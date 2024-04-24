Вильгельм Фойгт – человек, ограбивший казну города
Вильгельм Фойгт. Даже и не скажешь, что человек просидел половину жизни в тюрьме
Вильгельм Фойгт – сапожник из Пруссии XIX века, который знаменит своим мошенничеством. Человек в 57 лет устал от жизни, существовал на пределе своих возможностей, пока ему в голову не пришла блестящая идея.
Преступная жизнь
Вильгельм Фойгт родился в Тильзите (Пруссия, ныне Советск) в 1849 году. Он последовал примеру своего отца и стал сапожником. Но, похоже, это не сильно его увлекало. Парень предпочитал воровское ремесло. Правда, успехов в нём по молодости не достигал. Он попал впервые в тюрьму в 14 лет. Срок – 2 недели за кражу. Мозгов пацану это не вправило – он провёл 27 из следующих 42 лет за решёткой. У него не получалось ни воровать, ни грабить, ни подделывать документы.
После своего последнего тюремного заключения он устроился на обувную фабрику в Берлине. По дороге домой с работы Вильгельм проходил мимо магазина подержанных вещей, в витрине которого была выставлена форма капитана гвардии. Мужчина восхищался формой, потому что, как и большинство жителей Пруссии времён кайзера Вильгельма, проявлял уважение к военным. Фойгт купил форму.
Удачная попытка
Однажды вечером наш герой решил погулять в своей военной форме. Его поразило то, как все проявляли вежливость к нему, ведь обычно его никто за человека не считал, и Вильгельму часто доставалось в быту и на работе. Он понял, что может использовать эту вежливость себе на пользу. Так у него в голове родился гениальный план.
Однажды во время прогулки в октябре 1906 года он столкнулся с несколькими солдатами, которые немедленно вытянулись по стойке смирно и взяли под козырёк. Вильгельм приказал солдатам построиться и следовать за ним по «Особому приказу». Они прошли к мэрии Кёпеника и арестовали мэра и казначея. Обвинял их Фойгт в загадочных «административных нарушениях».
Готовность всех пруссаков следовать приказам, особенно тем, которые отдавал человек в форме, была такова, что городские власти подчинились и передали городскую наличность на руки, которую липовый капитан попросил для проверки.
По прибытии капитан приказал солдатам зарядить ружья и примкнуть штыки; и, к изумлению населения, он со своим небольшим отрядом занял ратушу, помещения которой тщательно охранялись. Он действовал на основании приказа кабинета императора, которому полиция подчинилась без каких-либо дальнейших объяснений. Фойгт приказал открыть для него кабинеты мэра и казначея.
Население собралось на площади перед ратушей, пока жандармы сдерживали толпу. Капитан приказал мэру передать ему муниципальную казну, которая составила 4 002 марки (на сегодняшний день это примерно 25 млн рублей), подписавшись именем директора своей последней тюрьмы.
Затем Вильгельм приказал нескольким «своим» солдатам доставить мэра и казначея в военный штаб Берлина для допроса. Остальная часть его отряда должна была охранять здание мэрии в течение получаса, а затем вернуться в казармы.
А «Капитан Кёпеника», как его стали называть, отправился на железнодорожную станцию со своей сумкой денег, переоделся в гражданскую одежду и исчез.
Сейф, из которого Фойгт унёс 4 002 франка
Жизнь после славы
Полиция быстро поняла, что казну города Кёпеник очистили. 17 октября 1906 года немецкая полиция опубликовала следующее описание самого необычного злодея:
Вильгельму Фойгту потребовалось десять дней, чтобы его поймали. Не везло ему.
Судебный процесс привлёк много внимания, и Фойгт вызвал огромное сочувствие, когда со свидетельской скамьи рассказал историю горя, которое проходило чёрной нитью через его жизнь.
Судья был снисходителен, учитывая криминальное прошлое Фойгта. Он приговорил самозванца к четырём годам заключения, и на этом история капитана Кёпеника должна была закончиться. Но нет, иначе бы я не делился ей.
Памятник нашему герою рядом с ратушей, которую он ограбил
История ограбления разошлась по всему миру и стала международным, как сейчас принято говорить, мемом. Европейцам нравилось шутить над стереотипом о «немецком фетише с униформой и беспрекословном подчинении её граждан властям в форме». Говорят, что когда кайзер Вильгельм II, человек, у которого чувство юмора отсутствовало, услышал эту историю, то сильно расхохотался. Как только общественность узнала о дерзкой выходке сапожника, он стал кем-то вроде народного героя. Через два года заключения кайзер помиловал своего тёзку.
После освобождения Вильгельм узнал, что богатая вдова, питавшая к нему симпатию, назначила ему солидную пенсию, чтобы ему больше не приходилось грабить ради выживания. Ему поступили предложения руки и сердца от более чем 100 женщин. Правда, неизвестно, ответил ли он кому-то взаимностью.
Мужчина нажился на своей дурной славе, путешествуя по Европе и США с пьесой о своём приключении. Затем Фойгт познакомился с писателем; результатом стала книга-бестселлер под названием «Как я стал капитаном из Кёпеника».
В 1914 году наш герой поселился в Люксембурге и продолжал выступать за деньги в Европе. Когда Германия вторглась в Люксембург, они обнаружили старину Фойгта в его известном и потрёпанном капитанском мундире. Его арестовали за ненадлежащее использование формы, но освободили, когда узнали, кто это. Кайзеровская армия не хотела ещё одного крупного позора.
«Капитан Кёпеника» умер в 1922 году в возрасте 72 лет. Место его захоронения пришло в упадок. Но в 1975 году туристическое бюро Люксембурга перезахоронило Фойгта. Когда шла похоронная процессия с его останками, она столкнулась с отрядом французских солдат. Их командир приказал своим людям остановиться и почтить память павшего товарища-офицера.
Могила Вильгельма
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