В ночь на 23 апреля поражены элементы украинской ПВО и портовой инфраструктуры, подготавливаемой к принятию судов с западным оружием
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В ночь на 23 апреля российская армия осуществила очередной комбинированный удар по объектам противника в разных регионах. Громко было в Киеве и области.
Сообщается о том, что взрывы были слышны как в самой столице украинского режима, так и в районах Василькова, Белой Церкви. Поражены элементы противовоздушной обороны противника, включая как минимум одну пусковую установку к югу от Киева.
Серия взрывов прогремела в Одессе и Одесской области. После одного из прилётов начался пожар в портовой инфраструктуре, которую киевский режим готовит для принятия судов с иностранным оружием.
В результате одного из попаданий в небо поднялся мощный столб огня и дыма. Предположительно, был прилёт в хранилище горюче-смазочных материалов, используемых войсками киевского режима на южном направлении.
Взрыв прогремел и в районе порта Ильичёвск (переименован киевским режимом в Черноморск). Это уже второй удар по припортовой инфраструктуре в этом районе за последние двое суток.
Серия ударов нанесена по пунктам размещения личного состава противника на правобережье Херсонщины.
Напомним, что накануне удар был нанесён по Харьковской телебашне, на которой находилось оборудование для связи между военными и для проведения разведки. При этом на самой Украине в этом плане больше всего рефлексируют по поводу того, что теперь возникнут значительные сложности в трансляции украинских каналов в Харьковской области.
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