Позже, чем нужно: западное СМИ раскритиковало опоздание США с одобрением помощи Украине
Хотя органы законодательной власти США все же пришли к консенсусу по предоставлению Украине масштабной финансовой и военной помощи, решение было принято слишком поздно. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
По утверждению опрошенных агентством экспертов, за те месяцы, что Конгресс США рассматривал вопрос об оказании военной и финансовой поддержки Украины, ситуация на фронте существенно изменилась. Российской армии удалось значительно продвинуться почти на всех направлениях, а ВСУ терпят провал за провалом.
- подчеркивает агентство.
К тому же, есть очень большой риск для Киева более не получать помощь от США. Вполне вероятно, что этот пакет помощи окажется последним, и когда помощь будет исчерпана, киевский режим окажется перед нерадостной перспективой переговоров на российских условиях или даже капитуляции. Не случайно даже украинские аналитики в последнее время стали утверждать о необходимости проведения переговоров «здесь и сейчас», пока положение на фронте еще более не ухудшилось.
Но России в настоящее время переговоры с Киевом уже не нужны, по крайней мере, на его условиях или даже на равных позициях. Эксперты считают, что даже военные поставки от США и Евросоюза не смогут существенным образом изменить ситуацию на фронте, поэтому надежды киевского режима на какое-то улучшение положения ВСУ в конечном итоге беспочвенны.
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