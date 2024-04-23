Премьер Папуа-Новой Гвинеи призвал Байдена учить историю и помочь стране в разминировании американских бомб, сброшенных в годы Второй мировой

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Премьер Папуа-Новой Гвинеи призвал Байдена учить историю и помочь стране в разминировании американских бомб, сброшенных в годы Второй мировой

Власти Папуа-Новой Гвинеи не оставили без внимания заявление президента США Байдена о том, что его дядю, лётчика Амброуза Финнегана, во время второй мировой войны, «вероятно, съели каннибалы после того, как его самолёт потерпел крушение».

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе достаточно жёстко отреагировал на слова Джо Байдена. По словам Марапе, американские власти должны перестать ассоциировать страну с каннибализмом и лучше изучить историю Папуа-Новой Гвинеи, включая историю региона во Второй мировой войне.



Премьер Марапе:

Не нужно на нашу страну навешивать ярлыки. Мы не заслуживаем этого. До сих пор Папуа-Новая Гвинея и Соломоновы острова буквально завалены обломками самолётов, кораблей времён Второй мировой, у нас постоянно обнаруживаются останки участвовавших в боях на разных сторонах солдат. Самое страшное – находки в виде неразорвавшихся бомб, которые по сей день уносят жизни наших граждан.

Премьер Новой Гвинеи призвал власти США перейти от обвинений и навешивания ярлыков к оказанию стране помощи по разминированию и сбору бомб времён войны, которые остались в том числе после американских бомбардировок.

Напомним, что заявление Байдена опровергли в самом Белом доме, указав на то, что тело А.Финнегана не было обнаружено вовсе не потому, что «постарались» каннибалы, а потому что самолёт дяди президента в 1944 году упал в море.
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:28
    «До сих пор Папуа-Новая Гвинея и Соломоновы острова буквально завалены обломками самолётов, кораблей» —

    — Может среди обломков и прах дяди Байдена найдётся ...
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 06:28
    заявление Байдена опровергли в самом Белом доме, указав на то, что тело А.Финнегана не было обнаружено вовсе не потому, что «постарались» каннибалы, а потому что самолёт дяди президента в 1944 году упал в море.

    Вот сами своего президента и выставляют придурочным - опровергают его заявления, показывая этим что он не в себе и лепит горбатого.
    С Байдена при его когнитивной болезни уже спрос никакой - болен он и стар, плохо отображает что происходит.
    Обычный зицпредседатель для формальных встреч и других официозов.

    зы ИМХО на Байдена все провалы и неудачи повесят.
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      +1
      Сегодня, 06:44
      Цитата: Nexcom
      зы ИМХО на Байдена все провалы и неудачи повесят.

      Да ничего на него не навесят. Ведь они всегда правы. И никаких неудач и провалов у них не бывает. Они в это искренне верят.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 07:51
      Цитата: Nexcom
      зы ИМХО на Байдена все провалы и неудачи повесят.
      Байдену-младшему в этой связи не позавидуешь... "Штраф через повешение" в случае папиного провала маячит более, чем конкретно.

      Однозначно одно - место в истории Америки Байден себе обеспечил. Ещё лет 20 студентов Гарварда им будут пугать и лет 100 студенты над ним смеяться будут - ТАКОГО президента у Америки точно ещё не было.
      Помнится, в связи с американской толерантностью после Буша-младшего я ждал, что президентом Америки должны выбрать одноногую негру-лесбиянку мексиканского происхождения в инвалидной коляске. То, что нам демонстрирует Дедушка - круче. laughing
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:39
    заявление Байдена опровергли в самом Белом доме
    Байден по привычке и в результате прогрессирующей деменции соврал в очередной раз, а администрации приходится отдуваться опровергая своего президента и сглаживая скандал. Вот так и живут в последнее время каждый раз после выступления Байдена делая хорошую мину при плохой игре. Исключение составляет лишь резкие и глупые заявления в отношении России, которые они молча пропускают мимо ушей.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 06:59
      Он не врёт сам. Он болен и свято верит в то что говорит. Другое дело - что ему подсовывают прочитать на публику... Он то сам не в состоянии это оценить.
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        0
        Сегодня, 07:07
        А с чего вы вдруг бросились защищать Байдена ?
        Он болен и свято верит в то что говорит
        А я, что написал?
        и в результате прогрессирующей деменции соврал в очередной раз
        Врут, причем откровенно, в Сша и здоровые президенты. Вспомните Обаму, который заявил, что его дедушка освобождал Освенцим.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 07:09
          А с чего вы вдруг бросились защищать Байдена ?

          Вовсе не защищаю. Просто констатирую факт что он старый и больной. И место ему в медицинском заведении соответствующего профиля, а не в Белом Доме.
  5. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 07:09
    А что так возмущаются власти Папуа - Новой Гвинеи, какие ярлыки? Ну дядю не съели Байдена. А что канибализма не было там что ли? Исторические факты важнее.
    белковое голодание, вероятно, также является основной причиной того, почему каннибализм был широко распространен в традиционных горных обществах Новой Гвинеи
  6. Бооат
    Бооат
    0
    Сегодня, 07:10
    Байден вовсе не . Впереди выборы - эта жалостливая история расчитана на чувствительных женщин, она призвана разжалобить их и отдать свой голос из сочувствия. Мужская же часть электората поймёт что в семье предков Байдена настоящие патриоты Америки.
  7. ltc35 Звание
    ltc35
    0
    Сегодня, 07:51
    Ну съели и съели. А ведь действительно кушали врагов. Было. Чего обиделся?