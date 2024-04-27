Спартанский царь Агесилай II. Последний большой полководец Лакедемона
В предыдущей статье мы говорили о происхождении и начале военной карьеры спартанского царя Агесилая II. Закончили мы сообщением о начале тяжелой для Спарты Коринфской войны, гибели у города Галиарт великого полководца Лисандра и вынужденном возвращении Агесилая из Малой Азии, где он успешно воевал против персов. Сегодня мы продолжим это рассказ.
Возвращение в Элладу
Для армии Агесилая путь в Грецию оказался очень тяжелым. На море господствовал союзный флот персов, Афин и Коринфа, на суше путь пытались преградить фракийские племена, которые решились требовать дань за проход по их землям. В сражении у Нартакии было отбито нападение фессалийской конницы.
Лишь через пять месяцев семитысячная армия Агесилая вошла в пределы Беотии. Здесь Агесилай получил известие о поражении спартанского флота у Книда: победу одержали афинский наварх Конон и тиран кипрского города Саламина Евагор. Агесилай приказал сообщить о победе в этой битве, а командовавшего спартанским флотом Писандра объявил павшим героем. Вскоре после этого, 14 августа 394 года до н. э., воодушевленные спартиаты победили при Коронее превосходящее их по численности союзное войско Афин, Фив, Коринфа, Эвбеи и некоторых других полисов (до 10 тысяч человек).
Говорят, что когда Агесилая упрекнули в том, что он солгал своим воинам, тот дал лаконичный ответ: «Mentiram para mim» и стал автором знаменитого афоризма – «ложь во благо». Иногда его немного видоизменяют – «ложь во спасение». В этой битве несколько ран получил и сам Агесилай, полностью оправиться от них ему удалось лишь к 392 году. Но Фивы теперь вышли из антиспартанской коалиции.
В 393 году до н. э. Агесилай возглавил армию, опустошившую Арголиду. В 392 году до н. э. он воевал против Коринфа, захватив гавань этого города – Лехей. Но война продолжалась – с переменным успехом. В Афинах были восстановлены «Длинные стены» (до гавани Пирей), афинский стратег Ификрат, которого считают создателем нового рода войск – пельтастов, в 390 году до н. э. победил спартанцев у Коринфа. Переговоры о мире, которые начались в 389 году до н. э., зашли в тупик. Лишь с большим трудом царь Агесилай и наварх Анталкид все же сумели одержать победу.
Коринфская война завершилась в 386 году до н. э. подписанием так называемого Царского (или Анталкидова) мирного договора, который восстанавливал власть Персии над греческими городами Малой Азии и Кипра, но предоставлял независимость (прежде всего от Афин) другим греческим полисам. Наблюдение за исполнением условий договора возлагалось на Спарту, что фактически ставило её в положение гегемона всей Эллады.
Беотийская война
Крупный военный конфликт Лакедемона и Фив начался в декабре 379 года до н. э. (по другим данным – в январе 378 года). Он интересен тем, что некоторые полисы, начав войну в составе одной коалиции, закончили её уже в другой. Те же Афины и некоторые их союзники вначале сражались вместе с Фивами против Спарты, а затем – вместе с Лакедемоном против Фив.
Причиной Беотийской войны стал тот самый выгодный Лакедемону Анталкидов мир, который поставил Спарту в положение не столько арбитра в спорах греческих полисов, сколько – надзирателя. Спартанцы захватили Мантинею, разделив этот город на 4 отдельные поселения, а потом вмешались в борьбу партий в Фивах на стороне аристократов и заняли городскую крепость Кадмею. После ряда неудач в 379 году до н. э. был захвачен и халкидский город Олинф.
Но в декабре того же года в Фивах произошел переворот, в результате которого к власти пришла демократическая партия. Фиванцы обратились за помощью к Афинам и получили ее. Спартанский гарнизон в Кадмее, исчерпав запасы продовольствия, договорился об оставлении крепости при условии выхода из города с оружием в руках. В Лакедемоне это решение не одобрили, гармост (командир гарнизона) был казнен.
Поскольку Агесилай в то время был болен, в поход на Фивы отправился второй спартанский царь – Клеомброт (из династии Агиадов). Военный авторитет Спарты был столь велик, что и афиняне, и фиванцы, по словам комментатора Ксенофонта Исократа, готовы были «оставаться в рабстве и ни в чем не преступать прежнего соглашения».
