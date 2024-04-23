Представитель концерна «Алмаз-Антей»: Немецкие крылатые ракеты Taurus не являются сложной целью для российских ЗРК

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Представитель концерна «Алмаз-Антей»: Немецкие крылатые ракеты Taurus не являются сложной целью для российских ЗРК

Специалисты концерна «Алмаз-Антей» способны менять алгоритмы зенитных ракетных комплексов прямо на местах дислокации, улучшая их способность противодействовать беспилотникам. Об этом сообщил замгендиректора по научно-техническому развитию концерна Сергей Друзин.

С начала специальной военной операции специалисты концерна получили большой опыт, в том числе и по работе с комплексами в местах дислокаций, без отправки на предприятие. Так что замена алгоритмов зенитных комплексов — задача хоть и трудная, но вполне решаемая.



В значительной части и аппаратура, и алгоритмы у нас были усовершенствованы, расширены возможности комплексов. Причем все это делается, что называется, с колес. В ряде случаев — без заводских условий, то есть доработки «математики» делаются в местах дислокации.

— приводит ТАСС слова Друзина.

Рассуждая о вероятной поставке ВСУ немецких крылатых ракет Taurus ВСУ, представитель «Алмаз-Антея» заявил, что хотя они и являются сложной целью, но для российских зенитных комплексов проблем не представляют.

Это непростая цель, скажем откровенно. У нее маленькая ЭПР, то есть сигнатура или заметность. Но энергопотенциал всех наших средств позволяет уверенно обнаружить (...) Они обнаруживаются и уверенно поражаются.

— добавил Друзин.
32 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 09:03
    «Немецкие крылатые ракеты Taurus не являются сложной целью для российских ЗРК» —

    — Лучше,конечно,чтобы этих "целей" не было ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:08
      ....а поэтому было бы разумным уничтожать всё это ДО ТОГО как эти ракеты запустят. при транспортировке, хранении или при развертывании....
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 09:12
        У нас аналогом КР Taurus является КР Х-69.
        Первое, что необходимо отметить, — это совершенная и помехозащищённая система наведения ракет Taurus KEPD 350. Ключевой её особенностью является открытая архитектура дополнительного оптико-электронного модуля корреляционной системы IBN (Image Based Navigation), сопоставляющей ТВ/ИК-изображение рельефа местности на маршевом участке траектории с загруженными на бортовой накопитель шаблонами рельефа местности. Данный модуль размещён под оптикопрозрачным турельным обтекателем в носовой образующей фюзеляжа ракеты, благодаря чему его включение может быть осуществлено на любых отрезках начального и маршевого участков траекторий в случае многократного усиления радиоэлектронного противодействия антенне модуля GPS-коррекции ракеты. И это не говоря уже о том, что антенный модуль GPS-коррекции аппаратно экранирован из нижней полусферы и обладает узкой диаграммой направленности.Следовательно, для подавления канала GPS-коррекции необходимо применение средств РЭБ, функционирующих в L-диапазоне и размещённых преимущественно на воздушных носителях (БПЛА и самолётах РЭБ).Более того, при деактивированном модуле GPS-коррекции сохранение приемлемой траектории может осуществляться не только благодаря модулю оптико-электронной корреляции IBN, но и посредством передового инерциально-навигационного модуля на базе лазерных гироскопов, разработанного и производящегося подразделением Northrop Grumman LITEF. Эти данные агрегируются с данными о рельефе местности, получаемыми посредством радиолокационного высотомера TRN (Terrain Reference Navigation).

        На терминальном отрезке траектории Taurus задействуют штатные инфракрасные датчики наведения, функционирующие в средне-/длинноволновом инфракрасных диапазонах (3 — 5 и 8 — 12 мкм соответственно).
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 09:14
          Да замечательно, если у нас есть аналог. good
          Речь шла немного не об этом......
        2. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          0
          Сегодня, 09:25
          Понятно, что Таурус достаточно совершенная ракета и заглушить её сложно, а сбить возможно, если она попадает в прицельную зону ЗРК. Проблема в более раннем её обнаружении, что для нас и является проблемой.
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 10:14
        ....а поэтому было бы разумным уничтожать всё это ДО ТОГО как эти ракеты запустят.

