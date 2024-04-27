Спартанский царь Агесилай II. Последний большой полководец Лакедемона

Возвращение в Элладу

Беотийская война

Великие противники Спарты

«В его крепком теле обитало множество прекрасных душевных свойств: был он скромен, благоразумен, серьезен, находчив при любых обстоятельствах, был сведущ в военном деле, доблестен, великодушен и настолько любил правду, что не допускал лжи даже в шутку».



У. Рэйни. Эпаминонд, защищающий Пелопида в битве при Мантинее (385 г. до н. э.), иллюстрация 1910 года

Неудачи Спарты и битва при Левктрах

«У меня не может быть недостатка в потомстве, ибо вместо дочери я оставлю после себя победу при Левктре – не только более долговечную, чем я, но, несомненно, бессмертную».



Схема сражения при Левктрах

«Наши нынешние законы хороши и должны сохраняться во всей своей силе... Начиная с завтрашнего дня».

Гибель Пелопида и Эпаминонда и завершение Беотийской войны

«Заметив его (Александра), наконец, на правом крыле, где тот выстраивал и ободрял наемников, Пелопид не смог усилием рассудка сдержать гнев, но, распаленный этим зрелищем, забыв в порыве ярости и о себе самом, и об управлении битвой, вырвался далеко вперед и громким криком принялся вызывать тирана на поединок. Но Александр не принял вызова и даже не остался на прежнем месте – он убежал к своим телохранителям и укрылся среди них. Передний ряд наемников был смят Пелопидом в рукопашной схватке, иные получили смертельные раны, большинство же, держась в отдалении, до тех пор метали в него копья, пробивая доспехи, пока фессалийцы в ужасной тревоге не сбежали с холма к нему на помощь. Но Пелопид уже пал. В это время примчались и всадники; они разметали весь строй врагов и все гнали и гнали их, усеяв округу трупами».

«Вовремя пришел мой конец – умираю непобедимым».



Пьер Жан Давид д’Анже, Смерть Эпаминонда, рельеф

«Обе стороны утверждали, что они победили, и тем не менее ни одна из сторон не приобрела после этой битвы ни нового города, ни лишней территории или власти по сравнению с тем, что она имела до этого боя. Это сражение внесло еще большую путаницу и замешательство в дела Греции, чем было прежде».

Последняя боевая кампания Агесилая II



Агесилай в Египте (немного ниже слева на ступеньках стоит Хабрий). Иллюстрация из книги Хатчинсона «История народов», 1914 г.



Архидам III, бюст, Археологический музей Неаполя, обнаружен на принадлежавшей отцу третьей жены Цезаря «Вилле папирусов» в Геркулануме (это один из трёх городов, погибших во время извержения Везувия)