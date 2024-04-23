Командование ВСУ начало расследование оставления бригадой ВСУ позиций в Очеретино вопреки приказу
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Украинское военное командование инициировало расследование обстоятельств оставления позиций в Очеретино подразделениями 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.
По утверждению представителей командования ВСУ, именно отход подразделений бригады с позиций в Очеретино на Авдеевском участке фронта якобы позволил российским войскам совершить прорыв. Но данная ситуация была вполне ожидаема.
На фронте украинские формирования сталкиваются с целым рядом проблем. Самые острые – дефицит боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, и нехватка личного состава. Кроме того, господство российской авиации в воздухе, наличие у России превосходства в артиллерии и боеприпасах, слабые линии обороны ВСУ или даже их отсутствие на определенных участках тоже способствуют ухудшению положения украинских войск.
На Авдеевском участке фронта российская армия сейчас демонстрирует впечатляющие успехи в наступлении. Целый ряд населенных пунктов был освобожден уже после того, как ВСУ сдали саму Авдеевку. Сейчас продолжаются бои с украинскими формированиями, пытающимися оборонять ряд населенных пунктов.
Но даже сами украинские и западные военные аналитики прогнозируют утрату данных населенных пунктов в самое ближайшее время. Аналогичная ситуация – и на Артемовском участке фронта, где российские войска прорываются к городу Часов Яр, имеющему стратегическое значение для ВСУ на этом направлении.
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