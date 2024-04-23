Президент Турции 9 мая в США обсудит оплату Пентагоном поставки Киеву САУ Т-155 Firtina

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Президент Турции 9 мая в США обсудит оплату Пентагоном поставки Киеву САУ Т-155 Firtina

После начала спецоперации Турция стала одной из немногих стран, входящих в НАТО, которая не только не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, но и активно наращивает торгово-экономическое сотрудничество с РФ. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступает за мирное урегулирование конфликта. Весной 2022 года в Стамбуле состоялся последний раунд российско-украинских переговоров, которые были прерваны по инициативе Киева. Анкара стала стороной в подписании соглашения по так называемой зерновой сделке и сейчас прилагает усилия к ее возобновлению.

Однако все это не мешает турецким военно-промышленным компаниям поставлять оружие Киеву. Именно турецкий концерн одним из первых начал продавать для ВСУ ударно-тактические беспилотники Bayraktar TB2, которые, правда, оказались малоэффективными в современной войне. Известно, что турецкие компании поставляли на Украину бронетехнику и другие виды вооружений. В частности, в 2022 году Турция продала Киеву неизвестное количество РСЗО Т-122 Sakarya, как минимум одна из которых была уничтожена ВС РФ в сентябре 2023 года.



Как говорят в таких случаях: бизнес есть бизнес, ничего личного. Накануне визита президента Турции в США, который состоится, что примечательно, 9 мая, стало известно, что Анкара активно ищет возможности поставки Украине вооружений, которые должен оплатить Пентагон. Речь идет о злосчастном транше военной помощи в шестьдесят с небольшим миллиардов долларов, который накануне после многомесячных дебатов одобрила нижняя палата Конгресса США.

Российский телеграм-канал военной тематики «Милитарист» сообщает со ссылкой на свои источники, что Киев надеется получить от Турции 12 самоходных артиллерийских систем Т-155 Firtina («Буря»), желательно, в полной боевой готовности. Эта САУ, оснащенная 155-мм гаубицей, является самой дальнобойной в турецких Вооруженных силах. Кроме того, согласно ТТХ, самоходка может покинуть огневую позицию менее чем за 30 секунд. Это очень устраивает ВСУ, которые в последнее время сталкиваются со значительными потерями в артиллерии, в том числе переданной западными союзниками.



Для продажи за счет американского финансирования турецких САУ есть одно препятствие. Установки на базе южнокорейских К9 «Тандер» производятся в Турции с 2001 года по лицензии компании Samsung. Соответственно, для их поставок другому государству, да еще находящемуся в состоянии военного конфликта, требуется обязательное согласие Сеула. Однако с этим, скорее всего, проблем не возникнет. Нынешнее правительство Южной Кореи во всем, в том числе касательно военной поддержки Украины, следует указаниям Вашингтона.



По данным телеграм-канала, переговоры о продаже САУ Т-155 Firtina Киеву были начаты в прошлом году, однако их пришлось приостановить из-за блокировки военной помощи США. Теперь это препятствие снято. Кроме того, когда Вашингтон возобновит финансовую помощь Украине, помимо самоходных орудий у турецкого производителя MKE будут размещены заказы на 155-мм снаряды для ВСУ.

Источники сообщают, что Киев проявил заинтересованность и в возобновлении переговоров о закупке у Турции до 50 советских танков Т-72, ​​произведенных после 1975 года, если им будут известны пользователи, готовые отказаться от бронетехники. Если у Анкары их не будет, то другие страны-союзники могут вмешаться, сообщает телеграм-канал.

11 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 11:04
    Хитроседалищные турки - так и продолжают снабжать какелов....
    Ну ничего, наши ребята и с этой хренью разберуться.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:08
    «Однако всё это не мешает турецким военно-промышленным компаниям поставлять оружие Киеву» —

    — «Когда страна приобретает любое вооружение у нас или у любой другой страны,
    оно перестает быть турецким, русским или украинским. 
    То есть как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким.
    Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине» ...
    — (Министр иностранных дел Турции Чавушоглу)
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +3
      Сегодня, 11:12
      надо курдам поставить С-300 и С-400, пару десятков гераний, гиацинты и РСЗО несколько штук, а потом сказать, что это все не Российское, теперь это курдское
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:10
    Президент Турции 9 мая в США обсудит оплату Пентагоном поставки Киеву САУ Т-155 Firtina
    . Не радует, а то и по... разному пройтись хочется, но, так уж оно есть.
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 11:10
    Если бизнес есть бизнес то почему мы не можем поставлять курдам оружие на коммерческой основе? Тем более что курды бьются за свою независимость. После развала Османской империи только курды не получили своё государство. bully
  5. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +2
    Сегодня, 11:15
    ...а россейские туристы -НЕпатриоты продолжают провести свой отпуск в совсем НЕ дружественной Турции fool
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:21
    это не мешает турецким военно-промышленным компаниям поставлять оружие Киеву
    Сотрудничая и торгуя с турком не забывай следить за его рукой, которую он держит за спиной (правило).
  7. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 11:25
    Президент Турции 9 мая в США обсудит оплату Пентагоном поставки Киеву САУ Т-155 Firtina

    Дату они выбрали не случайно, что бы подлость России сделать.
  8. svp67 Звание
    svp67
    +2
    Сегодня, 11:28
    бизнес есть бизнес, ничего личного.
    Только украинцам он поставляет, стрелковое оружие, БПЛА, снаряды и САУ, а нам - помидоры... Как то неравноценно
  9. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 12:17
    ааа... только бизнес, ничего личного? Ну России пора учиться этим нехитрым законам рынка... Например, газ для Турции по 2000 долларов? Перевод туристических потоков в Египет и Таиланд (наш Минтур это вполне может сделать), замена турецких строительных подрядчиков в России - более дешевыми китайскими...
    Да и курды спят и видят себя с современными системами ПВО! Только бизнес!
  10. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    0
    Сегодня, 12:19
    Дождутся, опять ударим им по помидорам (в обоих смыслах слова).