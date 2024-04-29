Построен первый АНПА Ghost Shark для ВМС Австралии
Первый опытный АНПА Ghost Shark после вывода из сборочного цеха, 17 апреля 2024 г.
Несколько лет назад военно-морские силы Австралии запустили разработку перспективных автономных необитаемых подводных аппаратов тяжелого класса. Были проведены необходимые предварительные исследования, и теперь ведется строительство реальной техники. Несколько дней назад спустили на воду первый опытный образец АНПА Ghost Shark, разработанный и построенный австралийским отделением компании Anduril Industries. С его помощью теперь будут отрабатывать вопросы эксплуатации и применения такой техники.
С опережением графика
ВМС Австралии при поддержке национальной промышленности изучают тему тяжелых АНПА в течение нескольких последних лет. Так, в 2020-22 гг. на конкурсной основе разрабатывался экспериментальный подводный аппарат, предназначенный для проведения испытаний и наработки опытов в этой сфере с прицелом на реальную эксплуатацию.
В начале 2022-го победителем конкурса стало австралийское отделение американской компании Anduril Industries. ВМС и Оборонная научно-технологическая группа министерства обороны выдали ему сразу два контракта на разработку и строительство техники. Первый заказ стоимостью ок. 150 млн австралийских долл. (ок. 100 млн долл. США) предусматривал изготовление трех опытных АНПА Dive-LD для проведения предварительных испытаний. Первый из них передали заказчику в декабре того же года, а на строительство оставшихся давалось три года.
Согласно второму контракту, Anduril Australia должна была разработать и построить три полноразмерных тяжелых АНПА с шифром Ghost Shark («Акула-призрак»). В связи с общей сложностью проекта и необходимостью проведения экспериментов с применением изделий Dive-LD, поставка головной «Акулы» ожидалась только к концу 2025 г. Оставшиеся изделия должны будут поставить во второй половине десятилетия. Работы оценили в 140 млн австрал. долл. (ок. 90 млн долл. США).
Первый из трех заказанных аппаратов Dive-LD, декабрь 2022 г.
Со значительным опережением установленных сроков, 17 апреля 2024 г. компания «Андурил Австралия» сообщила о завершении сборки первого опытного АНПА «Акула-призрак». Его вывели из сборочного цеха и при помощи крана спустили на воду.
В официальном пресс-релизе компании отмечается, что заказчик поставил весьма сложные задачи в контексте сроков, но с ними справились, причем со значительной экономией времени. Кроме того, удалось полностью уложиться в выделенный бюджет, что тоже важно для военных проектов.
Перспективы программы
Головной аппарат Ghost Shark уже спустили на воду при помощи крана и провели первые тесты. В ближайшее время пройдут полноценные заводские ходовые испытания, в ходе которых специалисты ВМС и Anduril Australia будет проверять работу систем и механизмов, а также искать и исправлять оставшиеся недочеты. Сроки проведения таких мероприятий не уточняются.
Позже должны начаться испытания АНПА Ghost Shark в качестве экспериментальной платформы с особыми возможностями, а также в виде носителя различной аппаратуры. Любопытно, что заказчик и разработчик пока не уточняют, какие именно приборы в дальнейшем будет нести подводный аппарат. Ранее упоминалась возможность монтажа оборудования для мониторинга обстановки, разведки и т.д., но точный список приборов не приводится.
"Акула-призрак" с заказчиками и создателями
Согласно утвержденному графику, после 2025 г. в распоряжении австралийского флота будет три экспериментальных подводных аппарата Dive-LD и такое же количество опытных Ghost Shark. Безэкипажная флотилия такого состава будет использоваться для проведения экспериментов разного масштаба. Аппараты будут решать учебные задачи самостоятельно и группами, демонстрируя свои собственные возможности и потенциал установленной аппаратуры.
