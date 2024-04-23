Politico: В Вашингтоне приняли решение сделать первый пакет военной помощи для Украины «больше обычного»

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Politico: В Вашингтоне приняли решение сделать первый пакет военной помощи для Украины «больше обычного»

Соединенные Штаты готовят для Украины новый пакет военной помощи, который должен стать достаточно крупным. Как сообщает Politico, в Вашингтоне хотят удовлетворить как можно больше потребностей Украины на поле боя, поэтому помощь будет «больше обычного».

По данным издания, которое ссылается на американских чиновников, в новый пакет Пентагон готовится включить бронетехнику наряду с артиллерийскими и зенитными боеприпасами. В частности, украинская армия получит какое-то количество дополнительных БМП Bradley, бронетранспортеров М113 и бронеавтомобилей Humvee. Другие подробности пока отсутствуют. Отправка военной помощи будет произведена «как можно скорее».



Накануне Зеленский в вечернем обращении заявил, что провел телефонный разговор с Байденом, который ему клятвенно обещал отправить военную помощь сразу же, как будет подписан законопроект о выделении дополнительного финансирования. В США предполагают, что это случится к концу этой недели, причем поставка будет проведена быстро, так как все необходимое будет взято со складов в Европе, в частности в Германии.

Ранее сообщалось, что ряд сенаторов США выступает за включение в первый пакет военной помощи оперативно-тактических ракет ATACMS, которые давно выпрашивает Зеленский, но пока об этом ничего не слышно. Вполне вероятно, что они могут войти в одну из последующих поставок Украине.
8 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 06:35
    Зеленский в вечернем обращении заявил, что провел телефонный разговор с Байденом, который ему клятвенно обещал отправить военную помощь сразу же, как будет подписан законопроект о выделении дополнительного финансирования.

    Наркоша обсудил с дементивным больным вопросы поддержки погибшей страны.....
    Сюр.
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 06:45
      И там где-то рядом была еще дама гинеколог по-любому
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 06:51
        И как это они без Макрона-Наполеона обошлись..... what lol
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:44
    в Вашингтоне хотят удовлетворить как можно больше потребностей Украины на поле боя
    Лишь бы продолжали воевать и как можно дольше, а для этого ни вооружения, ни денег не жалко.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:47
      Ришик тоже отметился.

      Премьер-министр Риши Сунак анонсировал самый крупный за всю историю Великобритании пакет помощи Украине, пишет The Guardian.

      Британия планирует передать Киеву около 400 транспортных средств, 1600 единиц оружия и 4 миллиона патронов, а также выделить порядка 500 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, отмечает издание, общая сумма финансирования Украины Британией в текущем финансовом году составит три миллиарда фунтов стерлингов.

      https://www.kp.ru/online/news/5777849/
  3. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +2
    Сегодня, 07:00
    Им для вашей же смерти, за ваши же деньги ничего не жалко ❗❗❗
  4. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 07:14
    Соединенные Штаты готовят для Украины новый пакет военной помощи

    Теперь главное этот пакет максимально разорвать и уничтожить, до того как он доедит, до линии фронта.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:54
    Вот затем нам и надо разведывательные возможности наращивать и отрабатывать чёткое взаимодействие всех ударных сил, с разведывательных управлением.

    Разведать и оперативно заровнять... только Таа и надо!