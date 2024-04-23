В Харькове и ближайших населённых пунктах после падения вышки отсутствует цифровой сигнал телевидения

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В Харькове и ближайших населённых пунктах после падения вышки отсутствует цифровой сигнал телевидения

В Харькове и ближайших населённых пунктах после поражения телевышки по-прежнему отсутствует цифровой сигнал телевидения.

Как заявляет назначенный Киевом украинский губернатор региона Олег Синегубов, в настоящее время мобильная связь, кабельное телевидение и интернет в городе работают.





Однако, выключение цифрового сигнала телевидения не являлось приоритетной целью удара по харьковской телевышке. Вышка использовалась боевиками киевского режима для обеспечения связи, для чего на ней были установлены мощные ретрансляторы.

Кроме того, на уничтоженной телевышке могла быть установлена система оптической разведки ВСУ, представляющая собой комплекс из видеокамер, интегрированных с нейросетью. Благодаря этой системе, противник обладал возможностью оперативно определять дислокацию российской артиллерии.

Уничтоженная вышка также использовалась для корректировки атак беспилотников по приграничным территориям России, а также для для обнаружения и сопровождения российских ракет и беспилотников.

Уничтожение вышки существенно ограничивает возможности ВСУ, создавая в их системе обороны "слепую зону", что в дальнейшем значительно облегчит ВС РФ задачу по освобождению Харькова. Современная Украина весьма ограничена в своих технических возможностях и вряд ли способна быстро восстановить объект, построенный в начале 80-х годов прошлого века при более развитой цивилизации.
41 комментарий
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +4
    Сегодня, 10:18
    Отлично, Почему в Куеве до сих пор цела? Ждем атаки на крымский мост чтобы дать "симметричный ответ"?
    1. kulemin0025gmail.com Звание
      kulemin0025gmail.com
      -1
      Сегодня, 10:23
      В Киеве, телевышка может упасть на жилые районы. Поэтому ее наверное и не трогают.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +8
        Сегодня, 10:29
        Точно.. а еще месяцы были зимними, гуманитарные соображения и тп. Зато к нам полетит без рефлексий, на полученные свинарней деньги. Нам же все это проще принять, чем даже признать бандерштат террористом.
      2. vkfriendly Звание
        vkfriendly
        +1
        Сегодня, 10:35
        1 марта 2022 г. по ней били но не добили, уничтожили подстанцию которая её питает и здание диспечерской
      3. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 10:41
        Цитата: kulemin0025gmail.com
        В Киеве, телевышка может упасть на жилые районы. Поэтому ее наверное и не трогают.
        В радиусе 500 метров там максимум десяток домов. Даже если башня высотой менее 400 метров упадёт целиком, как дерево, то ничего страшного не случится.
        Причина её сохранения в чём-то другом. В чём именно, для меня, кроме нашего "гуманизьма", неведомо.
        1. knn54 Звание
          knn54
          +2
          Сегодня, 11:03
          -В радиусе 500 метров там максимум десяток домов.
          Там рядом "избушки" местной элиты.Вот вам и причина.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 11:07
            Цитата: knn54
            Там рядом "избушки" местной элиты.Вот вам и причина.
            Если по-хорошему, то какое нам до этого дело. А если как у нас обычно всё делается - тогда да, причина "башнесбережения" весомая. Как и "мостосбережения", "ТЭСсбережения" и прочих непонятных нам, далёким от "кремлёвского гуманизьма", вещей.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 11:09
          Цитата: Zoldat_A
          В чём именно, для меня, кроме нашего "гуманизьма", неведомо.

