Премьер Папуа-Новой Гвинеи призвал Байдена учить историю и помочь стране в разминировании американских бомб, сброшенных в годы Второй мировой
Власти Папуа-Новой Гвинеи не оставили без внимания заявление президента США Байдена о том, что его дядю, лётчика Амброуза Финнегана, во время второй мировой войны, «вероятно, съели каннибалы после того, как его самолёт потерпел крушение».
Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе достаточно жёстко отреагировал на слова Джо Байдена. По словам Марапе, американские власти должны перестать ассоциировать страну с каннибализмом и лучше изучить историю Папуа-Новой Гвинеи, включая историю региона во Второй мировой войне.
Премьер Марапе:
Премьер Новой Гвинеи призвал власти США перейти от обвинений и навешивания ярлыков к оказанию стране помощи по разминированию и сбору бомб времён войны, которые остались в том числе после американских бомбардировок.
Напомним, что заявление Байдена опровергли в самом Белом доме, указав на то, что тело А.Финнегана не было обнаружено вовсе не потому, что «постарались» каннибалы, а потому что самолёт дяди президента в 1944 году упал в море.
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