Председатель Совфеда РФ: Киевский режим организовывал диверсии в России при поддержке ЦРУ США

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Председатель Совфеда РФ: Киевский режим организовывал диверсии в России при поддержке ЦРУ США

В настоящее время Россия не может признать Украину «государством-террористом». Об этом в интервью РИА Новости заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

По утверждению главы Совфеда, в международном праве понятие «государство-террорист» отсутствует. Соответственно, невозможно в правовом плане признать таковым и Украину.

Однако Матвиенко не сомневается в террористической природе киевского режима. Эта природа стала ясна уже с момента государственного переворота в 2014 году, сопровождавшегося насилием и расправами над инакомыслящими. Именно в таком виде «коллективный Запад» и сформировал действующий на Украине политический режим.

Ведь все террористические акты, их уже большое количество на территории России, это все организовывал киевский режим, безусловно, при разработке, поддержке ЦРУ и других западных разведок

- сказала председатель Совфеда РФ в интервью РИА Новости.

В то же время, в список экстремистов и террористов уже включен ряд украинских политиков и государственных деятелей. Нет сомнения, что этот перечень будет пополняться в самое ближайшее время. В текущей ситуации основной задачей специальной военной операции остается демилитаризация и денацификация Украины. Поскольку киевский режим не готов выполнять требования нашей страны, добиваться выполнения этих задач придется военными методами и далее.
27 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +10
    Сегодня, 09:50
    Тогда объявите Зелю и К° террорюгами , с ликвидацией независимо от места пребывания.
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 10:05
      Нельзя, обещал же Темнейший не трогать еврейского мальчугана. Чтоб обещание свое назад забрать должна быть доказательная база железобетонная. Вот если докажут официально, что теракт в Крокусе был разработан и инициирован "Зе и ко", тогда и будет отдан приказ на устранение. Думается мне так
    2. Комментарий был удален.
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +17
    Сегодня, 09:52
    В настоящее время Россия не может признать Украину «государством-террористом». По утверждению главы Совфеда, в международном праве понятие «государство-террорист» отсутствует.

    Круто. Вот даже не знаю что нашему танцору больше мешает - яйца или их отсутствие
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 10:51
      Большей чепухи,чем эта отмазка,я еще не слышал..Это к качеству управления страной и ведения международных дел
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +16
    Сегодня, 09:52
    По утверждению главы Совфеда, в международном праве понятие «государство-террорист» отсутствует.
    Простите за глупый вопрос:
    А... в российском праве такое понятие есть?
    Валя, отвечай за себя, а не за всё международное.
    Ты же уже взрослая девочка?..
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +6
    Сегодня, 09:53
    Бла-бла-бла - что бы помнили или вспомнили.
  5. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +5
    Сегодня, 09:55
    Валя "два стакана" очнулась... Спасибо кэп, а мы то не знали
  6. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 09:56
    Не можем признать (государством террористом ,потому ч что признали государством?)
  7. Radikal Звание
    Radikal
    +6
    Сегодня, 09:56
    Председатель Совфеда РФ: Киевский режим организовывал диверсии в России при поддержке ЦРУ США
    Какая "свежая" мысль! belay lol
  8. алабурга Звание
    алабурга
    +4
    Сегодня, 09:57
    Не будут признавать страной террористом, потому как, по мнению Кремля это испортит переговорный фон.
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +6
    Сегодня, 09:58
    Когда-то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. (с)
  10. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 10:03
    По утверждению главы Совфеда, в международном праве понятие «государство-террорист» отсутствует.
    В международном праве, может, и отсутствует - ей виднее. Но Запад силами СМИ и политиков сформировал не "право", а "мнение" о токсичности. Нашей, северокорейской, иранской. И любое прикосновение к токсичному объекту является фатальным.
    Да, это не "право", это уже набившее оскомину их новоявленное "правило". Но, чёрт возьми, работает же. Почему у нас сопли жуют и не формируют такое же мнение об Украине? Будем сидеть и ждать изменений в международном праве? Подозреваю, что не каждая страна способна дожить до таких изменений. Значит, в ответ на их "правила" нужно формировать свои.

    Вон, Китай, например. Да, по нашим правилам он не играет. Но и по американским ведь тоже не хочет! Сформулировал свою линию поведения и пилювать ему слюнями на всех, кто ему что-то навязать пытается. Ломит аккуратно, но неуклонно, свою линию.
    Мы так не можем, мы, как обычно, самые честные? "Зеленские приходят и уходят, а украинский народ остаётся"? Где-то я что-то такое уже слышал и сейчас мы за это расплачиваемся в том числе.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 10:13
      Вон, Китай, например. Да, по нашим правилам он не играет. Но и по американским ведь тоже не хочет!

