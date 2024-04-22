Я думаю, что Украина постепенно движется к катастрофе. Она отступает везде. Русские создали очень большой и сложный фронт. Тем не менее, Украина сейчас проигрывает везде, а Россия каждый день продвигается по всей линии фронта в Донбассе и частично в других местах. Фронт не заморожен.

Разрушения от этой войны приведут к тому, что Украина не будет интересна Европе. (...) переговоры будут в этом году или в начале следующего. Но когда бы они ни произошли, Украина уже не сможет на них повлиять. У нее не будет другого выбора, кроме того, как подписать то, что требует Россия.

Украина как никогда близка к катастрофе, ни европейские союзники, ни США не в состоянии обеспечить победу Киева в конфликте с Москвой. Мирные переговоры обязательно состоятся, но на них Украина просто подпишет то, что скажет ей Россия. Об этом заявил генерал французской армии Доминик Делавард.На сегодняшний день конфликт складывается не в пользу Украины, что бы там не заявлял Зеленский. Россия за последнее время значительно усилилась и продолжает наращивать свои военные возможности, тогда как Украина и ее западные союзники слабеют, не в состоянии обеспечивать украинскую армию. В последние месяцы российские войска наступают практически по всему фронту, явно подготавливая крупномасштабное наступление, на которое ВСУ ответить нечем.По мнению генерала, российское командование ждет удобного геополитического момента, чтобы ударить всей накопленной силой, что приведет не только к поражению Украины, но и к экономическим проблемам в Европе. К концу года Украина потеряет многое, если вообще останется существовать как государство.- заявил Делавард.Генерал уверен, что Украина сама запросит переговоры уже в этом году или в начале следующего, но будет вынуждена подписать всё, что запросит Россия.- заявил французский генерал, добавив, что Киев зря надеется на Европу, она в глубоком кризисе, который только усиливается.