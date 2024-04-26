Киев начал операцию «Победобесие». Кто цель
Чем хороши выходные? Тем, что именно в эти дни появляется возможность проверить некоторые свои выводы «в логове противника». Посмотреть на то, о чем говорят и пишут украинские, западные, восточные и американские специалисты на закрытых сайтах и прочая. Занятие довольно интересное, но иногда давит на психику.
Я работал над очередным материалом о ситуации в районе Часов Яра, о взятии Богдановки и других задачах, которые выполнили или в ближайшее время будут выполнять наши подразделения. Так что, мой «поход в логово» – это скорее прогулка для очищения головы, чем какой-то разведвыход.
Но случилось так, что после общения с западными собеседниками я просто уничтожил почти готовую статью. Появилась тема, которую я уже затрагивал ранее, но, как оказалось, достаточно серьезно обсуждаемая на Западе. При этом крайне мало мы говорим об этом на российских площадках. Это тема победобесия.
«Победа к Дню Победы!..»
Именно этот лозунг я прочитал у одного западного военное эксперта. И касался он нашей давней, ещё с советских времен, традиции «взять к дате». Кстати, это не первый специалист, который выдвинул эту идею. Мы в прошлом году уже должны были «взять к 9 мая» любой ценой, чтобы провести свой парад в одном из освобожденных городов.
Сейчас речь идет о Часов Яре.
Я надеюсь на то, что в головах наших командиров и начальников такой мысли нет. Хотя... Важнее то, что скоро, возможно, даже на момент выхода материала, как мне думается, эта идея будет вброшена в Сеть и, к сожалению, я почти в этом уверен, будет растиражирована нашими блогерами, а затем и СМИ.
Победы наших бойцов, добытые в последнее время, породили у некоторых ложное чувство нашего тотального превосходства над ВСУ. «Шапками закидаем», в смысле арта и авиация вкупе с дронами и танками так обрабатывают передний край и опорники противника, что штурмовикам остается только зайти и подчистить позиции.
Появился даже определенный стиль подачи материалов о боях. Что-то вроде «после нанесения ударов ВКС по позициям ВСУ наши штурмовики заняли очередной опорник противника». Дальше обыденно так «шестеро наших бойцов взяли в плен тринадцать украинских военных» (реальный факт). А в конце пара строк, до которых многие просто не дочитывают: «ВСУ предприняли три попытки отбить опорник, но они были отбиты нашими подразделениями»…
Вроде и героизма никакого не было. Ну взяли тринадцать пленных вшестером и что? Там же необученные мобики, которых отловили на улице вчера-позавчера. А тут ещё и интервью с каким-нибудь пленным разместить. Как его, бедолагу, поймали у магазина, дали в руки автомат и бросили в окопы. Как командир его так запугал, что он со страху стрелял в наших бойцов. Но не попал. А украинский командир сбежал с поля боя…
Или другого бедолагу показать с рассказом о том, как он вообще снаряды на полях собирал, так как не хватает их украинским артиллеристам... Автомата ему вообще не дали. Да и как из него стрелять, не объяснили. Ну как его не пожалеть? А наших 200-х и 300-х, которые брали этот опорник, жалеть не будем? «Война без потерь не бывает»?
Увы, нас «просчитали»!
Просчитали «нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». Просчитали нашу жалость, нашу человечность. Просчитали наше нежелание «втягивать в конфликт другие страны». И прочее. Отсюда и наглость Запада. Отсюда и чувство безопасности в западных столицах. «Нам можно, а русские не посмеют».
Заметили ли вы тот интересный факт как изменились сообщения о героях спецоперации в последние месяцы? Как изменились репортажи военкоров?
Если раньше главными героями таких материалов были штурмовики, те, кто непосредственно нос к носу сталкивается с противником, то теперь это артиллеристы, летчики, ремонтники, врачи.
Я не умаляю их подвиг, любой боец на войне герой. Даже тот, кто считает себя чем-то вроде волонтера. Ну, ремонтирую технику. Практически так же, как дома, на родном заводе. Ну, пеку хлеб для бойцов, лечу «болячки» в глубоком тылу, занимаюсь подвозом всего, что нужно бойцам... Они важная часть армии. Без тыла не бывает фронта. Но…
Нельзя расслабляться. Нельзя верить сказкам про «поломатое ВСУ», про снарядный голод и отсутствие боеспособных частей и соединений. Давить фашистов необходимо продолжать. Без жалости и оглядки на международные договора.
А даты?
Они были и останутся в нашей истории навсегда. Артемовск будет праздновать и День Победы, и День освобождения от укрофашистов всегда. Другие города и поселки будут праздновать. Просто появятся новые даты и всё.
Операция по дискредитации
Надеюсь, у читателя не создалось впечатления, что вся эта операция по раскручиванию сообщений о планах Русской Армии взять Часов Яр к 9 мая проводится только ради дезинформации нашего общества и проведения операции, похожей на то наступление, которое мы проводили во время высадки союзников в Нормандии.
Не все так просто.
Операция проводится не только ради нас, но ради западного обывателя. Многие уже заметили, как отличаются сообщения МО РФ от сообщений МОУ. Помните, как украинские чиновники на все лады рассказывали о планах наступления. Как даже сейчас говорливы эти самые чиновники?
