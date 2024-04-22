Украинские эксперты связали потери населённых пунктов ВСУ с несоответствием числа военных на позициях с данными в штабных документах

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Украинские эксперты связали потери населённых пунктов ВСУ с несоответствием числа военных на позициях с данными в штабных документах

Украинские военные аналитики после утраты контроля ВСУ сразу над несколькими населёнными пунктами буквально за последние 2-3 дня (Новомихайловка, Семёновка, Очеретино) размышляют о реальных причинах такого развития событий. Одной из причин называется несоответствие реального количества военнослужащих на тех или иных позициях с указанным числом в штабных документах и на оперативных картах.

В частности, украинский канал «Легитимный» пишет о том, что на ряде позиций численность украинских военнослужащих оказывается в 2-3 раза меньше той, что значится в отчётах старших офицеров. И когда ставится задача по удержанию конкретной позиции, то может выйти так, что удерживать её приходится взводу военнослужащих, в котором как минимум половина – «мёртвые души» (зачастую, на тот момент и в прямом смысле тоже). Бессмертное произведение Н.В.Гоголя, поистине…



Украинские эксперты считают, что российские войска, понимая, что на ряде участков фронта сопротивление ВСУ значительно снизилось, перешли к тактике «точечного прорезания обороны» украинской армии бронетанковыми группами с последующим расширением территории контроля пехотой (штурмовыми отрядами). В такой ситуации буквально каждый опорный пункт ВСУ превращается в цель, достигнув которой армия России разрушает цепочку, где каждое звено связано с соседними. А потому разрыв одного звена зачастую приводит к разрыву цепи обороны на достаточно протяжённом участке, теряется взаимосвязь участков обороны с друг с другом. Так произошло, например, в Очеретино, где ВС РФ вскрыли оборону противника достаточно быстро и сегодня водрузили флаг над центром этого населённого пункта.
23 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 21:40
      Даже Чичиков до такого бы не додумался... Числиться в окопе, а жить в Европе... Интересно кто зарлаты отсутствующих получает...??? laughing
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 21:46
        Да у них в частях на передке, вояки отдают командирам карточки (зарплатные) и тикают домой.
        1. Arzoo Звание
          Arzoo
          +4
          Сегодня, 22:09
          115 бригада ТРО побежала (на расформирование), 67 ОМБР побежала(на расформирование), 25 ОПДБр и 3 ОШБР отказались выполнять приказы. В итоге 47 ОМБР Магура, та самая которая на Работино шла в авангарде наступления и создала пейзажи с горами битых Бредли, затыкает дыры. Уже скоро год в непрерывных боевых действиях wink И скажите мне, что у Сырского нет кризиса?
          1. rgd20 Звание
            rgd20
            +1
            Сегодня, 22:23
            Ну если в Мае будем по Славянском, то да, у них проблемы
            А пока 404 не повторили масштаб передислокации ВС РФ осенью 2022
            1. Arzoo Звание
              Arzoo
              +3
              Сегодня, 22:32
              Я только сегодня хотел пофантазировать как и чем Сырский может выйти из оперативного кризиса, как в обед Мордвичев взял Очеретино. Фронт мягкий, это прям меня шокировало.

