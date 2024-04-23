Позже, чем нужно: западное СМИ раскритиковало опоздание США с одобрением помощи Украине

14
Позже, чем нужно: западное СМИ раскритиковало опоздание США с одобрением помощи Украине

Хотя органы законодательной власти США все же пришли к консенсусу по предоставлению Украине масштабной финансовой и военной помощи, решение было принято слишком поздно. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По утверждению опрошенных агентством экспертов, за те месяцы, что Конгресс США рассматривал вопрос об оказании военной и финансовой поддержки Украины, ситуация на фронте существенно изменилась. Российской армии удалось значительно продвинуться почти на всех направлениях, а ВСУ терпят провал за провалом.



Боеприпасы, и военная техника прибудут гораздо позже, чем надеялась Украина

- подчеркивает агентство.

К тому же, есть очень большой риск для Киева более не получать помощь от США. Вполне вероятно, что этот пакет помощи окажется последним, и когда помощь будет исчерпана, киевский режим окажется перед нерадостной перспективой переговоров на российских условиях или даже капитуляции. Не случайно даже украинские аналитики в последнее время стали утверждать о необходимости проведения переговоров «здесь и сейчас», пока положение на фронте еще более не ухудшилось.

Но России в настоящее время переговоры с Киевом уже не нужны, по крайней мере, на его условиях или даже на равных позициях. Эксперты считают, что даже военные поставки от США и Евросоюза не смогут существенным образом изменить ситуацию на фронте, поэтому надежды киевского режима на какое-то улучшение положения ВСУ в конечном итоге беспочвенны.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:37
    Критиковать все горазды... а сами то что сделали?
    В общем, перепихивают друг другу, чумодан без ручки, только и всего.
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -3
    Сегодня, 08:38
    Но России в настоящее время переговоры с Киевом уже не нужны, по крайней мере, на его условиях или даже на равных позициях.

    В контексте происходящего нужно быть полным безумцем, чтобы упоминать о переговорах. В декабре 21 г-н Гарант выдал довольно жесткий ультиматум означающий готовность пойти более чем далеко. Наше ежедневное м.ы.ч.а.н.и.е на тему переговоров означает, что все сказанное - блеф или ожидание что монетка упадет на ребро?
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 08:40
    Извините, а куда торопиться то? И главное кому? Никто не рвётся освобождать большие территории и города миллионники как деды в ВОВ. Чем дольше идёт война тем больше брожений в обществе стран. У нас вон новинка с ильинским фашизмом как новой российской буржуазной идеологии вброшена в публичное обсуждение. Западное СМИ мне кажется пургу несёт, как положено профанам.
  4. геолог Звание
    геолог
    +3
    Сегодня, 08:42
    Похоже в эту игру собираются играть долго, поэтому фишки в казино выделяют регулярно строго ограниченными порциями, чтобы хватило еще на пятилетку.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -2
      Сегодня, 08:44
      Угу, но СМИ стран, нам втирать будут, что всё вот вот решиться.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:43
    Боеприпасы, и военная техника прибудут гораздо позже, чем надеялась Украина
    Украина только и делает, что надеется на Запад и попрошайничает. Сша и их союзники пока еще готовы выполнить почти любой каприз киева. А вот на сколько долго затянется это "пока" будет зависеть от дальнейших успехов российской армии.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:02
      ....ещё бы наши ребята не погибали - тогда так то можно было бы хоть лет 5 ещё воевать, утилизировать западную технику и вооружения и выдаивать Запад на помощь какелам - пусть бы они там свои народы раздевали ради украины.
      1. tatra Звание
        tatra
        0
        Сегодня, 09:18
        Ну и старое советское вооружение ,которое было на территории бывшего СССР и в Европе ,отлично получилось демилитаризировать .
  6. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 08:47
    Сколько уже этих "последних поставок" было, и не сосчитать уже. А затягивали, потому как, ждали когда просроченный еарейский фюрер закон о могилизации примет. Как только принял, так тут же дали. Все это шоу с баталиями в конгрессе, было рассчитано на у/о. Оружие и деньги будут давать, пока укровермахт не иссякнет, потом пойдут всякие проебалты, румыны, подляки, лягушатники, макаронники, фрицы. У фашингтона еврогейский бордель многолюдный, там есть кого послать дранг нах остин.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:48
    «Позже, чем нужно» —

    — А нужно ли вообще? ...
  8. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 08:49
    Пока согласовывали хто сколько отката получит , вот и задержались.
  9. tatra Звание
    tatra
    0
    Сегодня, 09:20
    Ну и англичане "проснулись ".
    ВСУ получат от Британии свыше 1,6 тыс. ракет, предназначенных как для нанесения ударов по позициям противника, так и для систем ПВО. Также будут поставлены дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow дальностью свыше 250 км. Пакет помощи будет включать 60 малых плавсредств, 160 БМП Husky, 162 бронемашины, 78 вездеходов и более 4 млн патронов.
    1. Zoer Звание
      Zoer
      0
      Сегодня, 09:28
      Цитата: tatra
      Ну и англичане "проснулись ".

      Ну так а почему бы им не проснуться, когда Аргентина сдулась, а её глава носит штаны задом наперёд и нагибается перед США и мелкобритами? Вероятность конфликта за Фолклендские о-ва околонулевая. Да и РФ никто серьёзно не рассматривает, в качестве агрессора в старом свете.
  10. слава1974 Звание
    слава1974
    0
    Сегодня, 09:44
    у амеров все идет по плану. Демократы договорились с республиканцами, пока договаривались, вбрасывали в прессу инфу про переговоры "Стамбул-2, украинцы жаловались, что вот-вот и все рухнет. Вобщем действовали сообща по единому плану и замыслу.В итоге на Украине принят закон о мобилизации, помощь оружием идет. В результате в 24 году окончания войны не видать, а в 2025 промышленность запада раскочегаривается до уровня российской и выше. Оружия больше чем у нас ,людей на фронте больше чем у нас. Чем ответит наше рукодство?