          Опять игра в "непонятки".
        3. Эльдорадо Звание
          Эльдорадо
          +1
          Сегодня, 11:48
          А все таки телевышки - это уникальные и сложные объекты.
          Может лучше снайперски перестрелять передатчики, чем валить...
          Пишу так, потому что я, строитель.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 11:55
            Цитата: Эльдорадо
            А все таки телевышки - это уникальные и сложные объекты.
            Может лучше снайперски перестрелять передатчики, чем валить...
            Пишу так, потому что я, строитель.
            Я тоже строитель. И на Донбассе у меня уже не просто люди-волонтёры работают - постоянный производственный участок открыл. Рано или поздно, глядишь, и Киев, и Одессу восстанавливать придётся.
            .
            А про вышки... Всё равно после войны нам восстанавливать то, что когда-то было Украиной. И на фоне предстоящего объёма работ вышки - это, в общем-то, не такие уж и грандиозные объекты.

            Если чего-то там беречь с расчётом на будущее использование, то и мосты, и энергосистему, и бункеры, и военные склады - всё это беречь и охранять, что ли, нужно? И пусть оно сейчас против нас работает?
      4. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 10:48
        Вообщето по киевской вышке уже прилетало .
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:18
    В первые месяцы СВО по какой телевышке били - по Харьковской или Киевской?
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +1
      Сегодня, 10:22
      По киевской телебашне и по аппаратным рядом с ней.
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 10:24
      А результат - одна упавшая вышка за 2 года. Это свидетельство не в нашу пользу, говорит о непоследовательности, при наличии возможностей, что особенно напрягает.
  3. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +4
    Сегодня, 10:23
    A la voir il semble qu'elle n'ai pas été peinte depuis l'époque Soviétique ! :-)

    При взгляде на нее кажется, что ее не красили с советских времен ! :-)
    1. rubator Звание
      rubator
      +3
      Сегодня, 10:26
      я вот смотрю на кадры с украины, так похоже ее всю не красили, не мыли и не обустраивали с Советских времен.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 10:38
      -ее не красили с советских времен !
      Вы еще творение Эйфеля не видели.
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        +1
        Сегодня, 10:54
        La tour Eiffel est repeinte en moyenne tous les 7 ans et je pense qu'elle est un peu plus âgée
        Tour Eiffel 1889
        Tour Karkov 1981
        Je pense qu'avec un tel "entretient " la tour de Karkov serait tombée toute seule bien avant d'avoir l'âge de la tour Eiffel ! :-)
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 10:57
        Цитата: knn54
        Вы еще творение Эйфеля не видели.
        Говорят, её каждые семь лет красят. Процесс занимает полтора года.
        Когда увидел её впервые, вспомнил, как в 80-х катался по Волге на теплоходе ещё довоенной, 30-х годов, постройки. С учётом того, что его, наверное, каждый год к сезону красили, создавалось навязчивое ощущение, что он не из металла сделан, а отлит из краски на проволочном каркасе.
        1. YanniKounnar Звание
          YanniKounnar
          +2
          Сегодня, 11:24
          Dans la marine c'est différent nous avons une expression :
          "Peinture sur merde égale propreté " :-)

          На флоте все по-другому, у нас есть выражение :
          "Краска на дерьме равна чистоте" :-)
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 12:22
      Цитата: YanniKounnar
      semble qu'elle n'ai pas été peinte depuis l'époque Soviétique

      Думаю, что вам не кажется...
  4. vkfriendly Звание
    vkfriendly
    +5
    Сегодня, 10:23
    А под корень её снести вторым ударом?, сотовое оборудование не пострадало так надо добавить что бы слепые и глухие стали все. И наших стариков меньше разводить будут. В Харькове располагаются тысячи компашек телефонных мошенников по разводу доверчивых граждан, там этот бизнес поставлен на поток.
  5. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 10:26
    Уничтожение вышки существенно ограничивает возможности ВСУ, создавая в их системе обороны "слепую зону", что в дальнейшем значительно облегчит ВС РФ задачу по освобождению Харькова.
    Следующая цель киевская вышка, когда? feel
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 12:24
      Цитата: Mavrikiy
      Следующая цель киевская вышка, когда

