Командование ВСУ начало расследование оставления бригадой ВСУ позиций в Очеретино вопреки приказу

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Командование ВСУ начало расследование оставления бригадой ВСУ позиций в Очеретино вопреки приказу

Украинское военное командование инициировало расследование обстоятельств оставления позиций в Очеретино подразделениями 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

По утверждению представителей командования ВСУ, именно отход подразделений бригады с позиций в Очеретино на Авдеевском участке фронта якобы позволил российским войскам совершить прорыв. Но данная ситуация была вполне ожидаема.

На фронте украинские формирования сталкиваются с целым рядом проблем. Самые острые – дефицит боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, и нехватка личного состава. Кроме того, господство российской авиации в воздухе, наличие у России превосходства в артиллерии и боеприпасах, слабые линии обороны ВСУ или даже их отсутствие на определенных участках тоже способствуют ухудшению положения украинских войск.

На Авдеевском участке фронта российская армия сейчас демонстрирует впечатляющие успехи в наступлении. Целый ряд населенных пунктов был освобожден уже после того, как ВСУ сдали саму Авдеевку. Сейчас продолжаются бои с украинскими формированиями, пытающимися оборонять ряд населенных пунктов.

Но даже сами украинские и западные военные аналитики прогнозируют утрату данных населенных пунктов в самое ближайшее время. Аналогичная ситуация – и на Артемовском участке фронта, где российские войска прорываются к городу Часов Яр, имеющему стратегическое значение для ВСУ на этом направлении.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:26
    «Российские войска прорываются к городу Часов Яр, имеющему стратегическое значение для ВСУ» —

    — Это пока не сдали,а как сдадут сразу - "стратегического значения не имел" ...
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 09:35
      Задним числом всегда сильны, чем передним.
      Удерживаются - это стратегическое, сдали - "стратегического значения не имел".
      Двойной стандарт, однако...
  2. LAlexAlex Звание
    LAlexAlex
    +2
    Сегодня, 09:28
    Украинское военное командование инициировало расследование обстоятельств оставления позиций в Очеретино подразделениями 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ


    Правильно, под арест их всех года на два, пока разбираются!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:53
      Цитата: LAlexAlex
      Правильно, под арест их всех года на два, пока разбираются!

      Сразу, без разбирательства, всех рядовыми в дисбат и в окопы отправят.
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 09:33
    Украинское военное командование инициировало расследование обстоятельств оставления позиций в Очеретино подразделениями 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Интересно, днем ранее, была статья:
    https://topwar.ru/240991-komandir-roty-47-j-ombr-vsu-rossijskim-vojskam-udalos-vojti-v-ocheretino-blagodarja-begstvu-ukrainskih-voennyh-s-pozicij.html
    ,
    что оставлен нациками из 3-й штурмовой бригады ВСУ, основу которой составляют националисты из «Азова».
    Вопрос: кто греет "уши"???? am
    Похоже у командования ВСУ дела полный бардак. wassat
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 09:40
      Это из разряда "А чё, так можно было?". Тенденция, однако.
  4. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 09:38
    Похоже на начало конца хэхэлам в Угледаре и Красногоровке
  5. EpIvIaK
    EpIvIaK
    -1
    Сегодня, 09:47
    В предыдущих тут темах ципсо хохляцкое писало, что всё у ВСУ хорошо, что всё украинцы держат, а негативные нарративы были для того чтоб РФ затолкать в ловушку.
    Посмотрим. Но что-то у украинцев явно идёт не очень и динамика негативная.
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 10:01
    Эко расписались!
    По делу - только первые два абзаца.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:45
    оставления позиций в Очеретино подразделениями 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ
    Когда "Азов" оставлял позиции или отказывался выполнять приказ о громких расследованиях слышно не было. Значит одним можно, а простым смертным (убойным) грозит уголовное наказание? Своеобразный подход, а еще жалуются, что желающие воевать толпами не стремятся в ТКЦ.