Французский генерал: На мирных переговорах Украина подпишет всё, что потребует Россия

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Французский генерал: На мирных переговорах Украина подпишет всё, что потребует Россия

Украина как никогда близка к катастрофе, ни европейские союзники, ни США не в состоянии обеспечить победу Киева в конфликте с Москвой. Мирные переговоры обязательно состоятся, но на них Украина просто подпишет то, что скажет ей Россия. Об этом заявил генерал французской армии Доминик Делавард.

На сегодняшний день конфликт складывается не в пользу Украины, что бы там не заявлял Зеленский. Россия за последнее время значительно усилилась и продолжает наращивать свои военные возможности, тогда как Украина и ее западные союзники слабеют, не в состоянии обеспечивать украинскую армию. В последние месяцы российские войска наступают практически по всему фронту, явно подготавливая крупномасштабное наступление, на которое ВСУ ответить нечем.



По мнению генерала, российское командование ждет удобного геополитического момента, чтобы ударить всей накопленной силой, что приведет не только к поражению Украины, но и к экономическим проблемам в Европе. К концу года Украина потеряет многое, если вообще останется существовать как государство.

Я думаю, что Украина постепенно движется к катастрофе. Она отступает везде. Русские создали очень большой и сложный фронт. Тем не менее, Украина сейчас проигрывает везде, а Россия каждый день продвигается по всей линии фронта в Донбассе и частично в других местах. Фронт не заморожен.

- заявил Делавард.

Генерал уверен, что Украина сама запросит переговоры уже в этом году или в начале следующего, но будет вынуждена подписать всё, что запросит Россия.

Разрушения от этой войны приведут к тому, что Украина не будет интересна Европе. (...) переговоры будут в этом году или в начале следующего. Но когда бы они ни произошли, Украина уже не сможет на них повлиять. У нее не будет другого выбора, кроме того, как подписать то, что требует Россия.

- заявил французский генерал, добавив, что Киев зря надеется на Европу, она в глубоком кризисе, который только усиливается.
41 комментарий
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  1. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +1
    Сегодня, 21:10
    что бы там ни заявлял Зеленский
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 21:43
      на них Украина просто подпишет то, что скажет ей Россия

      Какие такие переговоры...??? Вообще то, подписывают всё что требует другая сторона обычно при капитуляции... Надеюсь так оно и будет... drinks
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 21:54
        . Французский генерал: На мирных переговорах Украина подпишет всё, что потребует Россия


        Как бы всё наоборот не вышло с нашими то замечательными дипломатами. Достаточно вспомнить март 2022 года и Стамбульские договоренности. Исторически так сложилось ,что у России как правило не самая сильная дипломатия с невынужденными уступками на пустом месте,граничащими с предательством. Чтобы не получилось так что благодаря переговорщикам мы не невелировали наши возможные успехи на поле боя,не свели их к нулю.
        1. Павел_Свешников Звание
          Павел_Свешников
          +3
          Сегодня, 22:11
          Да, уж... Мединского больше пускать нельзя на переговоры. До такого договорились в Стамбуле, что даже самим было страшно народу рассказать. Два года тихарились. Вова случайно проболтался.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 22:13
            Некоторые факты из биографии.

            .ТАСС-ДОСЬЕ. 24 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Мединского своим помощником. В правительстве Дмитрия Медведева, ушедшем в отставку 15 января 2020 года, Владимир Мединский занимал должность министра культуры.

            Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смела Черкасской области Украинской ССР. Его отец - Ростислав Мединский (род. 1937), служил в Министерстве обороны СССР, полковник в отставке, ныне - советник председателя Российского военно-исторического общества. Мать - врач-педиатр. В начале 1980-х годов семья переехала в Москву.


