NRK: Украину на фронте защищают старики, Киеву необходимо мобилизовать молодёжь

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NRK: Украину на фронте защищают старики, Киеву необходимо мобилизовать молодёжь

Украинская армия постепенно отступает под натиском российских войск, и этому есть объективные причины, пишет норвежское издание NRK. Против ВСУ играет не только нехватка личного состава, но и средний возраст военнослужащих за 40 лет, они просто не справляются с нагрузками.

По данным норвежцев, которые ссылаются на украинского эксперта Алексея Мельника, на сегодняшний день средний возраст военнослужащих украинской армии составляет от 40 лет и выше. Молодых бойцов в ВСУ практически нет, добровольцев уже выбили, а остальные не хотят служить, предпочитая сбежать за границу. Поэтому Минобороны Украины мобилизует тех, кто остался. Однако возрастные солдаты не способны справиться с нагрузками так же, как и молодые.



Когда постоянно приходится носить бронежилет, дополнительное снаряжение весом до 16 килограммов и оружие, то мы видим, как люди все чаще выбывают из строя

— пишет издание.

Выходом из сложившейся ситуации станет мобилизация более молодых украинцев, они должны сменить возрастных солдат, тогда у ВСУ может что-то и начнет получаться. Зеленский уже опустил планку призывного возраста до 25 лет, нужно еще ниже, считают эксперты. Кстати, сам украинский президент выступает за отправку молодежи на фронт, нужно просто принять необходимые законопроекты.

Украина должна призывать даже молодежь. Когда страна борется за выживание, нет никакой логики в том, чтобы щадить восемнадцатилетних
— приводит издание слова украинского эксперта.
15 комментариев
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  1. sgr291158 Звание
    sgr291158
    0
    Сегодня, 06:16
    Опустите планку до 10 лет и будет у вас молодежь.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:19
    «Украинская армия постепенно отступает под натиском российских войск» —

    — Молодые может пошустрее будут отступать ...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 06:33
      Молодые может пошустрее будут отступать
      Молодые все в Европе отираются wink
    2. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 07:01
      Молодые может пошустрее будут отступать

      Будут пошустрее отступать факт. Классическая ошибка. Потому что молодёжь не так сильно нацифицирована на украине. На украине щирый укроинец, это как правило пожилой человек. Настоящий закоренелый нацист. А молодёжь, это куда ветер туда дым. Им плевать на эту украину, они хотят жить, влюбляться, побольше бабла, а будет Украина или нет им плевать...
  3. Khakas Звание
    Khakas
    +1
    Сегодня, 06:27
    Все началось wassat начинают обрабатывать и готовить население укрляндии к понижению планки вояк до 18 лет.
  4. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +2
    Сегодня, 06:28
    Каждый день несколько "новостей" про деградацию ВСУ. Может хватит постить чепуху??
    В ежедневных сообщениях только и речей об "ожесточённом сопротивлении", наших многомесячных атаках без продвижения и контратаках. Из Новомихайловки "пенсионеры" не хотели бежать несколько месяцев.

    п.с. Далеко "не братья", пан Залужный и мистер Лавров дружно констатировали "тупик" на фронте.
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +3
      Сегодня, 06:38
      Я не знаю, что там у вас за "тупик", а у нас вчера наши с наскока Очеретино взяли.
      1. samarin1969 Звание
        samarin1969
        +2
        Сегодня, 06:48
        Цитата: DirtyLiar
        Я не знаю, что там у вас за "тупик", а у нас вчера наши с наскока Очеретино взяли.

        Это бесспорно военная удача. Держу кулаки, чтобы ребят не отрезали... Но вы лучше просветите про Терны и Белогоровку. Стратегически фронт стоит со времён размена Балаклеи и Херсона на Бахмут и Авдеевку. Только нашим бойцам пришлось медленно выгрызать эти развалины. Миф про "перемалывание" уже отметил второй "день рождения".
        1. DirtyLiar Звание
          DirtyLiar
          +1
          Сегодня, 06:52
          Да вот есть у меня мысль, что создание группы войск "Север" и удар по харьковской телевышке - это "ж-ж-ж" неспроста.
          Возможно, при создании напряжения на других участках, удар будет всё же по Харькову.
          1. samarin1969 Звание
            samarin1969
            +3
            Сегодня, 06:55
            Цитата: DirtyLiar
            а вот есть у меня мысль, что создание группы войск "Север"


            Хотелось бы верить в ваш прогноз. ...Но обычно, стратегические операции скрывают за информационным туманом.
  5. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +1
    Сегодня, 06:28
    Укровская молодежь уже считает себя европейцами и ценит свою жизнь выше интересов Зели. Сейчас воюет поколение позднего СССР, начала Украины, которое по другому воспринимает жизнь.
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 06:32
    говорят что в\на Укрии после одного удачного побега надувные плавательные матрасы сильно подорожали....... wassat
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:33
    Выходом из сложившейся ситуации станет мобилизация более молодых украинцев
    Да где их взять если уже нет такого массового желания воевать, а преобладает отсидеться за границей. Норвежцам легко со стороны давать советы, как лучше и эффективнее воевать с русскими.
  8. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    -1
    Сегодня, 07:17
    Будут брать всех, кто попадётся, кто поумнее те уже давно смылись за границу. Сейчас оружие поступило и снова начнётся опять по мирным стрелять, как обычно. А сопротивляться, они сопротивляются, как могут ))).
  9. old64 Звание
    old64
    0
    Сегодня, 07:20
    Украина должна призывать даже молодежь. Когда страна борется за выживание, нет никакой логики в том, чтобы щадить восемнадцатилетних

    Прямо повеяло пропагандистом Геббельсом. Одна его цитата:
    Отними у народа историю — и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом.]
    с успехом применяется на Украине. И эти сорокалетние на ЛБС похоже забыли свою историю...