        Это вы верно заметили , но не всегда это возможно. Территория не маленькая да и перевозить их можно как по ж/д так и на гражданских фурах. И как вы наверное успели заметить противостоят нам далеко не дураки и просчитывают они разные варианты.
  2. AdAstra Звание
    AdAstra
    +4
    Сегодня, 09:07
    Таки Штаб Черноморского флота (помня прилёт теневого шторма) "Алмазу-Антей" - мы рады за вас.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 09:09
      Киев наверно тоже рад за американских производителей систем ПВО ЗРК Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target - "радиолокационная станция сопровождения с фазированной антенной решеткой для перехвата целей") в лице Raytheon .
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +2
        Сегодня, 09:10
        А речь, как Вы могли заметить, не про киев. Мы не на той стороне. hi
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 09:13
          Ну понятно.Это другое.
          1. AdAstra Звание
            AdAstra
            -1
            Сегодня, 09:30
            Да.""""""""
  3. fax66 Звание
    fax66
    +5
    Сегодня, 09:09
    Меня, почему-то, такие оптимистичные заявления раздражают....
    Особенно про беспилотники.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 09:14
      Справедливо раздражают, с учетом выведенных из сторя 12% мощности нефтянки.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 09:09
    что хотя они и являются сложной целью, но для российских зенитных комплексов проблем не представляют.
    Но для нас лучший результат это если бы они вообще не появились у киева. Но по всей видимости все идет к тому, что немцы все таки поставят свои ракеты и не исключено, что со своими специалистами.
  5. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +4
    Сегодня, 09:10
    Проблемой может быть их количество. Для серьезного ущерба достаточно одной пролетевшей ракеты из 20. Для ПВО отличный результат, а в целом?

    Это непростая цель, скажем откровенно. У нее маленькая ЭПР, то есть сигнатура или заметность.

    Говорит как раз о том, что цель сложная. Т.е. Название статьи не отражает сути, но может быть прикрытием импотенции политиков.
  6. спас Звание
    спас
    +3
    Сегодня, 09:18
    Цель то не сложная, однако мы как то всё равно их не всегда видим. Вот когда мы будем контролировать всё воздушное пространство Украины, тогда и будем бахвалится.
  7. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +2
    Сегодня, 09:18
    По Хаймарсам тоже так говорили, но пока научились их худо бедно сбивать много ракет своей цели достигли. Вопрос по Таурусам тоже так стоит. Сколько будет пропущено прежде чем начнем их уверенно сбивать?
    1. Lptsk Звание
      Lptsk
      0
      Сегодня, 11:41
      Хамарс баллистика. Таурус кр. Ферштейн?
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 12:10
        Да вы что. Она еще воздух поверхность. Она даже имеет комбинированную систему наведения: состоящую из трех подсистем, обеспечивающих надежную автономную навигацию. Я говорил о возможности сбивать вообще воздушные цели вне зависимости от их типа, носителя и конструкции. А то сегодня нет проблем, а завтра проблемы есть, но решаемые и только послезавтра вот уже почти поняли как сбивать.
  8. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 09:18
    Ох уж эти фабриканты оружейные, молчали бы. Вон надысь из Ирана прекрасно долетели за 1500 км ракеты до Израиля, которые пытались "всем миром" сбивать по дороге.
  9. Жнец Звание
    Жнец
    +5
    Сегодня, 09:20
    Это всё равно, что во дворе гопники готовят кастеты и биты для нападения на жильца дома, а он вместо предотвращения нападения пишет в соц. сетях, что ,дескать ему не страшно, он подготовил капу для зубов и шлем припас.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 09:47
      Вот-вот. А другие жильцы вообще делают вид, что ничего не происходит, с гопником продолжают здороваться, ходить в гости и даже местами поплевывать на соседа в капе и шлеме
  10. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 09:24
    Это непростая цель, скажем откровенно. У нее маленькая ЭПР, то есть сигнатура или заметность. Но энергопотенциал всех наших средств позволяет уверенно обнаружить (...) Они обнаруживаются и уверенно поражаются.
    — добавил Друзин.


