При освобождении Новомихайловки морпехи ТОФ взяли большое количество оружия западного производства - Минобороны

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При освобождении Новомихайловки морпехи ТОФ взяли большое количество оружия западного производства - Минобороны

Отступающие из Новомихайловки подразделения ВСУ бросали не только западное оружие, но и своих раненых, чтобы не мешали бежать. При этом украинские военные старались подорвать все оставшиеся здания, чтобы России достались одни развалины. Об этом рассказали бойцы, штурмовавшие населенный пункт, сообщает Минобороны.

Командование ВСУ превратило Новомихайловку в мощный укрепрайон, прикрывавший дорогу, по которой ведется снабжение углегорского гарнизона. В течение долгого времени ВСУ рыли траншеи прямо в селе, превращая дома в укрепленные огневые точки, минируя все подходы к ним. Тем не менее морпехам-дальневосточникам удалось взломать оборону ВСУ и выбить противника из села.



При отступлении украинские подразделения пытались подорвать все оставшиеся здания, а также дороги, чтобы российским военным остались одни развалины. В то же время они бросали своих раненых, чтобы не мешали бежать, а также оружие, в том числе западного производства.

(...) отходя из Новомихайловки, ВСУ подрывали все строения, минировали дороги. При этом украинские боевики бросали своих раненых на поле боя.

— рассказал командир штурмового подразделения с позывным «Артист».

Российским морпехам в качестве трофеев достались шведские гранатометы и боекомплекты к ним, американские ПТРК Javelin, комплексы РЭБ западного производства, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое.
8 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 10:41
    ....и отдать его хуситам по-тихоньку. не пропадать же добру?
    1. Ig sura Звание
      Ig sura
      0
      Сегодня, 10:50
      У хорошего хозяина даже пригодятся и это прекрасные подарки обратно полетят по их леопардам и другой западной техники
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 10:58
      Зачем хуситам это нужно?
      Наземную операцию там проводить никто больше не рискнет...
      Хватает мест, где именно такое оружие пойдёт в дело, на ура.
  2. vkfriendly Звание
    vkfriendly
    +4
    Сегодня, 10:42
    Честь и слава нашим Тихоокеанцам за их ратный труд.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +5
      Сегодня, 10:50
      Честь и слава нашим Тихоокеанцам за их ратный труд.

  3. мазута Звание
    мазута
    -4
    Сегодня, 10:50
    Раненых тоже нам,по старой доброй традиции?Подлечим немного,потом на курорты "эрдоганщины"?Там окрепнут и снова в бой am
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:06
    они бросали своих раненых, чтобы не мешали бежать, а также оружие, в том числе западного производства.
    Раненых бросали, а на подрыв уцелевших зданий и сооружений времени хватило. Тактика "выжженной земли" в исполнении теперь уже украинских нацистов.
    1. КТМ-5 Звание
      КТМ-5
      +1
      Сегодня, 11:33
      Что ещё раз доказывает, что это не их земля...
      Мне вот прям очень интересно, а как бы эти укровояки воевали в городах Западной Украины?! Так же прятались бы в жилых домах и уничтожали всё после своего отступления?!