Однако все изменил самовольный и неудачный рейд на Пирей спартанского военачальника Сфодрия. В результате Афины объявили Спарте войну, и во Второй Афинский Морской союз вошли Фивы, Хиос, Византий, Митилен, Лесбос, Эвбея, Родос и некоторые другие островные полисы.
Великие противники Спарты
К несчастью для Лакедемона, в Фивах как раз в это время появились два очень талантливых военачальника.
Первым был родившийся около 410 года до н. э. Эпаминонд. Его отец принадлежал к знатному, но сильно обедневшему роду, однако мальчик получил хорошее образование, одним из его учителей был известный в то время философ-пифагореец Лисипп. Корнелий Непот так описывает Эпаминонда:
Любопытно, что, будучи принципиальным противником Лакедемона, он не принимал участие в перевороте, закончившемся падением власти олигархов и изгнанием спартанского гарнизона из Кадмеи – так как не желал поднимать оружие против сограждан.
В историю военного искусства Эпаминонд вошел как новатор, впервые применив тактику «косого строя». По иронии судьбы его учеником суждено было стать македонскому царевичу Филиппу, который тогда находился в Фивах на положении заложника – и он хорошо усвоил уроки Эпаминонда. После победы при Херонее (в 338 году до н. э.) в Кадмею был введен македонский гарнизон. А сын этого царя – великий Александр, в 335 году до н. э. захватив Фивы, приказал разрушить город, а его жителей продать в рабство – за исключением потомков поэта Пиндара и лиц, связанных с македонцами узами гостеприимства.
Другим выдающимся фиванским полководцем был друг Эпаминонда – Пелопид. После олигархического переворота в Фивах и захвата Кадмеи спартанцами, он бежал в Афины и стал одним из самых активных участников нового заговора. Все авторы отмечают порывистый характер Пелопида, а Плутарх в одном из своих «Сравнительных жизнеописаний» приводит этого фиванца и римского полководца Марцелла в качестве примера «великих людей, павших по вине собственной опрометчивости». В 385 году до н. э. Пелопид был спасен Эпаминондом во время неудачной для фиванцев битвы у осажденной спартанцами Мантинеи.
У. Рэйни. Эпаминонд, защищающий Пелопида в битве при Мантинее (385 г. до н. э.), иллюстрация 1910 года
Неудачи Спарты и битва при Левктрах
Начало войны было неудачным, и спартанские войска потерпели несколько тяжёлых поражений. Фактически безрезультатными были походы в Беотию 379 и 379 года до н. э., которые возглавлял Агесилай, и 376 года под командованием Клеомброта. Афинский флот дважды разгромил спартанскую эскадру – в 376 и 375 году до н. э. В 375 году фиванский полководец Пелопид победил спартанцев в битве при Тегирах.
Эти успехи союзников напугали афинян, которые вовсе не желали чрезмерного усиления Фив. В 374 году до н. э. они заключили перемирие с Лакедемоном, которое было нарушено в следующем году – после того, как спартанцы атаковали афинских союзников с острова Керкира, а наварх Ификрат разбил флот союзного Спарте города Сиракузы. Но в 373 году уже фиванцы захватили дружественный Афинам город Платеи.
В результате в 371 году до н. э. был заключён Каллиев мир, который оставил Фивы в изоляции. Однако великий фиванский полководец Эпаминонд продолжал побеждать, разгромив спартанскую армию царя Клеомброта в сражении при Левктрах, впервые применив «принцип частной победы».
В те времена сражения греческих армий проходили следующим образом: сильный правый фланг противостоящих армий давил на слабое левое крыло противника. Побеждал тот, кому удавалось первым опрокинуть левый фланг вражеской армии. Эпаминонд же чрезвычайно усилил левый фланг, включив в него Священный отряд Фив под командованием Пелопида.
