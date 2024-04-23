При освобождении Новомихайловки морпехи ТОФ взяли большое количество оружия западного производства - Минобороны
Отступающие из Новомихайловки подразделения ВСУ бросали не только западное оружие, но и своих раненых, чтобы не мешали бежать. При этом украинские военные старались подорвать все оставшиеся здания, чтобы России достались одни развалины. Об этом рассказали бойцы, штурмовавшие населенный пункт, сообщает Минобороны.
Командование ВСУ превратило Новомихайловку в мощный укрепрайон, прикрывавший дорогу, по которой ведется снабжение углегорского гарнизона. В течение долгого времени ВСУ рыли траншеи прямо в селе, превращая дома в укрепленные огневые точки, минируя все подходы к ним. Тем не менее морпехам-дальневосточникам удалось взломать оборону ВСУ и выбить противника из села.
При отступлении украинские подразделения пытались подорвать все оставшиеся здания, а также дороги, чтобы российским военным остались одни развалины. В то же время они бросали своих раненых, чтобы не мешали бежать, а также оружие, в том числе западного производства.
— рассказал командир штурмового подразделения с позывным «Артист».
Российским морпехам в качестве трофеев достались шведские гранатометы и боекомплекты к ним, американские ПТРК Javelin, комплексы РЭБ западного производства, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое.
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