Президент Польши: Вероятно, Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области

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Президент Польши: Вероятно, Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области

Западные политики продолжают поднимать градус напряжённости в отношениях с Россией, и особенно этим отличаются власти Польши и прибалтийских республик.

По словам польского президента Анджея Дуды, Россия наращивает своё военное присутствие в Калининградской области. Общаясь с журналистами, он обвинил российские власти во «враждебной и агрессивной политике».



Дуда выразил возмущение якобы продолжающейся милитаризацией Калининградской области, которая, к слову сказать, является частью России, где она может делать что считает нужным.

Помимо прочего, президент Польши предположил, что на территории этого самого западного российского региона размещены и ракеты с ядерными боеголовками.

Стоит напомнить, что Дуда ранее сам говорил, что Варшава рассматривает возможность размещения американского ядерного оружия на своей территории и обсуждает этот вопрос с Вашингтоном. Однако слова президента под сомнения поставил премьер-министр Дональд Туск, заявивший, что подобные инициативы будут тщательно готовиться людьми, которые несут за это ответственность.

В Москве высказывания, звучащие из Варшавы, назвали очередной провокацией и отметили, что ВС России смогут при необходимости обеспечить безопасность страны.
14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:21
    «По словам Анджея Дуды, Россия наращивает своё военное присутствие в Калининградской области» —

    — До вас мы и из-за Урала достанем,в случае чего ...
    1. krot Звание
      krot
      0
      Сегодня, 11:15
      Если разместили, то правильно сделали! Нечего нам обычными вооружениями с поляками цацкаться.. Это не украинцы, которые большинство - "русские заблудшие души". А поляков в расход без сомнений.. Они русофобы лютые!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:23
    А что нам делать ,если у нас есть ТЯО?
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 09:24
    Дуда ранее сам говорил, что Варшава рассматривает возможность размещения американского ядерного оружия на своей территории и обсуждает этот вопрос с Вашингтоном.

    Если будет размещено ТЯО/ЯО - это конец государственности и суверенитете самой Шляхии.
    Однако слова президента под сомнения поставил премьер-министр Дональд Туск

    Вот и вам ложка дёгтя на бочку мёда.
    По меньше риторики, господа Шляхии.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 09:25
    Дуда выразил возмущение якобы продолжающейся милитаризацией Калининградской области, которая, к слову сказать, является частью России, где она может делать что считает нужным

    Ну и пусть возмущается. А про Калининградскую область все правильно сказано. Добавить нечего.
  5. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 09:28
    Devant les intention clairement russophobes de 54 pays qui poussent et arme la chair à canon Ukrainienne, il semble pour logique que la Russie se prépare à TOUTES éventualité même l'ultime "Sans la Russie le monde n'a plus d'intérêt "
    Je suis de plus en plus pessimiste...
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +1
      Сегодня, 09:35
      Traduction yandex
      На фоне явно русофобских намерений 54 стран, которые подталкивают и вооружают украинское пушечное мясо, кажется логичным, что Россия готовится ко всем возможностям, даже к самому крайнему: "без России мир больше не представляет интереса "
      Я становлюсь все более и более пессимистичным...
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 10:06
        Дуде надо подарить карту с радиусом поражения ОТРК Искандер-М из Калининградской области для душевного успокоения.
  6. Slon_on Звание
    Slon_on
    0
    Сегодня, 09:35
    Ха! А что, Россия должна спрашивать кого-то, особенно polskakyrwaperdzolena, где, сколько на СОБСТВЕННОЙ территории размещать свои ядренбатоны? А так, как говорится, картина маслом, с Севера может прилететь и с Востока. Так, что гусария, прежде, чем сабельки точить, мозги следует включить.
  7. МВГ Звание
    МВГ
    0
    Сегодня, 09:59
    Президент Польши: Вероятно, Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области

    да што ты хаваришь ?!?!
  8. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 10:12
    Понял ли дуда что сказал? - Калининградская область это территория РФ, где Россия может распологать всё, что сочтёт нужным.
  9. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 10:13
    Это все человечный Сталин виноват, не дал, в свое время, расчленить эту гиену европы. Это какая- то шизофрения целых народов, гейш бомбили ЯО, теперь они самые преданные рабы бомбивших, фрицев и подляков хотели расчленить территориально, тоже самое, только в профиль. А против тех, кто ничего этого не делал, воюют и накладывают всякие санкции.
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:36
    Дуда не был бы Дудой если в очередной раз не обвинил Россию в чем-то. И это на фоне его просьб о размещении американского ЯО на польской территории. Европа давно сходит с ума, а восточная в этом лидирует. Поляки, прибалты и остальная европейская шушера смело раззевают рот на нашу страну и с каждым разом все шире и орут громче.
  11. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 11:56
    ТЯО давно находится в Калининградской области, с момента появления там «Искандеров». А, «дудка», напоминает этот факт для поднятия градуса, пытается затащить в Польшу американское ТЯО.