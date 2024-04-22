Власти Тайваня собираются снести сотни статуй, памятников и мемориалов, установленных в честь Чан Кайши

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Власти Тайваня собираются снести сотни статуй, памятников и мемориалов, установленных в честь Чан Кайши

Глядя на Тайвань, можно прийти к выводу о том, что все американские сателлиты, включая и непосредственно Тайбэй, стараются идти по одному пути. Одна из составляющих этого пути – снос памятников. Причём рушат (или готовятся рушить) даже памятники фактически своим отцам-основателям.

Так, стало известно о том, что власти Тайваня в лице Демократической прогрессивной партии (ДПП) вознамерились снести несколько сотен статуй, памятников, барельефов, установленных в разное время в честь и в память о Чан Кайши. Этот человек в своё время и возглавил Тайвань – после поражения движения Гоминьдан в материковом Китае от коммунистических войск. Чан Кайши был председателем правительства Китайской Республики (Тайваня) с 1943 по 1949 года, после чего стал президентом, оставаясь им до 1975 года.



Казалось бы, для чего тайваньскому «правительству» принимать решение о сносе памятников этому человеку, если он фактически стоял у истоков так называемой Китайской Республики со столицей в Тайбэе. Причина кроется, судя по всему, в позиции современной партии Гоминьдан (сегодня она в оппозиции к правящей на Тайване ДПП). Согласно этой позиции, Гоминьдан не против воссоединения с материковым Китаем. Правда, официально Гоминьдан выступает за воссоединением с учётом «особенного курса Тайваня», а лучше – «под началом Китайской Республики (Тайваня)». Однако заокеанские кукловоды ДПП диктуют свои правила – полный разрыв связей с материком, даже в ущерб истории самой Китайской Республики. Здесь фактически полное повторение ситуации с Украиной.

В общей сложности на острове Тайвань около 750 статуй, памятников и памятных досок Чан Кайши. Крупнейший мемориальный комплекс находится в Тайбэе. У статуи Чан Кайши в этом комплексе выставлены солдаты из роты почётного караула.

Статуи, таблички и памятники планируется начать демонтировать в ближайшее время, как пишет репортёр Лоуренс Чан из Тайбэя.
44 комментария
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  1. rgd20 Звание
    rgd20
    +20
    Сегодня, 20:50
    У нас бы кто осмелился Ельцин-центр снесли бы.
    Или хотя бы перепрофилировать во всероссийский центр по лечению алкогольной завимости.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 21:01
      Ельцин центр -это другое! И алкогольная зависимость в данном случае -это правильная зависимость /как и многое другое в мире "основанном на правилах"/! :)
      1. rgd20 Звание
        rgd20
        +7
        Сегодня, 21:04
        А алкоголь - это целый мир (с) ))))))))
      2. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 21:14
        Какой-бы не был, но он был. Нельзя историю забывать.
        Только ВСЮ ПРАВДУ надо помнить, а не только "хорошее".
        Если уж создавать музей тому же Горбачёву - надо правду про него говорить. Не только про то, что разрешил печатать и продавать любые книги, что враз решило проблему дефицита любой литературы, но и про всё остальное.
        Как разваливал ВПК, заставляя на танковых заводах кастрюли делать, на дорогущем штампе для спутниковых антенн - штамповать тазики-санки.
        Как ограбил всех старушек и иностранных партнёров, объявив сторублёвки недействительными. Как приказал вырубить столетние виноградники под предлогом борьбы с пьянством.
        И как, после того, как перестал быть президентом, снимался в американской рекламе кока-колы. Тоже это оскорбление России нельзя забывать.
        .
        А Тайвань - что Тайвань.
        В отличии от Украины остров. Не очень большой.
        Никуда он от Китая не денется.
        Уничтожение памятников - первый признак распада. Так что скоро вернётся в Китай.
        На Донбасе 8 лет прошло от начала сноса памятников до возврата в Россию. На Тайване, полагаю, лет 12 пройдёт. Китайцы не спешат.
        1. rgd20 Звание
          rgd20
          +2
          Сегодня, 21:34
          Так давайте тогда справедливости ради откроем и Дом Романовых. Найдем дальних родственников в Нидерландах, например. Они, кажется, интерес в свое время проявляли к возвращению в РФ.

