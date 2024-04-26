«Лаванда» и «Евангелие»: геноцид по-еврейски
Цель оправдывает средство
Непрекращающаяся акция возмездия армии Израиля становится похожа на геноцид арабов сектора Газа. Только по официальным данным, ЦАХАЛ уничтожил не менее 34 тысяч жителей анклава – это примерно по 32 человека за каждого убитого израильтянина в октябре прошлого года. Соотношение потерь впечатляет, и нет никаких оснований полагать, что израильские вооруженные силы остановятся.
Большая доля ответственности за массовую гибель мирных жителей возлагается на искусственный интеллект (ИИ), которым Израиль уже давно пользуется. С разной степенью успешности, надо отметить. На границе с сектором Газа машинный интеллект отвечал за наблюдение и распознавание угроз. Как известно, большего провала в истории израильской обороны до 7 октября 2023 года не было. Видимо, наступило время реабилитации ИИ. Время для этого действа пришло достаточно быстро.
Самым узким в любой военной операции является даже не технологический уровень и не количество вооружений у воюющих сторон, а разведка и скорость принятия решений. Человеческий разум не в состоянии быстро обрабатывать огромные массивы данных о предполагаемых целях. Здесь либо бить по площадям, либо пытаться попасть высокоточным оружием наугад. В армии Израиля попытались компенсировать описанный недостаток с помощью ИИ, создав программы «Лаванда» и «Евангелие».
«Эффективность» боевого ИИ израильтян шокирует. До помощи машинного интеллекта на каждого убитого высокопоставленного чина ХАМАС приходилось несколько десятков убитых мирных жителей сектора Газа – это считалось приемлемым сопутствующим ущербом. Как только к делу подключилась «Евангелие», на каждого убитого террориста приходится сотня и больше уничтоженных гражданских. Офицеры израильской разведки на условиях анонимности заявляют изданию «+972 Magazine» о преднамеренном убийстве мирных граждан. Это не случайная смерть оказавшего не в то время и не в том месте обывателя – это тщательно спланированное уничтожение.
По мнению ИИ, цель в любом случае оправдывает средство. Если для уничтожения очередного полевого командира придется снести бомбами целый квартал, то так тому и быть. Что мы и наблюдает в секторе Газа уже больше полугода.
Из последнего – при разборе руин медицинского центра «Насер» обнаружили уже почти три сотни тел, в том числе женщин и детей. По нему израильтяне ударили еще в феврале, основываясь на советах «Евангелия» и «Лаванды». Раскопки гигантской братской могилы начались после вывода с территории 98-й дивизии ЦАХАЛ.
С одной стороны, террористы явно идут на военное преступление, скрываясь от возмездия за спинами мирных жителей.
С другой стороны, на не меньшее преступление идет командование, сознательно убивая сотни невинных ради одного «крестового туза».
О том, что у израильтян после 7 октября прошлого года серьезно снизился порог чувствительности, говорит и отказ от тактики «стука по крыше». До «Железных мечей» израильские ВВС, планируя удар по цели, предварительно сбрасывали небольшой заряд на крышу, информируя местных о том, что здание идет под снос. Сейчас обходят без гуманитарных предупреждений, опасаясь, что вместе с мирными жителями ретируются и боевики ХАМАС.
Вообще, общая риторика в Израиле направлена на дальнейшее расчеловечивание жителей сектора Газа. Неоднократно поднимался вопрос о несовершенстве Женевской конвенции, запрещающей убивать некомбатантов. Дескать, в секторе Газа грань между боевиком и невинным гражданским настолько призрачна, что мочить надо всех – на небе разберутся кто откуда. Официально позиция звучит как «смягчение критериев нанесения вреда палестинскому гражданскому населению». Сознательное использование «Евангелия» и «Лаванды» – логичное продолжение этого тезиса.
Акцент делается на ущерб, а не на точность
Искусственный интеллект работает с обширной информационной базой, как израильской разведки, так и отрабатывает данные из социальных сетей, от сотовых операторов, фото- и видеоматериалов с полей сражений. Как утверждают источники в армии Израиля, сравнимую работу не смогли бы сделать и десятки тысяч офицеров разведки.
