Поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет

Офис президента совершает ошибку, пытаясь заставить вернуться украинцев обратно ограничениями с паспортами. Подобные методы вызывают злость и отталкивают от Украины

Украинские власти нашли способ для возвращения из-за рубежа мужчин призывного возраста, поставив их перед выбором: либо они возвращаются на Украину и вступают в ряды ВСУ, либо им отказывают в консульских услугах. Соответствующее указание распространил МИД Украины.С 24 апреля 2024 года все консульства и посольства Украины за рубежом прекращают предоставлять любые консульские услуги украинским гражданам призывного возраста. Правда, есть одно исключение - по-прежнему можно будет оформить документы для возвращения на Украину. Распоряжение подписал первый зам Кулебы Андрей Сибига.— говорится в документе.Как пишет украинская пресса, данный «временный» запрет будет действовать до вступления в законную силу в мае нового законопроекта о тотальной мобилизации, подписанного 17 апреля. Таким образом, власти пытаются остановить замену документов уехавшими за границу гражданами, которые буквально ринулись в консульства, чтобы успеть до вступления в силу закона о мобилизации. С мая оформить загранпаспорт можно будет только при предъявлении военного билета.— пишет ТГ-канал «Резидент».Как ранее сообщалось, Зеленскому необходимо в срочном порядке мобилизовать до 300 тысяч человек, какими это будет сделано методами, никого не волнует.