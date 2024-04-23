Великобритания вслед за США готовит к отправке на Украину крупный пакет военной помощи
Великобритания вслед за США направит военную помощь Украине, о выделении нового пакета официально объявит британский премьер Риши Сунак в ходе визита в Польшу. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.
Лондон подготовил для Киева новый крупный пакет военной помощи стоимостью 617 млн долларов, который должен помочь Украине «дать решительный отпор» России на поле боя. Британский премьер, подписывая документ о выделении помощи, не забыл заявить, что украинская армия сражается за всю Европу, а если российские войска не остановить, то они продолжат «уничтожать демократию».
Согласно данным, предоставленным канцелярией премьер-министра, Британия передаст Украине более 1600 различных ракет, включая дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow, а также для систем ПВО. Кроме того, Киев получит 60 малых плавсредств, включая 2 типа десантных лодок, 160 БМП Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов, а также свыше 4 млн патронов. Сроки отправки пакета пока не сообщаются.
В начале этого года Сунак объявил об увеличении военной помощи Украине, на 2024 год выделено более 3,1 млрд долларов. По-видимому, Британия снова стремится стать второй в мире страной по объемам отправленной Украине помощи, потеснив с пьедестала Германию.
Напомним, что в конце этой недели свой пакет военной помощи Украине отправят и Соединенные Штаты.
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