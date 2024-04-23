Представитель концерна «Алмаз-Антей»: Немецкие крылатые ракеты Taurus не являются сложной целью для российских ЗРК
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Специалисты концерна «Алмаз-Антей» способны менять алгоритмы зенитных ракетных комплексов прямо на местах дислокации, улучшая их способность противодействовать беспилотникам. Об этом сообщил замгендиректора по научно-техническому развитию концерна Сергей Друзин.
С начала специальной военной операции специалисты концерна получили большой опыт, в том числе и по работе с комплексами в местах дислокаций, без отправки на предприятие. Так что замена алгоритмов зенитных комплексов — задача хоть и трудная, но вполне решаемая.
В значительной части и аппаратура, и алгоритмы у нас были усовершенствованы, расширены возможности комплексов. Причем все это делается, что называется, с колес. В ряде случаев — без заводских условий, то есть доработки «математики» делаются в местах дислокации.
Рассуждая о вероятной поставке ВСУ немецких крылатых ракет Taurus ВСУ, представитель «Алмаз-Антея» заявил, что хотя они и являются сложной целью, но для российских зенитных комплексов проблем не представляют.
Это непростая цель, скажем откровенно. У нее маленькая ЭПР, то есть сигнатура или заметность. Но энергопотенциал всех наших средств позволяет уверенно обнаружить (...) Они обнаруживаются и уверенно поражаются.
— добавил Друзин.
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