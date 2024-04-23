Разработанные для подавления украинских дронов системы «Орк-2» и «Орк-3» успешно применяются в зоне СВО

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Разработанные для подавления украинских дронов системы «Орк-2» и «Орк-3» успешно применяются в зоне СВО

Российские военные в зоне СВО получили на вооружение системы постановки преднамеренных помех для подавления дронов «Орк-2» и «Орк-3». Об этом рассказал генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

Специалисты НПП разработали специально для применения в зоне СВО мобильные комплексы постановки помех, обе системы уже поставляются в зону СВО и успешно используются российскими военными. В частности, их применяют в ДНР и ЛНР, а также на запорожском участке фронта. «Орк-2» и «Орк-3» используются для подавления сигналов украинских беспилотников.



Оба комплекса мобильные, «Орк-2» предназначен для установки на транспорт, в том числе эвакуационный, «Орк-3» представляет собой носимый вариант, он может применяться как для защиты мест дислокации личного состава, так и объектов.


Система «Орк-2» предназначена для установки на машины, в том числе машины для эвакуации. Комплекс работает в двух основных частотных диапазонах, частоты для подавления беспилотников противника подбираются исходя из данных радиоэлектронной разведки (...) «Орк-3» является носимым вариантом и применяется для защиты объектов или мест дислокации личного состава

— приводит ТАСС слова Жукова.

Оба комплекса работают на дальности от 50 до 400 метров в зависимости от погодных условий, вес автомобильной версии составляет 3 кг, носимой — 8 кг.
14 комментариев
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  1. Попуас Звание
    Попуас
    +2
    Сегодня, 09:53
    Носимая 8 автомобильная 3... recourse ... Может наоборот? Хотя в носимой скорее всего вес батареи .. Хотя... Непонятно
    1. krot Звание
      krot
      +1
      Сегодня, 11:17
      Именно так, вес батареи.. Мощность нужна хорошая и не на 5 минут.
  2. Kusja Звание
    Kusja
    +1
    Сегодня, 10:13
    Я вот думаю, нахрена о таких новинках писать повсеместно? Если даже не затрофеят, то будут знать в каком направлении двигаться в сфере разработок.
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 10:14
    Военная хроника писала:
    Обычные дронобойные ружья которые так любят показывать в репортажах - сигналы управления FPV практически не подавляют, бесполезны. Чемоданчики "Грозы" давят FPV при грамотном использовании на немалом расстоянии. Всё, другого массового и работающего РЭБа против FPV на передовой нет...

    поэтому, нужны не реляции - а рабочие изделия, которые необходимо регулярно/постоянно дорабатывать: противник дорабатывает свои каждый день!
    1. Роман_ Звание
      Роман_
      0
      Сегодня, 10:28
      В руководстве роскосмоса - эффЫктЫвные менеджеры, в авиации - эффЫктЫвные менеджеры, в управлении госкомпаний - эффЫктЫвные менеджеры. И вы думаете в армии остались генералы???, там такие же погонно-ЫфеХтЫвные heneralsЫ в кепках с большой и блестящей кокардой и штанах с золотыми полосками.
      1. Трус Звание
        Трус
        0
        Сегодня, 11:04
        И только на ВО сидят профессионалы комментаторы.
      2. svp67 Звание
        svp67
        +1
        Сегодня, 11:05
        Цитата: Роман_
        погонно-ЫфеХтЫвные heneralsЫ .... штанах с золотыми полосками
        Как Вы круто по американским то "хенералам" то прошли... Не страшно?
  4. 89824024836
    89824024836
    0
    Сегодня, 10:29
    Для эффективной борьбы с дронами и в окопах с противником каждый штурмовик должен быть вооружен сверх скорострельным( свыше 2 000 в/мин) боевым автоматическим оружием. Такой скорострельности можно достичь применив секционный, многопульный патрон(обычная пуля - пуля оперенная- гиперзвуковая пуля) и много функциональное дульное эжекторное устройство для охлаждения канала ствола и патронника(МДЭУ).Эти два технических решения и модернизация под них АКМ позволит российским оружейникам выйти на новый класс боевого автоматического оружия.
  5. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 10:29
    Надо создать ещё аппаратуру с названием "Троль-1" и далее "Троль-2" для искажения сигнала и отправки обратно в пункт вылета. Ну и систему "Саурон" выжигающую всю электронику БПЛА на близком расстоянии. laughing
  6. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 11:11
    У подобных комплексов РЭБ есть один СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК, во время своей работы они работают как радиоэлектронный маячок, который легко считывается системами РЭР и четко показывает противнику где находятся наши подразделения, а по выдаваемой силе сигнала и иным характеристикам, можно понять кто это , техника или пешие бойцы
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 11:26
      Велика ли мощность того маячка? Кто его засечет уже через километр?
      1. svp67 Звание
        svp67
        0
        Сегодня, 11:32
        Цитата: Peter1First
        Кто его засечет уже через километр?

        Противник, средствами РЭР
        Цитата: Peter1First
        Велика ли мощность того маячка?

        Возможности РЭР сейчас велики, засекают
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          0
          Сегодня, 11:39
          Значит надо разработать тактику их применения в повторно-периодическом режиме работы, а ещё лучше в паре с дронообнаружителем -включать только тогда, когда "птицы" рядом, а после применения сменить локацию /перейти на соседний окоп/
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:51
      где позиции и так они все прекрасно знают, не обязательно в блиндаж такую штуку устанавливать, можно подальше, вот при штурмовке да, опасно выдавать свое местоположение