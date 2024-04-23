Когда постоянно приходится носить бронежилет, дополнительное снаряжение весом до 16 килограммов и оружие , то мы видим, как люди все чаще выбывают из строя

Украина должна призывать даже молодежь. Когда страна борется за выживание, нет никакой логики в том, чтобы щадить восемнадцатилетних

Украинская армия постепенно отступает под натиском российских войск, и этому есть объективные причины, пишет норвежское издание NRK. Против ВСУ играет не только нехватка личного состава, но и средний возраст военнослужащих за 40 лет, они просто не справляются с нагрузками.По данным норвежцев, которые ссылаются на украинского эксперта Алексея Мельника, на сегодняшний день средний возраст военнослужащих украинской армии составляет от 40 лет и выше. Молодых бойцов в ВСУ практически нет, добровольцев уже выбили, а остальные не хотят служить, предпочитая сбежать за границу. Поэтому Минобороны Украины мобилизует тех, кто остался. Однако возрастные солдаты не способны справиться с нагрузками так же, как и молодые.— пишет издание.Выходом из сложившейся ситуации станет мобилизация более молодых украинцев, они должны сменить возрастных солдат, тогда у ВСУ может что-то и начнет получаться. Зеленский уже опустил планку призывного возраста до 25 лет, нужно еще ниже, считают эксперты. Кстати, сам украинский президент выступает за отправку молодежи на фронт, нужно просто принять необходимые законопроекты.— приводит издание слова украинского эксперта.