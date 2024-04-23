Премьер Армении объявил, что Ереван не собирается вести войну за Нагорный Карабах

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Премьер Армении объявил, что Ереван не собирается вести войну за Нагорный Карабах

Территория Нагорно-Карабахской Республики (Арцах), независимость которой Ереван так и не признал за три с лишним десятка лет после самопровозглашения в 1991 году, перешла под контроль Азербайджана в сентябре прошлого года. Такое решение было принято с подачи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ему предшествовала серия переговоров с участием чиновников Брюсселя, руководства Германии и Франции.

С 1 января 2024 года Арцах официально перестал существовать по решению президента НКР Самвела Шахраманяна. Уже к октябрю почти все население Карабаха покинуло регион. По состоянию на 2015 год там проживало чуть более 140 000 человек, в большинстве этнические армяне.



Однако на этом притязания Баку не закончились, азербайджанское руководство продолжает требовать передачи еще нескольких сел в приграничных регионах. Пашинян не только не противится этим требованиям, но и полностью их поддерживает. Считается, что очередные территориальные уступки Еревана должны стать основой делимитации границы между двумя закавказскими республиками по новой черте в спорных регионах.

Накануне в ходе очередной встречи с жителями Тавушской области, на которую также претендует Баку, глава армянского правительства объявил об отводе войск с существующей границы с Азербайджаном. Это фактически означает передачу региона под контроль Азербайджана, пока без юридического оформления, которое произойдет как раз в ходе подписания договора о делимитации границы. При этом Пашинян заявляет, что делается это все во благо местных жителей и во избежание очередного военного противостояния.

Накануне премьер-министр Армении сообщил в интервью британским СМИ, что Ереван не собирается вести войну за Нагорный Карабах и готов на новые территориальные уступки. В частности, речь идет о четырех селах (Кызыл-Гаджилы, Хейримли, Ашагы-Аскипара, Баганис-Айрум), где, как заявил Пашинян, «сейчас люди не живут». На самом деле Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Кызыл-Гаджилы, значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и до этого находилась под контролем Баку. Кроме того, за границей Армении в ходе делимитации окажутся села Баганис, Воскепар, Киранц, Беркабер в Тавушской области.

Как ранее на соответствующий запрос армянских СМИ ответили в Департаменте информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Комиссии по вопросам делимитации двух государств договариваются о восстановлении границ, юридически существовавших между вышеупомянутыми селами во времена Советского Союза. Картографической основой процесса являются новейшие топографические карты времен СССР, которые имеют правовую основу и составлены обладающими соответствующей компетенцией органами, уточнили в Департаменте. В свою очередь, делимитация новых границ должна стать основой для подписания Мирного договора между Арменией и Азербайджаном, добавили в ведомстве.
47 комментариев
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  1. Игорь Семиреченский Звание
    Игорь Семиреченский
    +3
    Сегодня, 09:33
    Если чужие советы не в уши, то хоть своих мудрецов-то послушайте: "Русский народ – мученик и праведник – избаловал всех нас, катая на своей шее, и вздумали мы – кое-кто из армян, из тюрков, из славян – что и другие великие народы могут нас на шее катать. Вздор! Русский народ есть всемирно-историческое исключение в семье великих имперских наций. Любая другая империя баловать вас не станет, а станет бить палкой, отправляя на самые чёрные и грязные работы, и употреблять способом, Богу и природе противным... Верность России – не только священный долг евразийских народов, но и банальное условие их выживания... Бог им судья. Выбор у них невелик, потому что слова «Россия» и «жизнь» – синонимы. Хотят жить – пусть идут к России. Не хотят жить – дело хозяйское..." (В. Авагян, http://antiloh.info/politisa/russkij-narod-muchenik.html). А наше дело всегда правое, "Мы сдюжим!" (И.В. Сталин)...
    <img alt="" src="https://ic.pics.livejournal.com/igor_semirech/71204316/318872/318872_900.jpg" title="" />
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 10:03
      ТИПИЧНЫЙ западный сценарий:
      -Грузия,потеря Осетии и Абхазии;
      -Украина.без Крыма и ЛДНР.
      Теперь Армения.
      Интересно- who's next?
      1. ANB Звание
        ANB
        0
        Сегодня, 10:10
        . Украина.без Крыма и ЛДНР.


        . Интересно- who's next?


        С Украиной ещё не закончили.
      2. Vugigugi Звание
        Vugigugi
        +1
        Сегодня, 10:28
        Цитата: knn54
        Теперь Армения.

