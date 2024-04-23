Французский политик: В этом году Россию ожидает один из самых высоких темпов экономического роста

7
Французский политик: В этом году Россию ожидает один из самых высоких темпов экономического роста

Французский политик Флориан Филиппо, который возглавляет партию «Патриоты», выступающую за выход Франции из Евросоюза, заявил, что антироссийскими санкциями европейские страны вредят лишь себе. Что касается России, то Филиппо отметил, что она переживает беспрецедентный рост экономики, который наблюдался в прошлом году, а в этом году будет еще сильнее.

Давайте покончим с этими идиотскими санкциями, которые наказывают нас самих, и как можно скорее вернемся к диалогу

- написал политик на своей странице в сети X (бывший Twitter – заблокирован в России).



По словам Филиппо, в 2024 году в России ожидаются одни из самых высоких в мире темпов экономического роста, которые в пять раз превышают показатели Франции.

Лидер партии «Патриоты» с сарказмом призвал поздравить французского министра экономики Брюно Лё Мэра, который обещал «поставить российскую экономику на колени», и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая, как отметил Филиппо, стала чемпионкой, приняв 13 пакетов антироссийских санкций.

Напомним, что в январе этого года Владимир Путин, встречаясь с предпринимателями на Дальнем Востоке, заявил, что Россия заняла первое место в Европе по объему экономики, обойдя Германию. Он отметил, что это удивительный результат на фоне санкций, которыми страну «душат» со всех сторон.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 10:35
    Французский политик: В этом году Россию ожидает один из самых высоких темпов экономического роста
    . Всё может получится...
    Ресурсы у нас есть, любые потребны, производство необходимого надо налаживать, если ранее такого не производилась..
    Есть куда и с чего расти.
    Ещё, у нас есть потребность во всем, что мы производим, намеревается производить!!!
    Пределов пока не видно.
    Таа и пойдём.
    1. 77alex77 Звание
      77alex77
      -3
      Сегодня, 10:58
      Только Норникель и другие переносят производства в Китай
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 11:03
        Прям весь Норникель съедет в Китай? Вы серьёзно?
  2. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -3
    Сегодня, 11:00
    Россия заняла первое место в Европе по объему экономики, обойдя Германию.
    Он галлюциногенных лягушек объелся что ли?)
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:02
    Давайте покончим с этими идиотскими санкциями, которые наказывают нас самих, и как можно скорее вернемся к диалогу
    Мудрое предложение, но не выполнимое по ряду причин. Во-первых, европейская корпоративная этика не позволит, во- вторых, слишком много русофобом расплодилось в Европе и Франции в частности и наконец в-третьих, Сша не позволят такой самодеятельности.
  4. vet Звание
    vet
    +2
    Сегодня, 11:48
    Ага, экономический рост. Предприятия "отверточных" циклов до сих пор стоят. Цены на яйца поднялись, оказывается, потому, что не закупаются биодобавки для кормов кур и они плохо несутся. Дан старт контрабанде под "невинным" названием "серый импорт". Китай поставляет по заоблачным ценам второсортное оборудование, а нефть, газ и все остальное сырье покупает по сильно заниженным ценам. Индия кинула нефтяные компании на несколько миллиардов длр, заплатив за энергоносители никому не нужными фантиками. Стоят направленные на Запад нефтепроводы. Закрыты многие аэропорты без внятных перспектив открытия. Оставшиеся "Боинги", "Аэробусы" и суперджеты без оригинальных запчастей и адекватного техобслуживания дышат на ладан, производство собственных самолетов до сих пор не налажено. Изо всех сил работает "оборонка", которая и дает прирост ВВП.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 12:22
      Почти всю экономику РФ можно описать циклом добыли-продали-распилили.