Ослабленный правый фланг (всего 8 шеренг) был оттянут назад (косое построение войск). Важная роль была отведена и атаке конных частей. В результате на левом фланге фиванцы прорвали 12 шеренг спартанского строя. Здесь погибли около тысячи гоплитов Лакедемона, 400 из которых были спартиатами. Смертельно ранен был и царь Клеомброт. Позже бездетный Эпаминонд говорил:
Схема сражения при Левктрах
Битва при Левктрах не закончилась полным разгромом спартанцев: они сумели организованно отступить к своему лагерю. Тем не менее это поражение произвело очень тяжелое впечатление и в Лакедемоне, и в союзных ему полисах. На сторону Фив перешли некоторые государства Средней Греции, в том числе Эвбея, Фокида, Этолия. Эфоры Спарты должны были сделать тяжелый выбор: отступивших спартиатов следовало лишить гражданских прав, но воинов и так уже было слишком мало. Ответственность они решили переложить на Агесилая, который заявил перед народным собранием:
Гибель Пелопида и Эпаминонда и завершение Беотийской войны
В 370 году до н. э. Агесилай совершил поход на Аркадию, предотвратив её переход в стан противников Лакедемона. Но в том же году вражеская армия осадила Спарту – впервые за всю историю этого города. Возглавивший остатки своих войск и гражданское ополчение Агесилай сумел отстоять город. Эпаминонд не решился штурмовать Спарту, ограничившись походом в Мессению, где он провозгласил возрождение этого государства.
Для Лакедемона это стало очень тяжелым ударом. После этого Эпаминонд разбил афинский корпус Ификрата, который попытался преградить ему путь в Беотию. В 369 году до н. э. Спарта заключила военный союз с Афинами, но война с Фивами продолжалась ещё 7 лет.
Сын Агесилая Архидам в 368 году разбил войска аргосцев и аркадян в битве, которая спартанцами была названа «бесслёзной» – потому что в ней не погиб ни один спартиат. В 364 году до н. э. фиванский флот во главе с Эпаминондом сумел подчинить острова Хиос и Родос, а также город Византий. Но в Фессалии в битве при Киноскефалах (против тирана города Феры Александра) погиб второй большой полководец Фив – Пелопид, ранее победивший спартанцев в сражениях при Танагре и Тигире. Плутарх оставил такое описание его гибели:
В 362 году до н. э. Эпаминонд чуть не захватил Спарту: его воины даже ворвались в город, но были отбиты отрядами Архидама и вовремя подошедшего Агесилая. После этого фиванцы отошли в Аркадию, где в 362 году до н. э. у города Мантинея состоялась решающая битва Беотийской войны. На этот раз Эпаминонду противостоял Агесилай. Фиванский полководец лично возглавил атаку усиленного левого фланга, однако спартанцы выстояли, а Эпаминонд получил смертельное ранение. Узнав, что в бою погибли также все его ближайшие соратники, он приказал отступить и заключить мир. Утверждают, что он произнес перед смертью:
Пьер Жан Давид д’Анже, Смерть Эпаминонда, рельеф
Ксенофонт так оценивал итоги Беотийской войны:
Последняя боевая кампания Агесилая II
Сражение при Мантинее стало последним, которое дал на территории Греции Агесилай. В 361 году до н. э. этот царь, которому на тот момент было уже около 83 лет, принял участие в войнах претендентов на египетский трон. Вначале он и афинский стратег Хабрий выступили на стороне фараона Тахоса, которому противостоял Нектанеб, поддерживаемый персами. Отношения между Тахосом и греческими полководцами не сложились, в результате Нектанеб перекупил обоих, Агесилаю, например, была предложена огромная сумма 230 талантов (она пошла в казну Лакедемона). В решающей битве войско Тахоса было разбито, и очень большую роль сыграли именно греческие отряды.
Агесилай в Египте (немного ниже слева на ступеньках стоит Хабрий). Иллюстрация из книги Хатчинсона «История народов», 1914 г.
Царь Агесилай II умер от старости в Киренаике в начале 360 года до н. э. – уже на пути домой. На момент смерти ему было около 85 лет. Тело царя, залитое мёдом и воском, было доставлено на родину – в Спарту, царем которой он был на протяжении 41 года. Его наследником стал сын – Архидам III, который погиб в Италии, сражаясь с племенем луканов – в 338 году до н. э.
Архидам III, бюст, Археологический музей Неаполя, обнаружен на принадлежавшей отцу третьей жены Цезаря «Вилле папирусов» в Геркулануме (это один из трёх городов, погибших во время извержения Везувия)
Новыми царями Спарты по очереди стали два его сына – внуки Агесилая II. Последним царем династии Еврипонтидов из потомков Агесилая стал Архидам V, убитый в 220-е годы по приказу своего соправителя Клеомена, который новым царем назначил своего брата Эвклида – это, кстати, единственный случай, когда Спартой стали управлять два царя из одного рода (Агиадов). Ни один из двух сыновей Архидама V не получил трон – по одной из версий, причиной стал подкуп эфора неким Ликургом, ни один из предков которого не имел царского титула.
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