        Ну вы сравнили. Армения потеряла потому что это не его земля. Не документально, не по мировому праву. В противном случае на Азербайджан весь мир бы напал.
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 11:36
          Ну вы сравнили. Армения потеряла потому что это не его земля. Не документально, не по мировому праву. В противном случае на Азербайджан весь мир бы напал.

          А с Косово можете сравнить? what
          1. Vugigugi Звание
            Vugigugi
            0
            Сегодня, 12:03
            Цитата: кредо
            А с Косово можете сравнить

            Раз Югославию разрушили значит и Азербайджан можно? В отличии от Сербов мы за свою землю отстаяли и за 1-ую войну отомстили.
            1. кредо Звание
              кредо
              0
              Сегодня, 12:08
              Раз Югославию разрушили значит и Азербайджан можно? В отличии от Сербов мы за свою землю отстаяли и за 1-ую войну отомстили.

              У англосаксов вместе с европейцами, в отношении Югославии, было другое мнение и сейчас они такое же мнение высказывают в отношении Нагорного Карабаха.
  2. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +5
    Сегодня, 09:34
    Судя по последним телодвижениям Пашиняна он и за саму Армению не будет вести войну.Нагорный Карабах уже давно решённый вопрос, решение которого началось с приходом Пашиняна к власти в 2018 году.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 09:47
      Есть такое. По идее, как поделятся с Азербайджаном водой Севана и отдадут землю под коридор в Нахичевань, вот тогда начнётся светлое европейское будущее Армении.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 09:49
        Ага.В Европе начнется светлое европейское будущее после переезда из Армении.Главное чтобы только в Великобританию не поехали,а то светлое европейское будущее начнется уже в Руанде.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 09:50
          Не, ереванские больше ценят Францию. Исторически :)
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 09:51
            До тех пор пока Франция не последует примеру Великобритании в политике касаемо мигрантов.
        2. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 11:23
          Цитата: OrangeBigg
          а то светлое европейское будущее начнется уже в Руанде.
          Руанда уже отпала. Теперь переговоры по этому вопросу ведут как раз с Арменией и еще с 3 африканскими странами. Но первая Армения. Эта великая родина арабов и всего негритянского населения. Если договорятся, то наконец то дети вернутся в родное гнездо и будут жить в вечной любви друг к другу, в вечном мире и согласии. Но вот мечети в Ереване тогда придется строить.
    2. Yujanin Звание
      Yujanin
      0
      Сегодня, 12:07
      Судя по последним телодвижениям Пашиняна он и за саму Армению не будет вести войну.

      А что за Армению намечается война? Нам чужие территории не нужны. Баку не собирается напасть на Ереван. Не хотят в Армении открыть коммуникации с нами-флаг им в руки. Пусть и дальше остаются в блокаде. Мы сейчас строим дорогу в Нахчыван через территорию Ирана.
  3. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 09:37
    Премьер Армении объявил, что Ереван не собирается вести войну за Нагорный Карабах

    Вот же уро дец!
    А потом развоняется "Россия бросила!"
    А что, Россия должна за вас воевать, если вы сами не хотите? fool
    С таким премьером скоро и армении не останется, половина или больше в Россию переберётся жить. negative
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 09:44
      зачем они тут нужны? пусть там у себя живут с Армянской Автономной Республике Азербайджана
      1. HAM Звание
        HAM
        +2
        Сегодня, 09:50
        Уже перебрались....надо бы их в ЕС принять,вне очереди....тогда то они рванут до Парижу,а не на Кубань...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 10:24
          Цитата: HAM
          надо бы их в ЕС принять,вне очереди....тогда то они рванут до Парижу,а не на Кубань...
          Впервые был на Кубани ещё при Союзе. Они, армяне, всегда там жили. И не только они. Знаменитые "кубанские казаки" - это "плавильный котёл" покруче Америки. Копни любого "казака" поглубже - там от армян и кваклов до цыган, турков и греков понамешано. Лично знаю несколько таких "лампасников". И никто, почему-то, никому тогда жить не мешал.
          Сейчас у меня ощущение, что на Кубани-то мало что изменилось (не знаю - давно там не был), а вот в Москве их больше, чем в Ереване.И далеко не все мандаринами на рынке торгуют да дворниками работают. И живут не в "братской семье народов"(lol), а всё больше "диаспорой".

