Власти Тайваня собираются снести сотни статуй, памятников и мемориалов, установленных в честь Чан Кайши
Глядя на Тайвань, можно прийти к выводу о том, что все американские сателлиты, включая и непосредственно Тайбэй, стараются идти по одному пути. Одна из составляющих этого пути – снос памятников. Причём рушат (или готовятся рушить) даже памятники фактически своим отцам-основателям.
Так, стало известно о том, что власти Тайваня в лице Демократической прогрессивной партии (ДПП) вознамерились снести несколько сотен статуй, памятников, барельефов, установленных в разное время в честь и в память о Чан Кайши. Этот человек в своё время и возглавил Тайвань – после поражения движения Гоминьдан в материковом Китае от коммунистических войск. Чан Кайши был председателем правительства Китайской Республики (Тайваня) с 1943 по 1949 года, после чего стал президентом, оставаясь им до 1975 года.
Казалось бы, для чего тайваньскому «правительству» принимать решение о сносе памятников этому человеку, если он фактически стоял у истоков так называемой Китайской Республики со столицей в Тайбэе. Причина кроется, судя по всему, в позиции современной партии Гоминьдан (сегодня она в оппозиции к правящей на Тайване ДПП). Согласно этой позиции, Гоминьдан не против воссоединения с материковым Китаем. Правда, официально Гоминьдан выступает за воссоединением с учётом «особенного курса Тайваня», а лучше – «под началом Китайской Республики (Тайваня)». Однако заокеанские кукловоды ДПП диктуют свои правила – полный разрыв связей с материком, даже в ущерб истории самой Китайской Республики. Здесь фактически полное повторение ситуации с Украиной.
В общей сложности на острове Тайвань около 750 статуй, памятников и памятных досок Чан Кайши. Крупнейший мемориальный комплекс находится в Тайбэе. У статуи Чан Кайши в этом комплексе выставлены солдаты из роты почётного караула.
Статуи, таблички и памятники планируется начать демонтировать в ближайшее время, как пишет репортёр Лоуренс Чан из Тайбэя.
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