            https://tass.ru/info/7596717
            1. Павел_Свешников Звание
              Павел_Свешников
              0
              Сегодня, 22:15
              Болтать хорошо умет. Но по характеру - тряпка.
              1. OrangeBigg Звание
                OrangeBigg
                0
                Сегодня, 22:19
                А представьте если бы сошлись два обстоятельства.Первое народ бы узнал все подробности Стамбульских договоренностей и прокатилась бы волна возмущения.Второе если бы на эту народную волну возмущения наложилось бы восстание Пригожина в июне 2023 года.И что бы тогда было.Напомню что именно благодаря позиции народа бунт Пригожина не удался.Но поменялось бы мнение народа узнай он подробности Стамбульских договоренностей и как бы всё сложилось тогда по итогу?Это я к тому что как известно короля делает свита (Короля делает свита», – сказал однажды великий итальянский политический мыслитель Макиавелли. ) и её эту свита надо подбирать тщательно, она ведь за собой утащить может.
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      -1
      Сегодня, 21:50
      Да, грамотность - продажная девка.........
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 21:15
    Генерал то дело говорит. Отставной или действующий?)) Тем временем в Одессу прибыла первая тысяча лягушатников.(((
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 21:22
      Цитата: Фаталист
      Генерал то дело говорит. Отставной или действующий?))
      А Вы как думаете? Если говорит здравые вещи - наверняка отставник. Никто из действующих пока на Западе в разумных рассуждениях замечен не был.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +3
        Сегодня, 21:26
        Хмммммм, бывший начальник ситуационной разведки и радиоэлектронной борьбы. Во как!
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 21:39
          Цитата: Фаталист
          Хмммммм, бывший начальник ситуационной разведки и радиоэлектронной борьбы. Во как!
          Во... Я ж говорю - бывший. И как это я угадал? Удивительно... laughing
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 21:42
            Ну оно и так было понятно по логике, ну после вашего ответа яндекснул_ типаж серъёзный.) Не какой то там, женераль тылобеспечения.))
          2. Павел_Свешников Звание
            Павел_Свешников
            0
            Сегодня, 22:12
            Автор умолчал о том, что генераль отставной. Однако это вводит в заблуждение.
      2. S.K.Vichyakow Звание
        S.K.Vichyakow
        +2
        Сегодня, 21:37
        Говорит здравые мысли. Медведчука ведь для чего-то выменивали. Будут его пристраивать.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 21:39
        Цитата: Zoldat_A
        А Вы как думаете? Если говорит здравые вещи - наверняка отставник.

        За многие годы я, будучи солдатом, подозревал, что война была рэкетом; но я не осознавал это в полной мере до тех пор, пока не вышел в отставку. Теперь, когда я вижу, как сгущаются тучи новой войны, я должен смотреть правде в глаза и говорить об этом. (генерал Смедли Батлер, герой ПМВ)
      4. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 21:46
        Наверное действующие военные в любой армии руководствуются прежде всего положениями воинского устава.

        А мне еще понравилось как этот бывший генерал французской армии на пресс-конференции отметил то, как прошли недавние президентские выборы.

        Все, что я видел в течение времени, проведенного в России - это исключительно положительная картинка, потому что я смог убедиться своими глазами, об этом неоднократно говорили мои коллеги, что выборы проводились максимально прозрачно, с использованием огромного количества современных подходов. Мы много говорили про автоматическую обработку данных, что еще больше позволяет контролировать весь избирательный процесс и до минимума сокращает возможность каких-то инсинуаций.

        Еще раз поздравляю российский народ с успешным выбором, несмотря на жужжащие западные СМИ. Люди пришли голосовать и показали столь высокую явку.
    2. BSD-Fan Звание
      BSD-Fan
      +1
      Сегодня, 21:34
      Вроде сегодня уже прилетело по ПВД и из польши большое количество вылетов транспортников в сторону парижа и лондона...
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 21:36
        " Раз, ещё раз, ещё много, много раз..." Мы их предупреждали.
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -3
    Сегодня, 21:18
    Зеленский сам себе запретил вести переговоры с представителями Российской Федерации, а вот тихие переговоры (не менее интересны) никто не отменял, кстати было бы любопытно кому тогда гибли солдаты на фронте . Что-то ничего не слышно об обменах военнопленными, к примеру ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 21:40
      Цитата: oppozite28
      а вот тихие переговоры (не менее интересны) никто не отменя

      А ведут их абгамовичи, а это никто не замечает.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:18
    Украина ни чего не запросит,её уже купили в этом году до последнего украинца.А вот нам предстоит в этом году многое,чтобы запад подписал всё ,что мы им на стол положим .Надеюсь там наши базы будут присутствовать в договорах.Без баз все договоры с западом просто бумажка,которой и на унитазе не воспользуешься.И похоже запад начал об этом догадываться.Рюген с севера ,с юга не знаю Сицилия много ,Мальта мало.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 21:20
    французский генерал, добавив, что Киев зря надеется на Европу, она в глубоком кризисе, который только усиливается.
    Да в этом никто не сомневался все знали. Война нужна была Штатам.
    Война – это рэкет, и всегда им была.
    Это, возможно, наистарейший, самый прибыльный, наверняка самый ужасный рэкет. Он единственный международный по охвату. Он единственный, при котором прибыль подсчитывается в долларах, а потери – в жизнях. Чего и нужно было США.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 21:32
      Янки сняли бесконечный джекпот. Прибыльный бизнес руками украинцев. Далее прибалтов, поляков....
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 22:01
        Цитата: Фаталист
        Янки сняли бесконечный джекпот.