          Кстати, а Ельцин Центре есть что то про людей, которые сидели по полгода без З/П, про рекет, про убийства и перестрелки в центре городов и прочие прелести лихих 90х, на которые у некоторых дикая ностальгия
          1. alystan Звание
            alystan
            +2
            Сегодня, 21:56
            Дикая ностальгия к "святым 90-м" только у мадам Ельциной.
            К остальным прелестям ностальгии никакой нет.
            Стоп, вру, у всяких Чубайсов/Ходорковских она есть.
            1. rgd20 Звание
              rgd20
              +2
              Сегодня, 21:57
              Да я сам знаю дядек с лысиной, пузами и слегка сомнительным прошлым, которые орут, что 90е были лучшими годами в РФ !
              1. alystan Звание
                alystan
                0
                Сегодня, 21:58
                А, вон кого вы имели в виду.
                Тогда все понятно.
                Ну и я добавил не просто так про рыжего с ЗК.
        2. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          -1
          Сегодня, 22:15
          Сторублёвки никто недействительными не объявлял.
        3. Alemax Звание
          Alemax
          0
          Сегодня, 22:54
          Если уж создавать музей тому же Горбачёву - надо правду про него говорить

          Вот мне интересно, по вашей логике всем предателям Родины надо памятники и музеи ставить, или только отдельным, особо выдающимся мутантам, типа горбачева и ельцина?
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 21:12
      Ельцин центр эта история ельцинской России. Пусть стоит. Однако нужно сделать так, что бы содержание его экспозиции и их трактовка были правдивы.
      1. rgd20 Звание
        rgd20
        0
        Сегодня, 21:27
        Вообще-то Ельцин подписал декларацию о суверенитет РСФСР, причем позже, чем то же Казахстан, Среднеазиатские республики.
        Так что он основатель современной РФ, как и Ч.К, Китайской республики. Поэтому а параллели провел
      2. Peter1First Звание
        Peter1First
        +4
        Сегодня, 21:28
        Вот именно! Пусть в этом музее покажут то, до чего этот Ельцин довел страну! -Нищета, беспредел 90-х, наркота и пьянство, СПИД, "бизнес" в виде посредников и торгашей, Закрытые фабрики и заводы, вымершие деревни, миллионы сломаных жизней и загубленных душ!
        1. rgd20 Звание
          rgd20
          +2
          Сегодня, 21:52
          А еще не хватает истории, как ЕБН проиграл фактически выборы в 96 году.
          Тогда на него работали американские политтехнологи. Даже Лебедя купили, чтобы тот пошел на выборы с "Конгрессом Русских общин" и отобрал у Зюганова голоса патритов.
          И Лебень неожиданно занял даже 3 место, опередив Явлинского и Жирика.
          И когда Лебедю пообещали возглавить совет безопасности , тот стал своих избирателей топить за Ельцина против Зю.
          И тем не менее, как потом признавались участвующие в этом фарсе, Зю победил, а Ельцин тупо сфальсифицировал выборы. А Лебедя вышвырнули из Совета Безопасности
          Не говорю, что если был бы Зю всесто ЕБН, было бы лучше/хуже Факт — ЕБН украл выборы в 1996 году, которые даже досидеть не смог
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 22:41
            После того, как Зю струсил он потерял все права хоть как-то именоваться коммунистом.
            Да и вообще, можно констатировать, что с 96 года коммунистической партии в России нет.
            1. rgd20 Звание
              rgd20
              0
              Сегодня, 22:49
              Все же главный предатель тех событий, думаю, был все же Лебедь, который на это все согласился
              1. Aken Звание
                Aken
                0
                Сегодня, 22:51
                Лебедь действительно спустил в унитаз репутацию. Но ведь только свою.
      3. alystan Звание
        alystan
        +1
        Сегодня, 21:57
        Пусть стоит. Однако нужно сделать так, что бы содержание его экспозиции и их трактовка были правдивы.

        Не правдивы, а из своего собственного кармана. Не за счет государства.
      4. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 22:37
        Цитата: Алексей Лантух
        Ельцин центр эта история ельцинской России. Пусть стоит. Однако нужно сделать так, что бы содержание его экспозиции и их трактовка были правдивы.

        Пусть стоит, но только не Ельцин центр.
        Здание передать под "Дом Пионеров" с секциями и кружками по интересам, а возле туалета отвести одну, нет, две комнаты - Ельцину и Горбачёву, где честно и без прикрас поведать про то, как эти два предателя развалили СССР, сдали союзников оптом и в розницу, уничтожили Варшавский Договор, развалили экономику уничтожив заводы, фабрики, колхозы, совхозы и целые отрасли в авиастроении, электронике и станкостроении, ввергли страну в нищету и подвели народ к вымиранию и исходу из тысяч посёлков, сёл и деревень. Всё негативное, что сегодня творится в мире, это однозначно результат их предательства и распада СССР.
    3. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +5
      Сегодня, 21:26
      Вова видимо дал четное слово Боре, что не будет его поливать грязью. Похоже слово держит. Надеемся следующий президент не обременный подобными обещаниями закроет его или хотя бы заставит правдиво описывать все Ельцинские "заслуги".
      1. rgd20 Звание
        rgd20
        +2
        Сегодня, 21:27
        Как говорится, "семейные обязательства".
      2. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +3
        Сегодня, 21:30
        Да, я также думаю, что у ВВП и БН был какой то договорняк. И ВВП его соблюдает. Тем более, что он ему обязан.
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 22:51
          Цитата: Алексей Лантух
          Да, я также думаю, что у ВВП и БН был какой то договорняк. И ВВП его соблюдает. Тем более, что он ему обязан.

