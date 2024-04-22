Украинские эксперты связали потери населённых пунктов ВСУ с несоответствием числа военных на позициях с данными в штабных документах

Украинские военные аналитики после утраты контроля ВСУ сразу над несколькими населёнными пунктами буквально за последние 2-3 дня (Новомихайловка, Семёновка, Очеретино) размышляют о реальных причинах такого развития событий. Одной из причин называется несоответствие реального количества военнослужащих на тех или иных позициях с указанным числом в штабных документах и на оперативных картах.В частности, украинский канал «Легитимный» пишет о том, что на ряде позиций численность украинских военнослужащих оказывается в 2-3 раза меньше той, что значится в отчётах старших офицеров. И когда ставится задача по удержанию конкретной позиции, то может выйти так, что удерживать её приходится взводу военнослужащих, в котором как минимум половина – «мёртвые души» (зачастую, на тот момент и в прямом смысле тоже). Бессмертное произведение Н.В.Гоголя, поистине…Украинские эксперты считают, что российские войска, понимая, что на ряде участков фронта сопротивление ВСУ значительно снизилось, перешли к тактике «точечного прорезания обороны» украинской армии бронетанковыми группами с последующим расширением территории контроля пехотой (штурмовыми отрядами). В такой ситуации буквально каждый опорный пункт ВСУ превращается в цель, достигнув которой армия России разрушает цепочку, где каждое звено связано с соседними. А потому разрыв одного звена зачастую приводит к разрыву цепи обороны на достаточно протяжённом участке, теряется взаимосвязь участков обороны с друг с другом. Так произошло, например, в Очеретино, где ВС РФ вскрыли оборону противника достаточно быстро и сегодня водрузили флаг над центром этого населённого пункта.

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