Ходаковский: важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной

Хотя цели специальной военной операции были озвучены нашим руководством в самый ее первый день, никто толком не объяснил, в чем будет заключаться наша победа. Поэтому каждый трактует ее по-своему.Разобраться в данном вопросе попытался заместитель главы Росгвардии в ДНР и основатель бригады «Восток» полковник Александр Ходаковский, написав соответствующий пост в своем Telegram-канале.Он считает, что важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побежденной Украиной.По его мнению, многие представляют победу России в спецоперации очень искаженно. Одни считают, что мы победим, когда наши военные перестанут погибать. Другие представляют, что Россия должна сломить Украину. Третьи уверены, что, проводя спецоперацию, наша страна старается доказать миру свою значимость. Собственно, считает офицер, ни один из перечисленных выше вариантов не стоит того, чтобы начинать военные действия.Начав спецоперацию, Россия вышла на путь, конечный пункт которого для большинства из нас пока что скрыт. Он сравнил сложившуюся ситуацию с библейской притчей о царе Моисее, который водил евреев по пустыне 40 лет, пока они не нашли дорогу в землю обетованную.По мнению Ходаковского, дело даже не в том, что базы НАТО, если бы их разместили на территории Украины, были бы способны поражать своими ракетами российские регионы. Силы альянса могли бы атаковать нас и без Украины. Например, с территории Польши или Прибалтики.Но дело в том, что Украина и Прибалтика для россиян – это совсем не одно и то же. Несмотря на сложившуюся ситуацию, украинцы для нас всё еще не чужие. Это часть нашего же народа, возможно, заблудшая часть.И после победы в СВО украинские земли и люди никуда не исчезнут – нам придется с ними жить. Для большей части населения Украины социальные вопросы гораздо важнее того, в составе какой страны и под чьим правлением будет то место, где они живут. По мнению офицера, будут и непримиримые, их придется выселять или изолировать. И со временем подрастут новые поколения, которых потребуется сориентировать в правильном направлении. Конечно, если мы сами сумеем определиться для себя с этим направлением.