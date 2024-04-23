Премьер Армении объявил, что Ереван не собирается вести войну за Нагорный Карабах

Территория Нагорно-Карабахской Республики (Арцах), независимость которой Ереван так и не признал за три с лишним десятка лет после самопровозглашения в 1991 году, перешла под контроль Азербайджана в сентябре прошлого года. Такое решение было принято с подачи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ему предшествовала серия переговоров с участием чиновников Брюсселя, руководства Германии и Франции.С 1 января 2024 года Арцах официально перестал существовать по решению президента НКР Самвела Шахраманяна. Уже к октябрю почти все население Карабаха покинуло регион. По состоянию на 2015 год там проживало чуть более 140 000 человек, в большинстве этнические армяне.Однако на этом притязания Баку не закончились, азербайджанское руководство продолжает требовать передачи еще нескольких сел в приграничных регионах. Пашинян не только не противится этим требованиям, но и полностью их поддерживает. Считается, что очередные территориальные уступки Еревана должны стать основой делимитации границы между двумя закавказскими республиками по новой черте в спорных регионах.Накануне в ходе очередной встречи с жителями Тавушской области, на которую также претендует Баку, глава армянского правительства объявил об отводе войск с существующей границы с Азербайджаном. Это фактически означает передачу региона под контроль Азербайджана, пока без юридического оформления, которое произойдет как раз в ходе подписания договора о делимитации границы. При этом Пашинян заявляет, что делается это все во благо местных жителей и во избежание очередного военного противостояния.Накануне премьер-министр Армении сообщил в интервью британским СМИ, что Ереван не собирается вести войну за Нагорный Карабах и готов на новые территориальные уступки. В частности, речь идет о четырех селах (Кызыл-Гаджилы, Хейримли, Ашагы-Аскипара, Баганис-Айрум), где, как заявил Пашинян, «сейчас люди не живут». На самом деле Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Кызыл-Гаджилы, значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и до этого находилась под контролем Баку. Кроме того, за границей Армении в ходе делимитации окажутся села Баганис, Воскепар, Киранц, Беркабер в Тавушской области.Как ранее на соответствующий запрос армянских СМИ ответили в Департаменте информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Комиссии по вопросам делимитации двух государств договариваются о восстановлении границ, юридически существовавших между вышеупомянутыми селами во времена Советского Союза. Картографической основой процесса являются новейшие топографические карты времен СССР, которые имеют правовую основу и составлены обладающими соответствующей компетенцией органами, уточнили в Департаменте. В свою очередь, делимитация новых границ должна стать основой для подписания Мирного договора между Арменией и Азербайджаном, добавили в ведомстве.