          А Париж они уже очень давно освоили - ещё со времён турецкого геноцида. Да и чему удивляться - если посмотреть гаплогруппы, то окажется, что французы и армяне гораздо более близкая родня, чем может показаться на первый взгляд. Особенно юг Франции.
          1. HAM Звание
            HAM
            +1
            Сегодня, 10:37
            Алексей,живу в кубанской станице более 60 лет...раньше на всю станицу было 2-3 армянина(работали в заготконторе и парикмахерами,в колхозе ни-ни).Сейчас же невозможно понять,где живём...скупили все хаты,где поумирали старики..работают как и живут нелегально таксуют или на рынке....а армяне,которые жили здесь и в Армавире- это совсем другие люди,они понимают,кому обязаны комфортной жизнью.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +2
              Сегодня, 10:48
              Цитата: HAM
              армяне,которые жили здесь и в Армавире- это совсем другие люди,они понимают,кому обязаны комфортной жизнью
              Бывал как раз в Армавире, в Краснодаре, в Усть-Лабинске, в Майкопе... Богом пригретые места были (только, разве что, не зимой - сильные ветра и влажность не люблю; в своё время даже в Питер из-за этого переезжать отказался, хотя и считаю его самым красивым городом на Земле)...
              1. HAM Звание
                HAM
                +1
                Сегодня, 10:52
                Извините,тёзка.Назвал Вас именем вашего отца.
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  +1
                  Сегодня, 10:59
                  Цитата: HAM
                  Извините,тёзка.Назвал Вас именем вашего отца.
                  Ничего страшного, drinks...
          2. Alex 22 22 Звание
            Alex 22 22
            +1
            Сегодня, 11:27
            Цитата: Zoldat_A
            Сейчас у меня ощущение, что на Кубани-то мало что изменилось
            А вы съездите к нам на Кубань в Сочи, в Анапу, например, и посмотрите сколько воды утекло с тех пор. По армянам мы Москве точно фору дадим. Жили то они жили. Только тех армян не много осталось, а вот после все приключений в Армении армянский народ потянулся к нам. Причем к родственника, как бы к родственникам, и вообще все люди братья.
    2. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      +1
      Сегодня, 10:31
      Цитата: К-50
      Вот же уро дец!
      А потом развоняется "Россия бросила!"
      А что, Россия должна за вас воевать, если вы сами не хотите?

      Алиев в Москве с Путиным встречается, где Песков называет Азербайджан другом, союзником а тут сидящих жаба давит что Армения не воюет с Азербайджаном. Я вас не понимаю если честно! Такое чувство правительство РФ на одной волне, а форумчане на другой.
      1. К-50 Звание
        К-50
        0
        Сегодня, 10:48
        Цитата: Vugigugi
        а тут сидящих жаба давит что Армения не воюет с Азербайджаном.

        Ну вот нисколько не давит, поверьте.
        Просто николка во всех бедах нынешней армении видит "Россия предала", хотя сами палец о палец не ударили отстаивая свои интересы. Всё хочет чтобы Россия за них делала, а они бы только грязью Россию поливали.
        А России уже остобрызло таскать для них каштаны.
        С азербайджаном мир у России, но это не мешает азербайджанцам сбивать наши вертолёты во время миротворческих миссий, уничтожая экипаж, расстреливать автобусы с нашими миротворцами.
        Так что как говорилось раньше "Чуму на оба ваши дома", чтобы передохли все и к нам не лезли. hi
        Николка, кстати на Шарикова похож, из "Собачьего сердца" и отношение к нему и кого он представляет соответствующее.
  4. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    +4
    Сегодня, 09:44
    Армянский Горбачев или Горбачерян
  5. ButchCassidy Звание
    ButchCassidy
    +1
    Сегодня, 09:47
    Ушлепок. Агент иностранных спецслужб, ведущий антиармянскую и антироссийскую политику.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:48
    От Пашиняна соросятиной за версту воняет , хорошего пастуха армянам назначили.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 09:52
      Ну воняет и что? Он, они, строят свою страну как считают нужным. У них даже свой философ есть Нжде.
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 11:29
        Только после этого великого строительства не к нам! Вот прекрасная Франция есть.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:49
    Премьер Армении объявил, что Ереван не собирается вести войну за Нагорный Карабах
    . Сдал одних, сдаст и всех остальных...
    Странно, о чем думают те, кто это выбрал управлять, вести куда то.
    1. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      +2
      Сегодня, 10:34
      Цитата: rocket757
      Сдал одних, сдаст и всех остальных..

      пол Армении в гробах а вы говорите сдал.

      Цитата: rocket757
      Странно, о чем думают те, кто это выбрал управлять, вести куда то.

