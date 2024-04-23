Греческий портал: Афины не исключают передачу Киеву одной батареи ЗРК Patriot, но только под гарантии США
Греция не исключает передачу Украине одной батареи ЗРК Patriot, но только под финансовые гарантии американцев. Об этом сообщает греческий информационный портал Pronews.
Греция может предоставить Украине одну батарею американской системы ПВО, но за это Афины требуют от США гарантий ненападения Турции, а также финансовую компенсацию. Вашингтон, в свою очередь, готов пойти на эти условия, а также обещает, что в случае уничтожения данной батареи Афины получат или замену, или деньги за нее. По данным портала, речь идет об одной батарее Patriot PAC-3, прикрывающей Афины. Всего греки закупили шесть батарей американской системы ПВО в версии, способной перехватывать баллистические ракеты, но с ракетами PAC-2GEM. Данный комплекс имеет максимальную дальность поражения всего 150 км.
Киев ранее запросил у Европы не менее семи батарей зенитных ракетных комплексов Patriot или аналогичных европейского производства. Самое главное, чтобы они могли перехватывать российские ракеты и дроны-камикадзе на большой дальности. Один ЗРК Patriot согласилась предоставить Германия, а с остальными шестью Евросоюз все никак не определится, никто не хочет отдавать свои системы Украине, поскольку возврата, с большой вероятностью, уже не будет. Как показали последние события, российские военные уничтожили большое количество украинских ЗРК точечными ракетными ударами.
Если Греция предоставит Украине свой зенитный комплекс, то Европе останется найти еще всего пять систем ПВО.
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