      Когда наши будут Киев брать, тогда и снесут всё ,что надо...
  6. Totor5 Звание
    Totor5
    +2
    Сегодня, 10:28
    А пару корректируемых бомб туда нельзя еще скинуть, для надёжности? Они ж вроде не дорогие.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 10:40
      Нельзя, у гаранта вообще мало что скинуть можно, зато прием по Белгороду - без ограничений
  7. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    +3
    Сегодня, 10:32
    Сносить эти телевышки вместе с сотовой связью по всей стране. И зомби может в людей превратятся обратно... В аэропортах тоже главное не ВПП, а вышка управления с радарами и связью с пилотами.
  8. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 10:36
    Интересно получилось. Вчера в то время когда всу на Белгород точку у запускали, наши эту вышку снайперским ударом и свалили. Представляю реакцию их ракетчиков. Разница судя по информации из сми в пару минут. А то что не под корень, так еще не вечер.
  9. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 10:37
    Немного смущает посыл про цифровое ТВ...
    Поясню: Цифровое ТВ может транслировацо как через радио-канал (тв-приставка DVB?), так и банально через кабелюку от IP/TV-Internet провайдеров. Иными словами говоря, падение вышки никак не повлияет на приём ТВ-сигнала (IPTV трафика) пользователей тырнета . Даже не заметят. Сам уже лет 10 минимум ТВ антенной, включая цифровое вещание, не пользуюсь от слова совсем, даже не имею таковой физически в квартирах. Всё через тырнет-кабель.
    Смысл разрушения вышки может быть в другом: уничтожения зон(ы) покрытия (пятна) / схем резервирования для сотовой / проводной связи. Вполне себе норм выхлоп. И вполне ожидаема перегрузка сетей сотовой связи вплоть до банального "оба нент вне зоны действия сети".
    Разрушение вышки может вполне сказаться на устойчивости проводной(ых) сети(тей) связи. Всё зависит от структуры, организации сетей связи в городе.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 11:18
      Вам же черным по белому расписали, вышка использовалась в военных целях! На гражданские цели ... у нас нет столько ракет
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:41
    Укоротили, с этим все понятно.
    Вопрос... почему так долго тянули, не укоротили раньше?
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 11:00
      третья статья и все одни и теже вопросы одинаковые задаете????
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:06
        А что ещё важного по этому поводу можно/нужно спросить?
        Подскажите, может чего то не знаем?
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 11:09
          ну к примеру вопросы какое было оборудование, какие еще вышки есть в Харькове
          а тут люди одно и тоже во всех темах пишут, почему раньше не снесли вышку
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 11:13
            Установлено разное оборудование... могут и перечислить, кто в теме и что с того???
            Чем и как это нам поможет?
            Просто интерес...
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              +1
              Сегодня, 11:16
              ну это было бы интересно почитать, а так одни посты об одном и том же)))))
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 11:35
                Можно предположить, что перечень оборудования у разведки имеется, но они ребята не говорливые...
                А так, камеры (предположительно) , сканеры, оборудование связи и для цифрового телевещания... в общем то, стандартное все.
                1. Nastia Makarova Звание
                  Nastia Makarova
                  0
                  Сегодня, 11:36
                  и информация поступила что оборудование там разместили
  11. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +1
    Сегодня, 10:50
    Такими темпами, глядишь через несколько лет и в Куеве снесём какую ни будь вышку... (Стёб!)
    Сколько было и есть вопросов к СВО, почему это и почему другое не сносим и не сносили ранее! (большой список).
  12. НЕзлобный
    НЕзлобный
    -1
    Сегодня, 10:55
    Цитата: VLAD-96
    Такими темпами, глядишь через несколько лет и в Куеве снесём какую ни будь вышку... (Стёб!)
    Сколько было и есть вопросов к СВО, почему это и почему другое не сносим и не сносили ранее! (большой список).


    Намекну больше: "кое-кто" торгует с "кое-кем" до сих пор. И при том все довольны, т.к. обсалютна все пристёгивают вполне общутимые бабульки. А подтверждений тому - море в тех же мега-официальных СМИ. Поэтому "выжившая вышка" - капля в море, фактор в размере менее погрешности.
  13. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 11:10
    А когда в Киеве упадет вышка? Или во Львове?