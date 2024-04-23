Мэрия Балтимора хочет затребовать от сингапурского судовладельца миллиарды долларов за обрушение моста

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Мэрия Балтимора хочет затребовать от сингапурского судовладельца миллиарды долларов за обрушение моста

Мэрия американского Балтимора намерена судиться с компанией-владельцем контейнеровоза «Дали», который несколько недель назад протаранил мост в этом городе. Обрушившиеся конструкции моста, напомним, фактически заблокировали порт Балтимора, один из крупнейших в США. Вместе с гражданской инфраструктурой оказалась заблокирована и инфраструктура военно-морская, включая базу Корпуса морской пехоты.

Мэрия Балтимора требует созыва суда присяжных с целью затребовать от Grace Ocean Private Ltd. и Synergy Marine Pte Ltd. возмещения ущерба. Основная проблема для мэрии Балтимора состоит в том, что у сингапурского судовладельца нет таких активов, которые могли бы покрыть убытки, понесённые в результате обрушения моста через реку Патапско. Само судно с грузом судовладелец оценил в 43,6 млн долларов. Мэр Балтимора Брэндон Скотт, подавший в окружной суд, считает, что компания должна раскошелиться на гораздо большую сумму.



Мэрия Балтимора:

Они выводили судно из порта, зная о неполадках на борту. Есть свидетельства того, что прозвучал соответствующий сигнал о возникновении неполадок. Однако контейнеровоз всё равно стали выводить из порта.

Общий ущерб от разрушения моста, от простоя порта, а также затраты на проведение работ по его разблокировке в США, оценивают в десятки миллиардов долларов. Таких средств у компании из Сингапура нет. Но в США же теперь есть прецедент, который конгресс вполне может распространять на любую ситуацию – например, арестовать сингапурские активы…

В компании-судовладельце заявили, что мэрия Балтимора выдвигает обвинения в её адрес ещё до того, как завершено официальное расследование и до того, как будет выяснена реальная причина потери хода контейнеровозом. А разве в США это кого-то сегодня смущает. Там привыкли выносить приговоры часто и вовсе без суда и следствия.
15 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 06:44
    Н-даа, украинец-кэп устроил заварушку..... Сингапурская компания теперь явно разорится.
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 07:03
      . Н-даа, украинец-кэп устроил заварушку..... Сингапурская компания теперь явно разорится.

      Наш человек))) Пожертвовал своей карьерой, но "обул" америкосов на кругленькую сумму.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 07:06
        Дык амеры его теперь тоже "обуют"..... Откосить то ему точно не удасться. Если только сбежит на Украину....
        1. Южноукраинец Звание
          Южноукраинец
          -1
          Сегодня, 07:27
          . Откосить то ему точно не удасться. Если только сбежит на Украину....

          Лет 20 дадут легко. В этом случаи и флаг на всю спину не поможет.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 07:06
      Это партизаны Ковпака... laughing
    3. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 07:17
      Н-даа, украинец-кэп устроил заварушку

      Так к украине иск надо подавать... laughing им там вроде денежек выделили, как раз хватит... lol
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:48
    «Мэрия американского Балтимора намерена судиться с компанией-владельцем контейнеровоза » —

    — К проектировщикам и строителям моста больше вопросов.Как могло получиться,что при столкновении с одной опорой рухнул весь мост ...
    (Рано или поздно это должно было случиться)
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -2
      Сегодня, 07:07
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — К проектировщикам и строителям моста больше вопросов.Как могло получиться,что при столкновении с одной опорой рухнул весь мост ...

      А вы думаете, что при сносе одной опоры, какой то другой мост устоит?
      1. Володин Звание
        Володин
        0
        Сегодня, 07:20
        Цитата: AllX_VahhaB
        А вы думаете, что при сносе одной опоры, какой то другой мост устоит?

        Тут и думать нечего - устоит, если не халтурили при проектировке. И фактов, это подтверждающих, десятки, включая мосты в Японии.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          -1
          Сегодня, 07:27
          Цитата: Володин
          Тут и думать нечего - устоит

          Вы конструкцию этого моста видели? Вы реально считаете, что при сносе этой опоры мост может устоять?
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +1
            Сегодня, 07:29
            Вы кто по специальности? Просто, что бы понимать на каком инженерном уровне с вами можно общаться...
          2. Володин Звание
            Володин
            0
            Сегодня, 07:54
            Тут о конструкции именно этого моста и говорят. Именно. Этого...
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 07:22
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Как могло получиться,что при столкновении с одной опорой рухнул весь мост ...
      Я заканчивал факультет "Промышленное и гражданское строительство" (ПГС), "Гидростроение" (ФГС) - это немного другое, но общие принципы сохраняются.
      Панельную девятиэтажку взрывом в подвале, если в правильное место заложить взрывчатку, можно всю сложить, а может, если не учитывать особенностей устройства фундамента, повредить пару первых этажей одной секции. "Пар уйдёт в свисток".

      Возможно, так и тут. Нашли "правильную точку". Хотя, основываясь на личном опыте, не думаю, что это так. Скорее всего, всё-таки, конструкция виновата, если ВЕСЬ мост сложился. Да и случай это не первый - и мосты таких разрушений, до полного уничтожения, не получали.

      Так что, Владимир Владимирович, Ваша правда. К строителям вопросов гораздо больше, чем к капитану-украинцу. Хотя его "мастерство" судовождения тоже со счетов сбрасывать нельзя.
    3. Хагалаз Звание
      Хагалаз
      0
      Сегодня, 07:52
      Так то оно так, да только теоретически наверно. Той конторы и строителей может и нет уже. В 70х годах всетаки дело было.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:56
    например, арестовать сингапурские активы…
    А за ними не заржавеет. При таком количестве юристов в Сша запросто найдут обоснования для этого. Американцы привыкли наносить ущерб другим поэтому очень болезненно воспринимают ущерб причиненный им и не важно при каких обстоятельствах.