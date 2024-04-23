Мэрия Балтимора хочет затребовать от сингапурского судовладельца миллиарды долларов за обрушение моста

Они выводили судно из порта, зная о неполадках на борту. Есть свидетельства того, что прозвучал соответствующий сигнал о возникновении неполадок. Однако контейнеровоз всё равно стали выводить из порта.

Мэрия американского Балтимора намерена судиться с компанией-владельцем контейнеровоза «Дали», который несколько недель назад протаранил мост в этом городе. Обрушившиеся конструкции моста, напомним, фактически заблокировали порт Балтимора, один из крупнейших в США. Вместе с гражданской инфраструктурой оказалась заблокирована и инфраструктура военно-морская, включая базу Корпуса морской пехоты.Мэрия Балтимора требует созыва суда присяжных с целью затребовать от Grace Ocean Private Ltd. и Synergy Marine Pte Ltd. возмещения ущерба. Основная проблема для мэрии Балтимора состоит в том, что у сингапурского судовладельца нет таких активов, которые могли бы покрыть убытки, понесённые в результате обрушения моста через реку Патапско. Само судно с грузом судовладелец оценил в 43,6 млн долларов. Мэр Балтимора Брэндон Скотт, подавший в окружной суд, считает, что компания должна раскошелиться на гораздо большую сумму.Мэрия Балтимора:Общий ущерб от разрушения моста, от простоя порта, а также затраты на проведение работ по его разблокировке в США, оценивают в десятки миллиардов долларов. Таких средств у компании из Сингапура нет. Но в США же теперь есть прецедент, который конгресс вполне может распространять на любую ситуацию – например, арестовать сингапурские активы…В компании-судовладельце заявили, что мэрия Балтимора выдвигает обвинения в её адрес ещё до того, как завершено официальное расследование и до того, как будет выяснена реальная причина потери хода контейнеровозом. А разве в США это кого-то сегодня смущает. Там привыкли выносить приговоры часто и вовсе без суда и следствия.