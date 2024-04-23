«Больше никаких проволочек»: в Британии приняли законопроект о депортации части мигрантов в Руанду

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«Больше никаких проволочек»: в Британии приняли законопроект о депортации части мигрантов в Руанду

В Британии приняли законопроект о депортации части мигрантов в Руанду. Этого в течение длительного времени добивался глава британского правительства Риши Сунак.

Такое сообщение поступило от агентства Associated Press.



Там рассказали, что законодательная инициатива по решению миграционного вопроса получила одобрение в британском парламенте. А за несколько часов до этого Сунак заявил, что готов организовать первые рейсы по отправке депортированных беженцев в Африку уже в июне.

Данному событию предшествовали бесконечные нестыковки между Палатой лордов и Палатов общин парламента Великобритании, которые создали своего рода замкнутый круг, не позволявший решить вопрос. Первая предлагала многочисленные поправки к закону, которые вторая отказывалась принимать, поэтому возвращала законопроект. Это продолжалось примерно два года. В итоге сегодня ночью Палата лордов пошла навстречу нижней палате парламента, отменив свою последнюю поправку, создав тем самым условия для одобрения законопроекта.

Тупик преодолен, но теперь против законопроекта протестуют различные правозащитные организации, называя его бесчеловечным.

Что касается Риши Сунака, то он полон решимости довести начатое дело до конца. Он надеется, что немедленная реализация принятого решения позволит остановить поток нелегальных мигрантов, захлестнувший Британию.

Больше никаких увиливаний, никаких проволочек

- заявил британский премьер.
27 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +5
    Сегодня, 09:28
    Флаг Руанды похож на флаг Украины.Думаю украинцам в Руанде понравится. Зеленский прогадал.Ему надо было замок не в Великобритании покупать,а в Руанде.Выгонят его из замка в Великобритании как мигранта,а в Руанде снова себе прийдётся что-нибудь подыскивать.Короче кинули Зе на бабки эти джентльмены.
    1. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 10:50
      Не нужен ему берег турецкий и Африка ему не нужна.
      У него есть вилла в Италии, в Египте у тёщи.
      "Отыскал тайную виллу Зеленских и был зверски убит":
      Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27598/4871396/за что убили журналиста Мохаммеда Аль-Алави.

      Италия:
    2. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 11:22
      Флаг Руанды похож на флаг Украины.Думаю украинцам в Руанде понравится. Зеленский прогадал.

      К украинцам этот закон не имеет никакого отношения. Он касается нелегальных мигрантов.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 11:54
        у ник с 24 числа все консульства закрывают))) поэтому кто не успел то и станет нелегальным, хотя может лучше в Руанду чем в окоп под часовым яром
  2. Добрый злыдень Звание
    Добрый злыдень
    +5
    Сегодня, 09:30
    Ну и правильно Сунак действует! Пример для наших "законотворящих"!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +7
      Сегодня, 09:37
      Самого Сунака случайно не отправят в Руанду после принятия закона?
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +4
        Сегодня, 09:41
        Самого Сунака случайно не отправят в Руанду после принятия закона?

        Скорее всего отправят его на историческую родину - в Индию. lol
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 09:35
    Болторез узнав об этом воззрадуется.......
  4. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 09:35
    И таки товарищ Болторез был прав laughing
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 11:15
      Я с местной кухней знаком получше местных всезнаек yes . А правозащитников придавили деньгами- негров за бесплатно любить желающих мало.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 12:12
        Болторез у меня подозрения что товарищ Макорон будет депортировать своих нелегалов через Англию в Руанду,перед олимпиадой.
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 09:37
    А... Стесняюсь спросить...
    Самого тов. Риши... тоже в Руанду? belay
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 09:39
      Там пол Великобритании прийдётся переехать в Руанду.
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 09:55
        Там пол Великобритании придётся переехать в Руанду.
        ... где им самое место. bully
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 09:56
          И Зеленского пусть с собой прихватят в качестве Президента.Будет ездить по командировкам и помощь выбивать для Руанды.Правда для него прийдётся замок в Руанде построить,но думаю что со временем он эти затраты отработает.Маковую плантацию посадить в Руанде для Зеленского.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:40
    «В Британии приняли законопроект о депортации мигрантов в Руанду» —

    — Что-то похожее уже было - План «Мадагаскар» (Madagaskarplan) — разрабатывавшийся в Третьем рейхе (в продолжение Угандийского плана Великобритании) план по депортации евреев из Европы на остров Мадагаскар ...
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:42
    МАЛАСЫ! Делают дела в своей обычной манере.
    Если кто то не понял, будут объяснять по другому.
  8. paul3390 Звание
    paul3390
    -1
    Сегодня, 09:51
    А чё - так можно было??? Вполне себе демократичненько и толерастненько? Ух ты... А нам? Нам - тоже не возбраняется? Тогда - нельзя ли попросить почтенных лордов донести эту благую весть и до нашего гаранта с Думой? Будем крайне признательны...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:51
    Раунда далека ,Руанда рядом.Дык вроде при высылке каждому дают 3 000£.Если не ошибаюсь Руанда родина горилл. lol
  10. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 10:23
    По какой причине так "повезло" Руанде ? Там что, дефицит населения ?
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +2
      Сегодня, 10:52
      Цитата: Knell Wardenheart
      Там что, дефицит населения ?

      Там хуту вырезали под миллион тутси в 90-ые. Резали самозабвенно под 10 тысяч в день, перед этим закупили миллион мачете. Теперь вроде население восстановилось, но национальности запретили, они руандийцы. Экономика растёт, молодёжи много, но нужны специалисты. hi
  11. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 10:46
    ну и замечательно...ввиду того что из сытой страны мало кто переселятся из мигрантов захочет. ...там будет котёл недовольства....всего лишь надо этот котёл подогреть...кстати из арестованных активов РФ, которые так усердно империя лжи ищет
  12. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 10:49
    Никуда Сунака не депортируют, успокойтесь, господа диванные. У него полный британский паспорт. Не повезёт тем, у кого корочки беженца и небританский паспорт.
  13. vet Звание
    vet
    +1
    Сегодня, 10:52
    Нормально и правильно. Думается, Украину ожидает судьба стать местом высылки мигрантов со всей Европы - поскольку демографические потери там уже сейчас непоправимы и невосполнимы, и еще будут нарастать. Просто не останется населения для контроля за территорией - мужчины погибают, а бежавшие за границу "патриоты" на Нэньку однозначно не вернутся, не за тем бежали, Путин исполнил их заветную мечту - свалить в "це Европу", да еще и не посудомойками, батраками и не подтирать зады престарелым бюргерам, а сесть на шею коренных европейцев. И вот этот заповедник негров и арабов у нас под боком - очень плохо, будут лезть к нам, как тараканы от нечистоплотных соседей. А вот укрские нацисты уцелеют и за неимением собственно украинцев будут именно этих негров и арабов учить любить Бандеру и Шухевича.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:59
      а кто будет платить неграм и арабам пособия например как в Германии?
  14. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:53
    В Британии приняли законопроект о депортации части мигрантов в Руанду
    Принять закон это одно, а отловить, а потом насильно депортировать это совершенно другое. Сомневаюсь, что есть желающие уехать из Британии куда рвались преодолев столько препятствий. Да и остановит ли это поток мигрантов рвущихся в Англию? Лордов обязать каждому выловить и доставить на пункт депортации не менее 10 мигрантов.
    1. awdrgy Звание
      awdrgy
      0
      Сегодня, 11:42
      Остров маленький-справятся.Тем обиднее за нашу Россиюшку..