»: Боррель заявил, что странам Евросоюза не удалось договориться о выделении Киеву систем ПВО

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«У ЕС своих ЗРК Patriot нет»: Боррель заявил, что странам Евросоюза не удалось договориться о выделении Киеву систем ПВО

Украина пока не получит дополнительных систем ПВО, странам Евросоюза не удалось договориться о выделении зенитных комплексов Киеву. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Престарелый европейский ястреб, выступающий за поражение России, с сожалением констатировал, что на прошедшем в понедельник заседании Совета ЕС министры обороны и главы МИД стран союза не смогли договориться о выделении Украине систем ПВО. Выступая на пресс-конференции, Боррель заявил, что конкретных решений по данному вопросу можно будет ожидать через какое-то время. В общем, все разъехались по своим странам для «принятия решений».



Сам Боррель долго сокрушался, что у Евросоюза нет собственных зенитных комплексов, а то он бы все отдал Зеленскому. Вот так сильно он переживает за безопасность Украины. В то же время он верит, что страны ЕС примут «правильные решения».

Простите, но у нас нет Patriot здесь, в Брюсселе, они в столицах. Страны-члены поехали обратно в столицы с полным пониманием потребностей и запросов. Я уверен, что они примут соответствующие решения

— заявил европейский политик, добавив, что сегодняшнюю встречу он считает «полезной», поскольку все страны ЕС оценили потребности Украины в системах ПВО и свои возможности.

Ранее Киев запросил у Европы не менее семи систем ПВО типа Patriot для защиты от российских ракет и беспилотников. Один американский комплекс пообещал передать немецкий канцлер Шольц, призвавший остальные страны последовать примеру ФРГ и предоставить еще шесть. Однако, судя по прошедшей встрече, призывы немца остались неуслышанными.
13 комментариев
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  1. ZVOнарь Звание
    ZVOнарь
    +2
    Сегодня, 20:37
    Значит дадут.
    #Онивсетамвгейропелжецы
    1. Esso Звание
      Esso
      0
      Сегодня, 20:57
      Ослабят свою оборону и штаты пообещают лет через 5 поставить....А через 5 лет ЕС не будет.....
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 20:42
    Простите, но у нас нет Patriot здесь, в Брюсселе, они в столицах. Страны-члены поехали обратно в столицы с полным пониманием потребностей и запросов. Я уверен, что они примут соответствующие решения
    Риторика Борреля о том что "Украина не ЕС" более чем красноречива. Иначе бы сняли с боевого дежурства где-нибудь в Испании несколько комплексов.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 20:48
      "Дружба" дружбой, а пирожки врозь. lol Патривроты уже ничего не изменят... их палят и прилетает искандерчик Ммммммм. Да и противоракеты далеко не сосиски. lol
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 21:01
        Рецептура пирожков и ранее вызывала сомнения также как и сама пекарня в которую кстати сказать с удовольствием зашёл бы Роспотребнадзор с целью уточнения санитарно-эпидемиологических норм и особенно с обязательной проверкой санитарных книжек у сотрудников в том числе с проверкой психиатрических отклонений у ее сотрудников. Ну а сосиски как всегда без пива теряют свои вкусовые качества хотя зависит опять же от рецептуры которая будет проверена на предстоящих выборах лишь бы только повара не разбежались любезно приютивших у себя украинских беженцев под предлогом предоставления убежища, а также в качестве электората и дешёвой рабочей силы . recourse request
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 20:44
    Баррель беспокоится за свою жизнь ,Борька Джонсон английский алкоголик всё об этом сказал пару дней назад.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 21:49
      Цитата: tralflot1832
      Баррель беспокоится за свою жизнь

      Не уж то на этого старого удода, кто то будет покушаться ?
      Выкинут из ЕС на пенсию и так долларов нахватал немерено.
  4. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 20:55
    Киев запросил у Европы не менее семи систем

    Отдадут
    И тот факт, что не все, и не сразу - нам на руку. По одному легче будет выносить их.
  5. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 20:58
    Ничего, сейчас членам поступит предложение из фашингтона, от которого невозможно будет отказаться, и отдадут как миленькие, наперегонки побегут. Ишь, чего удумали, прям бунт в еврогейском борделе устроили.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 21:47
    Простите, но у нас нет Patriot здесь, в Брюсселе, они в столицах.

    А какого же черта, вы собрались воевать удоды !
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:50
    Так то, их ещё меньше будет это дело радовать, когда очередная помощь, особенно баблишко, испарятся как утренний туман и концов, там, не найдёшь.
    "пилите Шура, пилите, она золотая!"... кто ж им такого наобещал?
  8. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 21:58
    Этот Жопез им не только ЗРК отдаст, но и последние трусы Зеленскому подарит. Фанатичный старый русофоб... Вот кого бы "новичком" накормить.
  9. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 22:19
    А с какого перепугу давать? Самим не хватает. Оголять собственную ПВО в угоду хотелкам наркомана зелебобика явно не торопятся. Так что, пусть боррель нервничает, дедушка старый, ему встряска нужна. Ну, чтобы побыстрее к бандере в гости пошёл.