              Сырский все что есть стягивает под Орехов. На Донецк забил, прямо. И оперативная группа Запад стоит свежая. Такое распоряжение Генштаба. Сами думайте для чего и каковы их планы.
              1. rgd20 Звание
                rgd20
                0
                Сегодня, 22:36
                Мой прогноз: в этом году дойдем до Славянска.
                Харькова в этом году - не будет.
                Киев вряд ли будет в 2025-26
                Хочу ошибиться.
                1. Arzoo Звание
                  Arzoo
                  +2
                  Сегодня, 22:42
                  Оперативная группа Запад, которая крупнее и более оснащенная чем Центр, стоит полностью свежая. От того Буданов и Зеля так переживают. И готовится группа Север. К июню-июлю будет сформирована.
              2. А. Эверт Звание
                А. Эверт
                0
                Сегодня, 22:51
                Орехов это запорожское направление. Снова планируют бросок к морю?
                1. Arzoo Звание
                  Arzoo
                  +1
                  Сегодня, 22:54
                  Да. Скорое высадку в низовье Днепра. Крынки 2.0 и Крынки 3.0, с массированными обстрелами Крыма. Включая мост. Возможно даже десант в Евпаторию. Как карта ляжет. Таков их план.
                  1. А. Эверт Звание
                    А. Эверт
                    0
                    Сегодня, 22:59
                    А десант в Евпаторию какими техническими средствами? Нужны БДК, а их у вмсу нет. А много ли на лодках по морю перетащишь? Скорее кинбурнская или тендровская коса. Если они будут это делать силами корпуса морской пехоты, то там относительно боеспособны только 35 и 36 бригады, а они в крынках подразмотаны. Остальные бригады е корпуса это 1-1,5 батальона, в стадии формирования. Скорее снова удар
                    на Токмак и Мелитополь. Вот если скажем в американских поставках мы увидим AA7VPA1, тут стоит задуматься.
                  2. poquello Звание
                    poquello
                    0
                    Сегодня, 23:03
                    Цитата: Arzoo
                    Таков их план.

                    обдолбыш вообще нюхает
                    1. Arzoo Звание
                      Arzoo
                      0
                      Сегодня, 23:05
                      обдолбыш вообще нюхает
                      Нужно имитировать наступление, иначе грошей не дадут. Крынки 2.0. и Крынки 3.0. самое то.
      2. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 22:53
        Ой, да у свидомых хлпцiв, будь они хоть эксперты, хоть наоборот, во все времена были виноваты кто-то, а не они.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 21:43
    Нам то что, пущай у них бардак и сплошной обман и исправить ситуацию они не могут. Пользуемся тем, что есть и это правильно!
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 22:56
      Цитата: rocket757
      и сплошной обман

      Этот шумерский обман опровергается на раз. Буквально вчера была инфа, что два российских бойца-штурмовика атаковали укрепление ВСУ и взяли в плен шестерых всушников.

      Приветствую hi
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 21:45
    несоответствие реального количества военнослужащих на тех или иных позициях с указанным числом в штабных документах и на оперативных картах.

    "Плохим танцорам и шулята мешают"
    Это выражение появилось в 16-м веке в Голландии. В это время в Европе были распространены танцевальные номера, где танцору нужно было лихо отплясывать возле разложенных под его ногами яиц. Этот танец получил название Eiertanz .
  4. alystan Звание
    alystan
    -4
    Сегодня, 21:50
    Интересно, похоже мой комментарий удален. Только не ясно по какой причине.
    Вроде стараюсь ничего не нарушать.
  5. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    -1
    Сегодня, 21:51
    Что переживают украинские эксперты?! Теряют ведь они исключительно дотационные, не имеющие стратегического значения населённые пункты!
  6. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 21:51
    Ну так это идёт с самых укро верхов. Потери то всего 31000 чубатых за всё время СВО (как объявил кокаимус). Вот и "досчитались". Эдакая "арифметика" играет нам на руку оказывается. Пусть и дальше считают в том же репертуаре.
  7. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 21:57
    Да всё нормально. Разве один чубатый воин-богатырь не стоит пятерых, а то и десятерых?
  8. kventinasd Звание
    kventinasd
    +3
    Сегодня, 22:02
    Ещё партия позитива приходит под вечер. Наши штурмовики зашли в н.п. Новобахмутовку, южнее Очеретино. Противник выводит свои подразделения из Соловьева.
    Похоже армия России нашла слабину в обороне противника, которая потихоньку посыпалась.
  9. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 22:19
    Ну да, официально 31 тыс погибших... И чет внизапно несоответствие... парадокс! belay request laughing
  10. Nord11 Звание
    Nord11
    +1
    Сегодня, 22:41
    Да все они на месте, только вот от 200 толку мало..