          Да шут его знает, как всё было на самом деле. Возможно лет через 100 архивы чего нибудь да раскроют и то дозировано.
          ЕБН уходил "бескровно" не просто потому что "я устал я ухожоп", а под железные гарантии безопасности для себя и всего своего семейства с челядью, а вот насколько "добровольно" он отказался от власти, об этом история пока умалчивает.
          Главное, что курс на восстановление суверенитета и отстаивание нац.интересов России, начался только после его ухода.
    4. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 22:23
      Отвлекают народ от коррупции,в которой замешана верхушка правящей партии.
      И по сути идут на "декитаизацию" Тайваня.Сепаратизм чистой воды
  2. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 20:51
    Вирус Украины распространяется по планете?
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +5
      Сегодня, 21:01
      Этот вирус называется США и он давно свирепствует на планете, сейчас этот вирус особенно агрессивен в плане поражения новых стран.
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +3
        Сегодня, 21:10
        Им что, больше делать нефига? У них война с КНР на носу, а они фигней страдают! fool
    2. S.K.Vichyakow Звание
      S.K.Vichyakow
      0
      Сегодня, 21:41
      Действительно. Ленин создал это недоразумение, а они в благодарность этого, все памятники ему снесли. Как говорится, не делай добра, не получишь зла.
  3. алабурга Звание
    алабурга
    +2
    Сегодня, 20:52
    Ну, началось. На укрорейхе сносили памятники Ленина, в Тайване Чан Кайши. У матрасников никакого креатива, все по старым, проверенным методичкам.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 20:58
      У матрасников никакого креатива, все по старым, проверенным методичкам.
      А при чем тут методички. У амов тупые нигеры то же статуи ломают. Ну а уж амовские рабы и подавно должны повторять за своим хозяином.
      Хотя конечно интересно. На тайване тупых черных обезьян нету, а они все равно им подражают.
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 20:55
    Да, почерк знакомый. Только вот, достанет ли мужества китайцам?
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +1
      Сегодня, 21:03
      А кто их спрашивать будет. Все должны воевать, фашингтону надо из экономической опы выбираться, а война, далекая от матрасных границ, это проверенный способ, их всегда выручал.
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 21:09
      А это совсем и не китайцы! Китайцы -это коммунистические ватники и орки, а тут светлые демократические тайваньцы! И вообще -пора уже в школах начать изучать тайваньский язык... А ваш Чан Кайши обгадился уже тем, что у него была РУССКАЯ жена Фаина /1 единственная и на всю жизнь, пережившая самого Кайши и до последних дней почитаемая всем Тайванем/...
    3. aksleks
      aksleks
      +1
      Сегодня, 21:10
      Я видел как китайцы дерутся laughing Плюются, кусаются, у нас так дети в детсаду отношения выясняют. lol
  5. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 20:56
    Власти Тайваня собираются снести сотни статуй, памятников и мемориалов

    Дурное дело... Войну притяните...
  6. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 21:07
    С одной стороны дикость, с другой Тайвань не Китай и Китаем ни когда не был, а Чан Кайши человек большого Китая и для коренных тайваньцев который сейчас взяли власть он чужак.
  7. Дес Звание
    Дес
    0
    Сегодня, 21:35
    Грустно за Тайваньцев. Живут не плохо, перспективы по любому пути развития - хорошие.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 21:36
    Чан Кайши был председателем правительства Китайской Республики (Тайваня) с 1943 по 1949 года, после чего стал президентом, оставаясь им до 1975 года

    Хреновые дела в Тайване, пусть меня дети поминусуют, но я не забыл, что в каждой деревне стоял памятник И.В.Сталину (не говору про города).
    А сейчас и в Москве нет ни одного памятнику Генералиссимусу Победы, Маршалам Победы Жукову м Рокоссовскому, да В.И.Ленину остались в забытых деревнях.
    Все забываем свою историю, своих Героев, свои погосты.
    А мы про Тайвань.
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 22:18
      Маршалам Победы Жукову м Рокоссовскому, да В.И.Ленину остались в забытых деревнях.

      Вы о чём? О какой стране? У меня в городе памятник Жукову стоит, памятник Ватутину стоит. В соседнем городе в полный рост памятник Ленину стоит. У нас в городе улица Ленина, центральная улица...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 23:06
        Цитата: Msi
        В соседнем городе в полный рост памятник Ленину стоит. У нас в городе улица Ленина, центральная улица...

        Я об этом уде 33 года забыл, когда в 1991 году убрали памятник Ленину.
  9. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 21:53
    Во как! Он их создал, по сути, а они его самого вон с острова. belay
    Возможно скоро их самих оттуда попрут, а они решили перестройкой заняться... wassat
  10. Slon_on Звание
    Slon_on
    0
    Сегодня, 22:07
    Видать их там сильно покусали кастрюлеголовые. Заразно это оказалось!
  11. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 22:08
    Здесь скорее не полный разрыв с материком, а наоборот, готовятся к неизбежному...
  12. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    0
    Сегодня, 22:19
    Автор, исправьте насчёт 1943-1949 гг.