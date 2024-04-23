Великобритания вслед за США готовит к отправке на Украину крупный пакет военной помощи

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Великобритания вслед за США готовит к отправке на Украину крупный пакет военной помощи

Великобритания вслед за США направит военную помощь Украине, о выделении нового пакета официально объявит британский премьер Риши Сунак в ходе визита в Польшу. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

Лондон подготовил для Киева новый крупный пакет военной помощи стоимостью 617 млн долларов, который должен помочь Украине «дать решительный отпор» России на поле боя. Британский премьер, подписывая документ о выделении помощи, не забыл заявить, что украинская армия сражается за всю Европу, а если российские войска не остановить, то они продолжат «уничтожать демократию».



Согласно данным, предоставленным канцелярией премьер-министра, Британия передаст Украине более 1600 различных ракет, включая дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow, а также для систем ПВО. Кроме того, Киев получит 60 малых плавсредств, включая 2 типа десантных лодок, 160 БМП Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов, а также свыше 4 млн патронов. Сроки отправки пакета пока не сообщаются.

В начале этого года Сунак объявил об увеличении военной помощи Украине, на 2024 год выделено более 3,1 млрд долларов. По-видимому, Британия снова стремится стать второй в мире страной по объемам отправленной Украине помощи, потеснив с пьедестала Германию.

Напомним, что в конце этой недели свой пакет военной помощи Украине отправят и Соединенные Штаты.
12 комментариев
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  1. Victor_B Звание
    Victor_B
    +1
    Сегодня, 07:25
    Великобритания вслед за США направит военную помощь Украине, о выделении нового пакета официально объявит британский премьер Риши Сунак в ходе визита в Польшу.

    Англичанка гадит...
    Извечный враг России.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 07:53
      Англичанка извечный враг вообще всему человечеству... И чем раньше оно это поймёт - тем для него же лучше.. Нам одним Британия что ли веками гадит?
  2. Anarchist Звание
    Anarchist
    +2
    Сегодня, 07:26
    Я бы из этого всего выделил два момента взятые из одного предложения.
    российские войска не остановить
    и
    они продолжат «уничтожать демократию».

    Да будет так!
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 07:26
    Увидел фотографию в статье - почему-то вспомнил Пата и Паташона... laughing
  4. Егоза Звание
    Егоза
    -1
    Сегодня, 07:30
    По-видимому, Британия снова стремится стать второй в мире страной по объемам отправленной Украине помощи, потеснив с пьедестала Германию.

    Ах, Ришик Ришик!! У моей подруги так собачку звали - Ришик. Правда беспородная была, но лаяла исправно. И кусать норовила исподтишка. Никак не получалось у нее с породистыми псами сравняться. Так что Британия будет в пролете с таким премьером.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:33
    «Если российские войска не остановить, то они продолжат "уничтожать демократию"» —

    — Нет у вас давно демократии,да и не было ...
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:33
    Англичанка гадит... ничего нового.
    Им скакуасов не жалко... папуасы, чего их жалеть.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:37
    Маугли хочет помочь бандэрлогам , всё как у Киплинга.
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    -2
    Сегодня, 07:39
    Ракеты, которые собирается передать Лондон конечно доставят хлопот нашему ПВО и создадут определенные угрозы российским объектам. Но бороться с ним уже научились.
    который должен помочь Украине «дать решительный отпор» России на поле боя
    Кто о чем, а вшивый о бане. Что же тогда помощь, которую поставляли раньше и не в малых количествах не позволила ВСУ "дать решительный отпор" российским войскам? Или новая помощь это какая надо помощь?
  9. ученый Звание
    ученый
    +3
    Сегодня, 07:39
    Морская, железнодорожная и автомобильная логистика на границе с Румынией и Польшей еще ни разу не подверглась обстрелам. Интересно как изменится тактика при начале массовых поставок. Или опять нашим парням платить своей жизнью за целостность бандеровской логистики и транспортной инфраструктуры.
  10. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 07:41
    Как будем уничтожать эти поставки англосаксов?
    Объёмы оружия и боеприпасов значительные и плохо если они попадут в руки укронацистов.
  11. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 07:50
    Интересно - а когда мы отправим крупный пакет военной помощи хуситам? Ирану? КНДР? Да любому, кто пожелает сражаться с нагло-саксами?