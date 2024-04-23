МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинцам призывного возраста

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МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинцам призывного возраста

Украинские власти нашли способ для возвращения из-за рубежа мужчин призывного возраста, поставив их перед выбором: либо они возвращаются на Украину и вступают в ряды ВСУ, либо им отказывают в консульских услугах. Соответствующее указание распространил МИД Украины.

С 24 апреля 2024 года все консульства и посольства Украины за рубежом прекращают предоставлять любые консульские услуги украинским гражданам призывного возраста. Правда, есть одно исключение - по-прежнему можно будет оформить документы для возвращения на Украину. Распоряжение подписал первый зам Кулебы Андрей Сибига.



Поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет

— говорится в документе.

Как пишет украинская пресса, данный «временный» запрет будет действовать до вступления в законную силу в мае нового законопроекта о тотальной мобилизации, подписанного 17 апреля. Таким образом, власти пытаются остановить замену документов уехавшими за границу гражданами, которые буквально ринулись в консульства, чтобы успеть до вступления в силу закона о мобилизации. С мая оформить загранпаспорт можно будет только при предъявлении военного билета.

Офис президента совершает ошибку, пытаясь заставить вернуться украинцев обратно ограничениями с паспортами. Подобные методы вызывают злость и отталкивают от Украины

— пишет ТГ-канал «Резидент».

Как ранее сообщалось, Зеленскому необходимо в срочном порядке мобилизовать до 300 тысяч человек, какими это будет сделано методами, никого не волнует.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:07
    «Либо они возвращаются на Украину и вступают в ряды ВСУ, либо им отказывают в консульских услугах» —

    — "Ведмежа послуга" ...
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 07:11
    Значит будут обходиться без консула. Там же (в консульствах) "наш народ". За взятки оформят все, что надо. И даже задним числом. Просто сумма резко увеличится.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 07:19
      Цитата: Егоза
      Просто сумма резко увеличится.

      Давно уже пора прейскурант вывесить и назвать это цЫвилизованным термином - лоббирование интересов! А то как не цЭ Еуропа, прям...
  3. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 07:16
    Все,сколько нелегалов скоро появится в Европе.Просто немеряно.Предлагай денежную работу на территории Гейропы на любой вкус.Это я про наши соответствующие органы говорю.Целые подразделения из каких нибудь Петренко и Баширенко можно формировать( понятно,поучить предварительно чему нибудь)
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:16
    либо им отказывают в консульских услугах
    Не мытьем, так катаньем. Не получается вернуть из-за границы, так необходимо создать неблагоприятные условия прибывания там для невозвращенцев. Но это очевидно не подтолкнет последних вернуться на украину, чтобы тут же попасть на ЛБС.
  5. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 07:26
    Поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18
  6. Баюн Звание
    Баюн
    +1
    Сегодня, 07:30
    Может, консульствам РФ имеет смысл выдавать бедолагам российский ВНЖ? Разумеется, с проверкой и платно. Там не худшие люди. Много высококвалифицированных специалистов.
  7. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 07:34
    Цитата: Баюн
    Много высококвалифицированных специалистов.

    у нас уже из ср.Азии немерено "незаменимых специалистов"...каждый день убивают..
  8. Андрей Дибров
    Андрей Дибров
    0
    Сегодня, 07:40
    Щас щедрая душа распахнет в своих консульствам оформление росгражданства прям у калитки
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:41
    МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинцам призывного возраста
    . Никто не будет!!! В общем, куда скакали, туда их и ведут.