Компания Anduril Industries построила только один АНПА Ghost Shark, но уже составляет планы на отдаленное будущее. Так, после проведения всех необходимых испытаний аппарат поступит на вооружение ВМС Австралии, а также пойдет в серию. Полноценное производство будет запущено на австралийском заводе, уже построившем изделия Dive-LD и Ghost Shark. Объемы будущего заказа на серийное производство пока не сообщались.
Кроме того, Anduril Australia хочет вывести свою разработку на международный рынок. Она рассчитывает на получение заказов от военно-морских сил третьих стран. Впрочем, успех на рынке не гарантируется, и даже примерное количество экспортных АНПА, если они и будут, предсказать невозможно.
Подводная платформа
Облик будущих аппаратов Ghost Shark до недавнего времени оставался неизвестным. Его раскрыли лишь несколько дней назад по следам церемонии вывода из цеха и спуска на воду – компания-разработчик опубликовала несколько фотографий с аппаратом и его создателями. При этом показали лишь внешний вид изделия, причем только с передних ракурсов. Полный облик, технические особенности и характеристики изделия остаются неизвестными.
Спуск на воду
«Акула-призрак» относится к классу тяжелых АНПА, что сказалось на ее размерах. Аппарат построен в корпусе большого удлинения с квадратным поперечным сечением. На носовом обтекателе корпуса просматриваются лючки и окна, вероятно, для какого-либо оборудования. Сверху имеется невысокая рубка. Аппарат оснащен носовыми горизонтальными рулями, а в корме предусмотрены Х-образные плоскости с рулями, не выходящие за габариты корпуса. На бортах просматриваются крупные панели контрастного вида. Вероятно, это крышки объемных отсеков целевого оборудования.
Размеры изделия неизвестны, но его длину можно оценить в 8-10 м; поперечник – 1,8-2 м. Водоизмещение – не менее нескольких тонн и, вероятно, зависит от состава установленных приборов и решаемых задач.
По известным данным, АНПА от Anduril Australia оснащаются полностью электрической энергетической установкой. Изделие оснащено аккумуляторными батареями высокой емкости и ходовым электромотором. Тип движителя неизвестен – на показанных фото он закрыт чехлом. Для Ghost Shark заявлена высокая продолжительность автономного плавания, что указывает на крейсерскую скорость не более нескольких узлов.
Ранее компания-разработчик сообщала, что создала для своих АНПА оригинальную автономную систему управления. Она должна самостоятельно осуществлять навигацию, следить за подводной обстановкой и управлять движением в надводном и подводном положении. Также система должна контролировать работу целевого оборудования и проводить сеансы связи для передачи данных на операторский пульт.
Ghost Shark на глубине - пока в представлении художника
Заказчик и разработчик пока не сообщали, какой именно будет полезная нагрузка серийных строевых «Акул-призраков». Судя по конструкции и предполагаемой тактической нише, АНПА будет нести гидроакустические системы бокового обзора, различные локаторы или иную аппаратуру для отслеживания подводной или надводной обстановки. По всей видимости, в соответствии с актуальными тенденциями развития техники, полезную нагрузку решили делать модульной, и ее состав будет определяться заказчиком при приобретении техники либо эксплуатантом при подготовке к миссии.
Задел на будущее
Таким образом, ВМС Австралии и их подрядчики продолжают работы по программе создания перспективных АНПА военного назначения и даже демонстрируют определенные успехи. Уже построены первые экспериментальные и опытные образцы двух моделей, которым теперь предстоит пройти весь комплекс испытаний и показать свой потенциал.
Компания Anduril Australia не без оснований гордится результатом проведенных работ в виде первого опытного аппарата Ghost Shark и вскоре обещает передать заказчику два следующих изделия. Однако на этом работы не закончатся, и компании-разработчику предстоит участвовать в длительном и сложном процессе испытаний, доводки и отработки всех основных функций. Удастся ли решить все поставленные задачи в разумные сроки, пока неизвестно.
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