      Не похоже на игру по свим правилам, китай толстым задом межу капель пропетлять старается, повторяя нашу ошибку.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 10:29
        Цитата: ИванИванов
        китай толстым задом межу капель пропетлять старается, повторяя нашу ошибку.
        Не знаю, насколько долго у них получится изображать из себя "умную обезьяну, сидящую на дереве", но пока пытаются. Посмотрим, что получится.
        Времени, конечно, у Китая много - сами говорят, что они мыслят тысячелетиями. Но уж слишком быстро события в мире разворачиваются и наше поколение, думаю, однозначно увидит, что Китаю придётся какие-то шевеления делать.
  11. Жнец Звание
    Жнец
    +3
    Сегодня, 10:04
    Во- первых, когда нужно наши законодатели и конституцию могут отредактировать в нужную им сторону.
    Во- вторых, что значит в международном праве? Кого сегодня интересует международное право? запад с их стремлением конфисковать российские активы?
  12. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +5
    Сегодня, 10:08
    В настоящее время Россия не может признать Украину «государством-террористом». Об этом в интервью РИА Новости заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
    Как же как же, чтобы родной колхоз назвать террористическим. Иначе пришлось бы признать некий терроризм со своей стороны в том числе пользуясь женской физиологической особенностью о которой сложено не мало легенд и сказаний за всю историю человечества.
    Ведь все террористические акты, их уже большое количество на территории России, это все организовывал киевский режим, безусловно, при разработке, поддержке ЦРУ и других западных разведок

    - сказала председатель Совфеда РФ в интервью РИА Новости.
    А граждане Украины как бы ни при чём. Белые и пушистые, наивные и глупые. fellow Также можно сделать вывод о том Валентина Ивановна пытается оправдывать действия граждан Украины особенно из сельской местности (собственно откуда и вышла сама Валентина Ивановна) которые как бы ничего не зная совершают акты терроризма как на территории Украины так и на территории Российской Федерации под давлением ЦРУ и западных разведок. В принципе и к самой Валентине Ивановне накопилось немало вопросов и без учёта своей природной физиологической особенности и должности спикера которая выражает больше личную нездоровую заинтересованность при разрешении государственных вопросов с использованием слов "Мы", "Они", "Вам" и особенно "Нам" (некой группе лиц преследующих собственные интересы под предлогом государственных).
  13. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 10:10
    После таких заявлений Валентины Матвиенко ей могут и вторую звезду дасть. what
    А так не понимаю за какие заслуги ВВП её наградил?
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 10:14
      Надо ее заявления в прошлом посмотреть. М.б. такие же эпохальные.
  14. Роман_ Звание
    Роман_
    +2
    Сегодня, 10:14
    Тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо,опять кикиморы по вылазили и блеют мерзким голосом.
  15. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 10:22
    По утверждению главы Совфеда, в международном праве понятие «государство-террорист» отсутствует. Соответственно, невозможно в правовом плане признать таковым и Украину.
    recourse Пока у нас будут такие Главы, у нас будут смытые города и горящие ТРК.. requestВИКИ:
    Признание России террористическим государством
    Международная дискуссия о признании России террористическим государством или страной — спонсором терроризма или страной, использующей террористические методы, получила развитие в 2020-х годах на фоне действий России в российско-украинской войне, гражданской войне в Сирии и других конфликтах, поддержки террористических организаций и стран — спонсоров терроризма, убийств и покушений на политических оппонентов в России и в других странах и т. д.
  16. север 2 Звание
    север 2
    +2
    Сегодня, 10:22
    так я и не понял , она с облегчением вздохнула , что международное право так назвать режим террористов не велит , или она глубоко озаботилась тем , что международное право так назвать режим террористов не велит ...
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 11:13
      Вот ерунду несусветную несет. Она своей головой не думает: А зачем тогда Путин затеял СВО?! Если Украина пушистый пудель - зачем ему СВО объявлять? Где же таких умнейших в каких подворотнях отыскивают?!
  17. kvv Звание
    kvv
    +2
    Сегодня, 10:23
    и что дальше, какие действия или опять просто воздух испортила и слилась
  18. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 10:28
    Зеля - это марионетка, никаких действий без одобрения "папиков мировой мафии" он никогда не делал и не делает...Если мы сейчас очень (!!) жестко не ответим ОРУЖИЕМ, причем не симметрично, а значительно сильнее, то завтра будет ядерная война. Пока же есть возможность её избежать, но для этого недостаточно мычания, озабоченностей, красных линий... Причем ответ должен быть не украинцам, а англо-саксам (дополнительно уничтожить газовые предприятия Норвегии в ответ на СП-1/2).
  19. hohohol Звание
    hohohol
    0
    Сегодня, 10:45
    По утверждению главы Совфеда, в международном праве понятие «государство-террорист» отсутствует.

    Так введи такое понятие, делов то, будьте первыми. Арабы это начинание дружно поддержат, у них тоже есть страна кандидат, да не одна.
  20. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +1
    Сегодня, 11:10
    По утверждению главы Совфеда, в международном праве понятие «государство-террорист» отсутствует. Соответственно, невозможно в правовом плане признать таковым и Украину.
    Да ладно. Бедная маленькая девочка. Что с утра никто не налил? Вы примите закон, где и дайте определение государство террорист и как его таковым признавать, и что с ним делать. Делать то с ним придется только нам. Что если бы где то международного было государство террорист - неужели эта бедная девочка решила бы, что амеры хоть что то сделали с ним . А еще надо не забыть в законе прописать запретительные меры по экономическому взаимодействию с государством террористом и его юридических и физических лицах и жесточайшие карательных мерах за это. Да принять его за неделю этот закон. То то Миллер ей бы за это одно место начистил.
  21. Deadушка Звание
    Deadушка
    +2
    Сегодня, 11:25
    В стране полно чиновников которые вредят больше чем террористы и засланцы.