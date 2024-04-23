Представитель концерна «Алмаз-Антей»: Немецкие крылатые ракеты Taurus не являются сложной целью для российских ЗРК

В значительной части и аппаратура, и алгоритмы у нас были усовершенствованы, расширены возможности комплексов. Причем все это делается, что называется, с колес. В ряде случаев — без заводских условий, то есть доработки «математики» делаются в местах дислокации.

Это непростая цель, скажем откровенно. У нее маленькая ЭПР, то есть сигнатура или заметность. Но энергопотенциал всех наших средств позволяет уверенно обнаружить (...) Они обнаруживаются и уверенно поражаются.