Греческий портал: Афины не исключают передачу Киеву одной батареи ЗРК Patriot, но только под гарантии США

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Греческий портал: Афины не исключают передачу Киеву одной батареи ЗРК Patriot, но только под гарантии США

Греция не исключает передачу Украине одной батареи ЗРК Patriot, но только под финансовые гарантии американцев. Об этом сообщает греческий информационный портал Pronews.

Греция может предоставить Украине одну батарею американской системы ПВО, но за это Афины требуют от США гарантий ненападения Турции, а также финансовую компенсацию. Вашингтон, в свою очередь, готов пойти на эти условия, а также обещает, что в случае уничтожения данной батареи Афины получат или замену, или деньги за нее. По данным портала, речь идет об одной батарее Patriot PAC-3, прикрывающей Афины. Всего греки закупили шесть батарей американской системы ПВО в версии, способной перехватывать баллистические ракеты, но с ракетами PAC-2GEM. Данный комплекс имеет максимальную дальность поражения всего 150 км.



Киев ранее запросил у Европы не менее семи батарей зенитных ракетных комплексов Patriot или аналогичных европейского производства. Самое главное, чтобы они могли перехватывать российские ракеты и дроны-камикадзе на большой дальности. Один ЗРК Patriot согласилась предоставить Германия, а с остальными шестью Евросоюз все никак не определится, никто не хочет отдавать свои системы Украине, поскольку возврата, с большой вероятностью, уже не будет. Как показали последние события, российские военные уничтожили большое количество украинских ЗРК точечными ракетными ударами.

Если Греция предоставит Украине свой зенитный комплекс, то Европе останется найти еще всего пять систем ПВО.
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:48
    «Афины требуют от США гарантий ненападения Турции, а также финансовую компенсацию. Вашингтон, в свою очередь, готов пойти на эти условия» —

    — А Турция нет ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:50
    Греческий портал: Афины не исключают передачу Киеву одной батареи ЗРК Patriot, но только под гарантии США
    . Гарантии от полосатиков, это так... круто!
    Кто ещё под гарантиями сидел? И где они теперь?
    Впрочем, а выбор у них есть, хоть какой то?
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 07:52
    Если турки начнут прессовать греков я уже не буду на стороне Греции помогавшей укронацистам убивать наших людей.
    Так что тьфу на Грецию.
  4. Roma-1977 Звание
    Roma-1977
    0
    Сегодня, 07:52
    В принципе, есть в этом положительный момент. Лучше, когда комплексы ПВО передаются в час по чайной ложке, чем если бы одномоментно Запад создал эшелонированную систему ПВО над всей Украиной, из сотен комплексов "Пэтриот", "ИРИС", "НАСАМС" и т.д. (пусть даже оголив свою собственную ПВО).
  5. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 07:54
    Афины не исключают передачу Киеву одной батареи ЗРК Patriot, но только под гарантии США

    Ну конечно же, США обязательно пообещают грекам все скомпенсировать и даже новые им привезти взамен сгоревших на Хохлоине, и обязательно кинут. У них это как спорт, как хобби, как потребность. Они кидают всех!