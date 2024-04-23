Давайте покончим с этими идиотскими санкциями, которые наказывают нас самих, и как можно скорее вернемся к диалогу

Французский политик Флориан Филиппо, который возглавляет партию «Патриоты», выступающую за выход Франции из Евросоюза, заявил, что антироссийскими санкциями европейские страны вредят лишь себе. Что касается России, то Филиппо отметил, что она переживает беспрецедентный рост экономики, который наблюдался в прошлом году, а в этом году будет еще сильнее.- написал политик на своей странице в сети X (бывший Twitter – заблокирован в России).По словам Филиппо, в 2024 году в России ожидаются одни из самых высоких в мире темпов экономического роста, которые в пять раз превышают показатели Франции.Лидер партии «Патриоты» с сарказмом призвал поздравить французского министра экономики Брюно Лё Мэра, который обещал «поставить российскую экономику на колени», и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая, как отметил Филиппо, стала чемпионкой, приняв 13 пакетов антироссийских санкций.Напомним, что в январе этого года Владимир Путин, встречаясь с предпринимателями на Дальнем Востоке, заявил, что Россия заняла первое место в Европе по объему экономики, обойдя Германию. Он отметил, что это удивительный результат на фоне санкций, которыми страну «душат» со всех сторон.