В Харькове и ближайших населённых пунктах после падения вышки отсутствует цифровой сигнал телевидения
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В Харькове и ближайших населённых пунктах после поражения телевышки по-прежнему отсутствует цифровой сигнал телевидения.
Как заявляет назначенный Киевом украинский губернатор региона Олег Синегубов, в настоящее время мобильная связь, кабельное телевидение и интернет в городе работают.
Однако, выключение цифрового сигнала телевидения не являлось приоритетной целью удара по харьковской телевышке. Вышка использовалась боевиками киевского режима для обеспечения связи, для чего на ней были установлены мощные ретрансляторы.
Кроме того, на уничтоженной телевышке могла быть установлена система оптической разведки ВСУ, представляющая собой комплекс из видеокамер, интегрированных с нейросетью. Благодаря этой системе, противник обладал возможностью оперативно определять дислокацию российской артиллерии.
Уничтоженная вышка также использовалась для корректировки атак беспилотников по приграничным территориям России, а также для для обнаружения и сопровождения российских ракет и беспилотников.
Уничтожение вышки существенно ограничивает возможности ВСУ, создавая в их системе обороны "слепую зону", что в дальнейшем значительно облегчит ВС РФ задачу по освобождению Харькова. Современная Украина весьма ограничена в своих технических возможностях и вряд ли способна быстро восстановить объект, построенный в начале 80-х годов прошлого века при более развитой цивилизации.
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