    как говорила моя бабушка - "это и ежику понятно"
    но остаются ДВА вопроса:
    - хватит ли у нас ракет ПВО на прилетающее количество их атакуцющих ракет/БПЛА;
    - можно сколько угодно говорить об "энергопотенциале" сидя в кабинете на кожаном кресле из Италии, но малозаметность наших ПВО от этого - только падает...

    и сколько не говори... во рту слаще не будет
  11. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    +2
    Сегодня, 09:29
    Сначала всё перехватите,а потом говорите,трепло.
  12. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 09:35
    Эх... Мне бы его оптимизм!.. recourse
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:39
    Представитель концерна «Алмаз-Антей»: Немецкие крылатые ракеты Taurus не являются сложной целью для российских ЗРК
    цель, то может и не сложная, проблема в том, что нападения происходят по определённому алгоритму, комплексно, а это не так просто отразить...
    Не дурни против нас воюют, это надо понимать чётко и не делать... необдуманых заявлений, что б потом не блеять с бедным видом!
    Очевидно, что наше ПВО на уровне и боевого опыта более чем у большинства всех остальных... но, непробиваемой защиты не бывает.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 09:49
      Мало того, что не дурни, мы им открыто готовить атаки позволяем, начиная с разведки. Тут уже вопрос к нашим умственным способностям, скорее.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 09:54
        Предположим, не на все мы можем влиять, мешать и прочее...
        Палка всегда о двух концах... нам трудно, мы несём потери, но, одновременно учимся, приспосабливаемся по всем направлениям. Однозначно становимся сильнее и опаснее для всех, кто рискнет перейти... в общем, готовы посшибать рога любому!
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +1
          Сегодня, 10:02
          Не знаю, сколько вопросов можно задать военным, один по беспилотникам Борисову - точно. Большая часть косяков, которых можно было хотя бы попробовать избежать, имеют место благодаря политикам. Поэтому, в том числе, нам прилетают новости типа: "Китай в марте 2024 года сократил поставки в Россию машин, оборудования (включая электротехническое), механизмов, их частей и принадлежностей впервые с конца 2022-го."
  14. НЕзлобный
    НЕзлобный
    +1
    Сегодня, 09:48
    Цитата: ИванИванов
    Проблемой может быть их количество. Для серьезного ущерба достаточно одной пролетевшей ракеты из 20. Для ПВО отличный результат, а в целом?

    Это непростая цель, скажем откровенно. У нее маленькая ЭПР, то есть сигнатура или заметность.

    Говорит как раз о том, что цель сложная. Т.е. Название статьи не отражает сути, но может быть прикрытием импотенции политиков.


    Либо этот представитель Алмаза с Антеем - чудак, либо журналист - такой же, но уже на букву "М".
    Поясню озабоченность: тырнет помнит всё. И что этот представитель в компании жура будут дальше "петь", если таки ракета(ы) долетит(ят) качественно до "цели"? Оба напишут заявление об уходе в связи с некомпетентностью, ибо за слова "в эфире" могут заставить "ответить"? Дык... Толку? Уход / увольнение с должностей за бахвальство не ускорят восстановительные работы.
    Озабоченность такая связана ещё и с "накопленным опытом": вспомним прошлые прилёты по "целям". А ведь, по фед.ТВ каналам из всех утюгов рассказывали, что ПРО/ПВО РФ "видит даже теннисный мячик в воздухе" и может его сбить. Ну, не будем страусами с бошками в асфальте и вспомним прошлые "прилёты и попадания по целям", о которых было сообщено в официальных СМИ / фед.ТВ каналах.
    Не рекомендовал бы чисто по-человечески "бахвалица, на рать идучи". Это вряд ли в текущих реалиях поможет сделать карьеру "представителям". Скорее, даже наоборот.
    P.S. У Представителя есть практический опыт сбития таких ракеток в групповом исполнении, очевидно?
  15. Бомба Звание
    Бомба
    0
    Сегодня, 09:55
    Представитель концерна несет пургу.
  16. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +1
    Сегодня, 10:29
    Ну я даже поверю, что наши комплексы могут её сбить. Вопрос на каком расстоянии и сколько целей одновременно. А это уже может всё сделать куда сложнее.