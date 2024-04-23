В ночь на 23 апреля поражены элементы украинской ПВО и портовой инфраструктуры, подготавливаемой к принятию судов с западным оружием

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В ночь на 23 апреля поражены элементы украинской ПВО и портовой инфраструктуры, подготавливаемой к принятию судов с западным оружием

В ночь на 23 апреля российская армия осуществила очередной комбинированный удар по объектам противника в разных регионах. Громко было в Киеве и области.

Сообщается о том, что взрывы были слышны как в самой столице украинского режима, так и в районах Василькова, Белой Церкви. Поражены элементы противовоздушной обороны противника, включая как минимум одну пусковую установку к югу от Киева.



Серия взрывов прогремела в Одессе и Одесской области. После одного из прилётов начался пожар в портовой инфраструктуре, которую киевский режим готовит для принятия судов с иностранным оружием.



В результате одного из попаданий в небо поднялся мощный столб огня и дыма. Предположительно, был прилёт в хранилище горюче-смазочных материалов, используемых войсками киевского режима на южном направлении.

Взрыв прогремел и в районе порта Ильичёвск (переименован киевским режимом в Черноморск). Это уже второй удар по припортовой инфраструктуре в этом районе за последние двое суток.

Серия ударов нанесена по пунктам размещения личного состава противника на правобережье Херсонщины.

Напомним, что накануне удар был нанесён по Харьковской телебашне, на которой находилось оборудование для связи между военными и для проведения разведки. При этом на самой Украине в этом плане больше всего рефлексируют по поводу того, что теперь возникнут значительные сложности в трансляции украинских каналов в Харьковской области.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:06
    «После одного из прилётов начался пожар в портовой инфраструктуре, которую киевский режим готовит для принятия судов с иностранным оружием» —

    — И "хлебной сделки" уже нету,а оружие по морю идёт ...
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 06:09
    Американцы вроде должны осуществлять масштабные поставки боеприпасов и оружия морем через посредников. what
    Интересно было бы детально отследить всю эту цепочку транспортировки от арсеналов Пентагона до линии БД в Донбассе.
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 06:45
      Цитата: Леха с Андроида.
      Интересно было бы детально отследить всю эту цепочку транспортировки от арсеналов Пентагона до линии БД в Донбассе.

      Ещё интереснее было бы, если бы эти грузы всё-таки нечаянно затонули, не доходя до одесского рейда. Шторма всё-таки..
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        -1
        Сегодня, 06:46
        Я только за...но все упирается в политическую волю Кремля...а с этим пока проблема.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +10
    Сегодня, 06:23
    После одного из прилётов начался пожар в портовой инфраструктуре, которую киевский режим готовит для принятия судов с иностранным оружием.
    Прекрасно, пусть суда, которых с нетерпением ожидает киев торчат на рейде, а украинцы чешут репу, как их разгружать или куда перенаправить. Неплохо было бы во время разгрузки накрыть хотя бы одно судно, чтобы другим неповадно было. Уж слишком вольготно они себя ведут.
  4. юрий Л Звание
    юрий Л
    +3
    Сегодня, 07:04
    Сравнил данные marinetraffic вчера и сегодня.Вчера в Черноморске стояло под разгрузкой-/погрузкой 21 судно,сегодня 18.В Одессе 18 вчера/15 сегодня,а порту Южном вообще изменений нет.Если бы была команда из страховых компаний,то там вообще бы уже никого не осталось,все суда драпали бы на всех парах в сторону Босфора( слишком выплаты велики,поэтому страховые частично и влияют на процесс непосредственного судоходства,сам наблюдал это на marinetraffic 21-23 июля 2023 года).А суда там стоят сейчас как ни в чем не бывало.,значит укры заверили и Хозяев,и страховые,что опасности для судов в портах никакой вообще нет .Тогда что толку в таких ударах?И наблюдение ,летом 2023 после Крымского моста -2 17 июля 2023 там действительно вообще не было иностранных судов месяца три.Потом стали постепенно робко появляться,как крысы.Сейчас вообще не протолкнуться в Черноморске,Одессе,Южном.Кто дал гарантии страховым,что это безопасно?Просто так суда туда бы не пошли.Почему не повторяется опыт над крысами годичной давности?Крымский мост-3 что-ли только нужен?
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 07:32
    Туповатеньких укров утилизируют все,кому не лень. Все " помощь" шлют. " сбылась вековая мечта украинского народа". Они-" свободны".