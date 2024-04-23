ФСБ РФ задержала третьего украинского агента, участвовавшего в покушении на экс-офицера СБУ Прозорова

Сотрудниками российских специальных служб задержан еще один участник подготовки покушения на бывшего офицера СБУ Прозорова. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.По информации ведомства, мужчина был задержан оперативниками в городе Луганске. Это уже третий по счету подозреваемый в покушении на Прозорова украинский агент, который был обнаружен и задержан нашими специальными службами.- подчеркивается в сообщении ЦОС ФСБ РФ.По информации спецслужбы, в 2021 году задержанный установил связь с агентом СБУ Хрестиной Ярославой 1995 года рождения, проживающей в Варшаве с момента начала специальной военной операции ВС РФ. Именно эта женщина дала задержанному указание провести видеонаблюдение по адресу проживания бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. В апреле 2024 года задержанный осуществил перевод на сумму 10 тысяч рублей курьеру, доставившему в Россию из Литвы взрывчатые вещества.В настоящее время задержанный сознался в своих преступлениях и дает показания. Напомним, что автомобиль Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ Прозорова был взорван 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве. Сам Прозоров был ранен. Бывший подполковник СБУ переехал в Россию. В 2019 году он рассказал, что это Украина сбила малазийский самолет рейса МН-17, а также несет ответственность за убийства командиров ополчения Донецкой Народной Республики.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»