На этом фоне сообщения от российских чиновников выглядят как-то блекло. Журналисты говорят о каких-то планах, а МО молчит как рыба об лед. Сообщения идут только об уже происшедших событиях. Взяли, отбили, уничтожили... Доходит до смешного, сообщения о наших планах в новостях западных СМИ даются со ссылкой на... украинские источники и информаторов в западных разведках.
Повторюсь, и я тоже получил информацию именно из западных источников. Такое чудесное совпадение. Американцы все-таки решили выделить помощь Украине, и тут же «планы» МО РФ по взятию Часов Яра.
Увы, я достаточно взрослый дядька, чтобы верить в чудеса. Сам немного творил такие «чудеса» когда-то. Потому и знаю, что лучшее чудо – это хорошо подготовленное чудо. Любой человек может посмотреть эти самые чудеса в ближайшем цирке. Да что там, почти каждый папа показывал своему ребенку «чудо» с «отрыванием собственного пальца»…
Кто же автор нынешнего чуда?
Скорее всего, британцы, но выглядит все как изобретение Киева.
Итак, помощь выделяют. Зеленский уже расшаркался перед Вашингтоном, перед Брюсселем. «Дякую за допомогу!»
А что дальше?
Понятно, что по старой американской традиции вооружение уже выгружается или на подходе к Украине.
Думаю, несколько дней мы будем читать интервью укрочиновников с этими самыми «дякую». Что-нибудь похожее на «завдяки вашій допомозі ми зможемо зупинити». А потом? Потом это вооружение мы увидим на передке. И?.. Сможет ВСУ сдержать наступление Русской Армии? Достаточно спорная мысль, не правда ли?
Итак, 9 мая.
Русские не взяли Часов Яр, как планировали, по украинской версии, естественно. Что мы услышим от Зеленского? Что-то вроде «мы долго просили и вот получили». Русская Армия сломала зубы о западное оружие и героизм украинских воинов. Нам при помощи союзников и всего мира удалось... И прочее бла-бла-бла... В глазах западного обывателя русские выставлены как слабаки, с которыми Запад легко справится.
Что в нынешней ситуации, когда обстановка крайне накалена, может подтолкнуть НАТО к каким-то активным действиям, вплоть до ввода войск на территорию Украины. Чего так желает Зеленский. Красиво? Да, но просчитывается довольно легко. Следовательно, МО РФ купирует эту опасность. Неприятно, но не критично.
Второй вариант развития событий.
Русская Армия взяла Часов Яр. Что скажет Зеленский?
«Ну вот. Мы же просили нам дать оружие, а США и НАТО тянули время. Это и привело к тому, что мы просто не успели создать необходимые рубежи обороны. Что и привело, несмотря на массовый героизм укровоинов, к потере Часов Яра». Теперь виноватыми станут американцы и европейцы.
В любом случае Киев «в шоколаде», что, в принципе, неплохой вариант для Зеленского. Он опять становится «жертвой». Только теперь предательства союзников. А это серьезный удар по имиджу руководителей западных стран, да и США. Бросили несчастных украинцев в «пасть злобных орков». Чтобы как-то выкрутиться, Запад, опять-таки, может активизироваться.
Победа будет за нами, но без «за ценой не постоим»
В который уже раз пишу о том, что победа приходит к тем, кто думает, прежде чем атаковать. К тем, кто понимает, что побеждает живой герой, живой солдат, живой офицер, живой генерал. Погибнуть героически готовы многие, но нужны не те, кто готов погибнуть, а те, кто выполнит задачу и войдет живым на позиции врага. Войдет и пойдет дальше!
Недавно я смотрел репортаж Семена Пегова с позиций морпехов на одном из участков в районе Днепра. Такой простой рассказ о том, как шестеро морпехов разогнали и частично уничтожили целую роту спецов из украинского ГУР, которые попытались высадиться на контролируемое морпехами побережье. Семен просто брал участника событий и слушал его рассказ. От первого лица. Не командира или кого-то, а всех, каждого бойца.
И получалось, что вроде бы ничего серьезного и не произошло. Да, пулеметчик со сломанной ногой один на позиции бил фашистов. А нога, так это же не ранение какое-то. Это перелом. Можно и с товарищами в гипсе воевать. Снайпер? А что снайпер? Командир очень грамотно распределил бойцов и организовал оборону... Не герои, а работяги, которые хорошо знают и умеют выполнять свою работу... А то, что разогнали не мобиков каких-то, а элиту армии, ну так... пусть не лезут.
Вот как надо воевать! Не погибать, а воевать. Выполнять свою работу. Каждый свою, на своем месте. А победа придет. Одна на всех. И не надо её торопить. Не надо «любой ценой». Тем более что Запад все чаще и чаще начинает говорить о возможности «горячей войны» НАТО и России.
Сильная Россия, способная «пустить кровь из сопатки» любого врага – вот гарантия победы.
Когда-то у меня был пес. Питбуль. Мощная собака, связываться с которой мало кто хотел. Добрейшее существо, но только до того времени, когда кто-то его не атаковал. Тут пощады не было. Палку, чтобы зубы разжимать, всегда приходилось носить.
Это я к чему вспомнил, этот врожденный боец никогда не лаял на противника. Никогда!
И часто его уверенность внушала врагам больше ужаса, чем реальная атака... Противник просто убегал...
Но это так, просто вспомнилось...
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