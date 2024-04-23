«Больше никаких проволочек»: в Британии приняли законопроект о депортации части мигрантов в Руанду

В Британии приняли законопроект о депортации части мигрантов в Руанду. Этого в течение длительного времени добивался глава британского правительства Риши Сунак.Такое сообщение поступило от агентства Associated Press.Там рассказали, что законодательная инициатива по решению миграционного вопроса получила одобрение в британском парламенте. А за несколько часов до этого Сунак заявил, что готов организовать первые рейсы по отправке депортированных беженцев в Африку уже в июне.Данному событию предшествовали бесконечные нестыковки между Палатой лордов и Палатов общин парламента Великобритании, которые создали своего рода замкнутый круг, не позволявший решить вопрос. Первая предлагала многочисленные поправки к закону, которые вторая отказывалась принимать, поэтому возвращала законопроект. Это продолжалось примерно два года. В итоге сегодня ночью Палата лордов пошла навстречу нижней палате парламента, отменив свою последнюю поправку, создав тем самым условия для одобрения законопроекта.Тупик преодолен, но теперь против законопроекта протестуют различные правозащитные организации, называя его бесчеловечным.Что касается Риши Сунака, то он полон решимости довести начатое дело до конца. Он надеется, что немедленная реализация принятого решения позволит остановить поток нелегальных мигрантов, захлестнувший Британию.- заявил британский премьер.

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