ФСБ РФ задержала третьего украинского агента, участвовавшего в покушении на экс-офицера СБУ Прозорова

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ФСБ РФ задержала третьего украинского агента, участвовавшего в покушении на экс-офицера СБУ Прозорова

Сотрудниками российских специальных служб задержан еще один участник подготовки покушения на бывшего офицера СБУ Прозорова. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

По информации ведомства, мужчина был задержан оперативниками в городе Луганске. Это уже третий по счету подозреваемый в покушении на Прозорова украинский агент, который был обнаружен и задержан нашими специальными службами.

В Луганске задержан гражданин Украины, 1995 г.р., принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12.04.2024 в Москве

- подчеркивается в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

По информации спецслужбы, в 2021 году задержанный установил связь с агентом СБУ Хрестиной Ярославой 1995 года рождения, проживающей в Варшаве с момента начала специальной военной операции ВС РФ. Именно эта женщина дала задержанному указание провести видеонаблюдение по адресу проживания бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. В апреле 2024 года задержанный осуществил перевод на сумму 10 тысяч рублей курьеру, доставившему в Россию из Литвы взрывчатые вещества.

В настоящее время задержанный сознался в своих преступлениях и дает показания. Напомним, что автомобиль Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ Прозорова был взорван 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве. Сам Прозоров был ранен. Бывший подполковник СБУ переехал в Россию. В 2019 году он рассказал, что это Украина сбила малазийский самолет рейса МН-17, а также несет ответственность за убийства командиров ополчения Донецкой Народной Республики.
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:25
    «ФСБ РФ задержала третьего украинского агента» —

    — "Третьим будешь!" ...
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 10:29
    Молодцы ФСБшники...быстро раскрутили цепочку причастных к теракту.
    Так бы ещё вышли на подрывников самолёта Пригожина было бы совсем замечательно.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 10:32
    Диверсанты, террористы... посягают на жизнь гражданских.
    Законы надо менять, террористы должны получать по заслугам, миндальничать с ними, дело опасное и может проявится как повышение опасности для наших граждан.
  4. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 10:40
    В апреле 2024 года задержанный осуществил перевод на сумму 10 тысяч рублей курьеру, доставившему в Россию из Литвы взрывчатые вещества.


    это как????
    на границе, если найдут даже 10 рублевую монету, незадекларированную, машину отправят на рентген...
    как такое возможно сегодня?
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +2
      Сегодня, 10:59
      Цитата: Дедок
      как такое возможно сегодня?
      По видимому таможенники тоже люди. И сколько получили они нам неизвестно. Да и счета у них могут в той же Литве быть. А так да - такое невозможно.