В ЦАХАЛ работой с ИИ занимается Административный отдел Targets, в котором числится несколько сотен сотрудников. В 2021 году, как только запустили «Евангелие», система каждый день генерировала до сотни целей в сутки. Для сравнения – до этого израильские офицеры разведки едва ли выдавали сотню целеуказаний в год. Что уж и говорить – инструмент войны у евреев появился знатный.
Цели «Евангелия» и «Лаванда» ранжируют на четыре категории.
К первой можно отнести вполне законные военные цели – склады оружия и боеприпасов, ракетные установки, наблюдательные пункты и прочее.
На втором месте многочисленные подземные цели, которые буквально пронизывают весь сектор Газа. Планомерное и тотальное уничтожение тоннелей не может не разрушить жилые здания – часть ходов располагается под городами.
Третьи цели для ВВС Израиля относятся к гражданской инфраструктуре, разрушая которую Иерусалим пытается натравить мирных на активистов ХАМАС. С такой мотивацией израильтяне бомбят банки, школы, университеты и правительственные здания.
ЦАХАЛ снесли Исламский университет Газы, Палестинскую ассоциацию адвокатов, здание Палестинской телекоммуникационной компании, министерство национальной экономики, министерство культуры и прочее. Если первые две цели бомбардировок с большой натяжкой можно назвать достигнутыми, то с давлением на мирных граждан не получается ровным счетом ничего.
И наконец, к целям пятой категории относятся семейные дома активистов ХАМАС. Учитывая количество родственников, проживающих под одной крышей у арабов, жертвенность таких атак просто зашкаливает.
«Евангелие» и «Лаванда», хотя и являются элементами одной системы, серьезно отличаются по характеру целеуказания. Первый напрямую наводит военных на здания и сооружения с предполагаемыми боевиками внутри. «Лаванда» же формирует список активистов ХАМАС, тем самым подписывая им смертный приговор. Работая со списками 2,7-миллионного населения сектора Газа, искусственный интеллект выдает каждому жителю индивидуальный рейтинг причастности к террористам по 100-бальной шкале.
Как это происходит?
Предварительно в машину загружают личные профили о сотнях действительных боевиков ХАМАС. Причем никаких характерных параметров в ИИ изначально не вводится – «Лаванда» сама определяет типичный портрет террориста и через созданный шаблон прогонят миллионы палестинцев. Красота, да и только! Немного напоминает расовую гигиену Третьего рейха, а так все в порядке.
Израильская разведка перед началом «Железных мечей» достаточно плотно тестировала системы ИИ и оказалось, что парочка алгоритмов работает верно в 9 из 10 случаев. Поэтому решено было приравнять рекомендации «Лаванды» к приказам военного командования. Надо только предварительно проверить – не женщина ли указана в качестве цели. Собственно, на этом и заканчивается вмешательство человека в процесс принятия решений о ликвидации. Если в файле мужчина, то стреляем, не думая.
В связи с этим образовался интересный эффект.
Когда «Лаванда» на основании своих алгоритмов формирует список террористов, среди них неизбежно появляются мелкие сошки, на которые армия Израиля не намерена тратить высокоточные и дорогостоящие боеприпасы. Поэтому, уточнив у «Евангелия» расположение зданий с целями, израильтяне закидывают их свободнопадающими бомбами. Со вполне предсказуемым эффектом, учитывая плотность населения в секторе Газа.
В Израиле такие цели называются «мусорными». Искусственному интеллекту в итоге программно разрешили убивать до 15–20 мирных жителей, если при этом погибнет хотя бы один боевик ХАМАС.
А теперь немного об эффективности ИИ
Перенесемся немного в прошлое, на 14-й день операции ЦАХАЛ в секторе Газа. «Евангелие» и «Лаванда» просто засыпают командование целями. Еще бы, количество потенциальных террористов превышает 37 тысяч. Бомби – не хочу. И евреи бомбили. Только вот результативность не впечатляет. Израильский журналист Ави Иссахаров пишет:
К апрелю 2024 года ситуация принципиально не поменялась. Израиль продолжает методично уничтожать мирное население сектора Газа. И за руку его ведет машинный интеллект.
А ХАМАС при этом продолжает жить.
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