      Закрыть Российский вопрос и кочевать в сторону Запада. Что он и говорил на своей предвыборной компании. Учитывая что его 4 раза переизбрали вам это ничего не говорит? Вы мне напоминаете слова из Библии если ударили по щеке...покажи другую щеку. На ваши шёки уже 3 года бьют а вы всё бедные армяне , бедные армяне....
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:38
        На счёт "бедных армян" это не ко мне.
        Давно сказал, что там, да и много где, одно к другому, соответствует.
        "о чем они думают"... вопрос риторический, вникать совсем не хочется.
        Сами, все сами...
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 09:49
    Законно избран народом Армении.
    И не однажды...
    Вот, пусть теперь т.н. "народ" и отвечает за свой выбор.
    Это - справедливо.
  9. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +2
    Сегодня, 09:49
    Может угомонятся наконец-то, спокойнее всем будет ❓❗❓❗
  10. Ramiz Babayev Звание
    Ramiz Babayev
    +1
    Сегодня, 09:49
    Кому то просто не нравится, что просто 2 республики хотят мира. Автор, внимание, не гони пургу и не пиши ерунду. Люди, которые читают твой опус и не в теме, подумают что какой такой сякой Азербайджан, претендует на территории многострадальной Армении. Азербайджан Возвращает свои территории согласно Алма-Атинская Декларации (г. Алма-Ата, 21 декабря 1991 года), которые были оккупированы Арменией в период 1988-1994 годах. И мы вернем их, или по доброму или кровью. Вот и все. Будь мужиком, не пиши анонимно! И тогда будем знать кто разжигает огонь.
    1. алабурга Звание
      алабурга
      -2
      Сегодня, 10:07
      Пашинян лежит под матрасниками/лягушатниками, Ваш Алиев, на пару с Эрдоганом, под поганым туманным островом, хозяева решают, кто главнее. Когда определяться, отдадут вам приказ, который побежите исполнять. Это и есть вся ваша история про / просто 2 республики хотят мира./.
      1. Ramiz Babayev Звание
        Ramiz Babayev
        +1
        Сегодня, 10:16
        Странная логика, хотя о чем я, ваши телепузики хорошо зомбируют население.
        1. алабурга Звание
          алабурга
          0
          Сегодня, 11:21
          Странная Ваша писанина про /просто 2 республики хотят мира/, учитывая, что ни армяне, ни вы ни разу не самостоятельные государства.
    2. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 11:33
      Так правда у каждого своя. А справедливости в мире нет. Вот почему карфагеняне к Риму претензии не предъявляют, да потому что их нет и прах развеялся по миру. Армянина послушать: не было Азербайджана все это великая Армения. Послушать азербайджанца: не было Армении все это Азербайджан.
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:50
    «Ереван не собирается вести войну за Нагорный Карабах и готов на новые территориальные уступки. В частности, речь идет о четырех селах» —

    — Пашинян будет отрубать от Армении по кусочкам ...
  12. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 09:59
    Баба с возу ,коню легче. Еще одного дармоеда сбросили!
  13. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    -1
    Сегодня, 10:05
    Не трепался бы пашинян за весь Ереван, ещё есть в Ереване порядочные люди!
  14. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 10:05
    Наплачутся еще армяне с этим Пашиняном.
    Горбачев номер 2.
  15. Дес Звание
    Дес
    +1
    Сегодня, 10:13
    Из статьи(новости) без автора: "Комиссии по вопросам делимитации двух государств договариваются о восстановлении границ, юридически существовавших между вышеупомянутыми селами во времена Советского Союза. Картографической основой процесса являются новейшие топографические карты времен СССР, которые имеют правовую основу и составлены обладающими соответствующей компетенцией органами, уточнили в Департаменте. В свою очередь, делимитация новых границ должна стать основой для подписания Мирного договора между Арменией и Азербайджаном, добавили в ведомстве."
    Но ведь это нормальная практика вменяемых договорных сторон. Есть реальные позиции и понимание возможностей. И есть долгосрочная перспектива развития и движения к миру.
    Как бы ужасно не звучало для армян, но их государство отдаёт Азербайджану территории, которые Армении не принадлежат(спорные) и не могут быть обеспечены защитой их государства. На данном этапе развития это трагичный, но, всё же благодаря самим армянам, возможный путь к миру.
  16. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 10:16
    Сказал бы проще: Ереван не собирается воевать ни за что, приходите турки и азербайджанцы и берите что хотите.
  17. _просто Звание
    _просто
    0
    Сегодня, 11:44
    Ладно, чёрт с Карабахом...А за Армению собирается?