        Да ещё какой !!!
  6. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +3
    Сегодня, 21:20
    Мы уже вели переговоры с Украиной. В том числе, и под гарантии Запада. Переговоры нам ничего не дадут, кроме того, что мы заберём сами, до и без переговоров. Так зачем они нам.
    Перед переговорами врагу надо сделать настолько больно, чтобы он готов был отступить. После переговоров их результат может быть исполнен только если мы можем повторить эту боль в любой момент.
    Сегодня это невозможно. Потому переговоры сегодня - это предательство.
  7. Rassamaha Звание
    Rassamaha
    -1
    Сегодня, 21:20
    Интересно, какие условия РФ выдвинет request
  8. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 21:26
    Цитата: oppozite28
    вот тихие переговоры никто не отменял

    svpressa.ru: 21 апреля
    Черному морю грозит война без правил по примеру Баб-эль-Мандебского пролива
    Украина отказалась гарантировать безопасность торгового мореплавания в этих водах и способна перейти к атакам наших гражданских судов
    За грохотом артиллерийской канонады на просторах бывшей советской УССР многие из нас не обратили внимания на поразительный факт. Оказывается, в полной дипломатической тиши почти два месяца в Турции шли и на днях провально завершились российско-украинские переговоры.
  9. Загребун Звание
    Загребун
    0
    Сегодня, 21:27
    Ой ладно. Украина ни в каком месте (куда ни посвети) не является суверенным государством с 2014 года. То что баскаки укромовны, это ниочем. Беда в количестве угробленных низачто людей, с обеих сторон.
  10. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +1
    Сегодня, 21:31
    По мнению генерала, российское командование ждет удобного геополитического момента, чтобы ударить всей накопленной силой

    Боюсь, француз ошибается
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:38
    Так для хозяев зелебобика и победа особо не нужна, теперь.
    Они свои плюшки и так получают, а гейропейские, так фиг на них.
    И да, мир на Украине им тоже не нужен, пуска бьюся друг с другом, ослабляя обе стороны... хотя, в этом контексте, все не так очевидно.
  12. Касатик Звание
    Касатик
    -2
    Сегодня, 21:47
    Это точка зрения, типичная для француза. Генерал понятия не имеет, насколько украинцы упертые. И как сильно там нас ненавидят. Война до последнего - ближе к истине, имхо. Но французам это неведомо. А где мой свежий круассан?
    1. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 22:00
      Зато он прекрасно видит упертось европейских политиков.
      Это уже немаловажно.
  13. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 22:35
    Подписать то они подпишут, исполнять не будут. Остановить войну и через пару лет лить крокодиловы слёзы:" нас обманули".
  14. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 22:38
    Конечно подпишет. Но только потому, что как и Минские соглашения выполнять не собирается, при полной поддержке ЕС и США.
  15. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 22:53
    Этот неофициальная точка зрения и она не учитывает военную помощь, которую усраине все-таки предоставят сша.
  16. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    0
    Сегодня, 22:59
    У нее не будет другого выбора, кроме того, как подписать то, что требует Россия.

    Подписать - не страшно.
    Потом можо и не выполнять.
  17. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 23:01
    Generále, co tak špatného Rusko po Ukrajině požaduje? Mír? Bezpečnost pro normální život?
    1. Комментарий был удален.
    2. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 23:03
      Генерал, а что такого плохого в том, что Россия требует Украину? Мир? Безопасность для нормальной жизни?
  18. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 23:02
    Минск 3 или 4, ничего это не даст. Путин когда пришел ко власти, решал вопрос в чечне. Решал его 10 лет. 8 лет договаривались. Тут полная капитуляция. Тогда может украину можно сохранить будет
    Вначале 2022 года им предложили сложить оружие, что им и следовало сделать провести выборы.
    Украина сама себя пожирает.
  19. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 23:05
    К концу года Украина потеряет многое, если вообще останется существовать как государство.
    А смысл? России нацистское государство (а иного там быть не может) на границе нахрен не сдалось. Америке оно тоже не надо, что в ноябре и подтвердит новый старый президент Трамп, т.е. типа пусть будет коль сможет, но не за счет американских налогоплательщиков. ЕС это будет очень дорогой нахлебник, если будет в хоть каких границах. Так что кому оно вообще надо, кроме кучки рагулей, которых не спросят. Ну, может, оставят под жовтоблакитним прапором посольство в Лондонистане, которое переименуют в "правительство в изгнании", но и только.