Ресурсы противника гадают, куда пойдёт наступление ВС РФ после взятия ключевых на местности высот в Очеретино

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Ресурсы противника гадают, куда пойдёт наступление ВС РФ после взятия ключевых на местности высот в Очеретино

Занятие большей части пгт Очеретино нашими войсками важно не только с точки зрения освобождения этого, отдельно взятого, населённого пункта, но и с точки зрения перехода под контроль ВС РФ ключевых высот на этом направлении. Для сравнения: центральная часть Очеретино, где накануне наши бойцы водрузили российский флаг, находится примерно на 80-100 метров выше на местности, чем пока ещё остающиеся под контролем противника соседние населённые пункты Керамик и Калиново.





Если даже Сырский решит в привычном для себя ключе бросать резервы, чтобы отбить Очеретино у российской армии, то это будет та ещё задача.

В складывающейся ситуации противнику остаётся гадать, куда далее пойдут наступать российские войска, ещё и с учётом контроля господствующих высот. При этом медиаресурсы противника традиционно для себя пишут, что «Очеретино ещё не до конца потеряно, идут бои». Так же в своё время писали практически о любом утраченном населённом пункте, включая Марьинку и Авдеевку.

Ресурсы противника, рассуждая о намерениях ВС РФ, предполагают, что теперь российская армия может направить усилия на выход к пгт Прогресс и реке Волчья. Если это так, то такой маневр может позволить организовать окружение группировки противника, остающейся восточнее Карловского водохранилища. Но у ВС РФ на этом направлении есть множество вариантов развития успеха, а потому пусть противник продолжает гадать.
3 комментария
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  1. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 07:20
    противнику остаётся гадать, куда далее пойдут наступать российские войска
    Пока украинские ресурсы и Сырский гадают наш ГШ, как говорится располагает. Поэтому вероятно, что скоро узнают какие населенные пункты ВСУ придется оставить следующими.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:25
      Цитата: rotmistr60
      противнику остаётся гадать, куда далее пойдут наступать российские войска

      Хрустальный шар и кофейная гуща вам в помощь. Наступать будут "везде". И это неотвратимо.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:36
    Ресурсы противника гадают, куда пойдёт наступление ВС РФ после взятия ключевых на местности высот в Очеретино
    . Шо гадать, наши пойдут вперёд, громить противника!