Ходаковский: важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной

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Ходаковский: важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной

Хотя цели специальной военной операции были озвучены нашим руководством в самый ее первый день, никто толком не объяснил, в чем будет заключаться наша победа. Поэтому каждый трактует ее по-своему.

Разобраться в данном вопросе попытался заместитель главы Росгвардии в ДНР и основатель бригады «Восток» полковник Александр Ходаковский, написав соответствующий пост в своем Telegram-канале.



Он считает, что важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побежденной Украиной.

По его мнению, многие представляют победу России в спецоперации очень искаженно. Одни считают, что мы победим, когда наши военные перестанут погибать. Другие представляют, что Россия должна сломить Украину. Третьи уверены, что, проводя спецоперацию, наша страна старается доказать миру свою значимость. Собственно, считает офицер, ни один из перечисленных выше вариантов не стоит того, чтобы начинать военные действия.

Начав спецоперацию, Россия вышла на путь, конечный пункт которого для большинства из нас пока что скрыт. Он сравнил сложившуюся ситуацию с библейской притчей о царе Моисее, который водил евреев по пустыне 40 лет, пока они не нашли дорогу в землю обетованную.

По мнению Ходаковского, дело даже не в том, что базы НАТО, если бы их разместили на территории Украины, были бы способны поражать своими ракетами российские регионы. Силы альянса могли бы атаковать нас и без Украины. Например, с территории Польши или Прибалтики.

Но дело в том, что Украина и Прибалтика для россиян – это совсем не одно и то же. Несмотря на сложившуюся ситуацию, украинцы для нас всё еще не чужие. Это часть нашего же народа, возможно, заблудшая часть.

И после победы в СВО украинские земли и люди никуда не исчезнут – нам придется с ними жить. Для большей части населения Украины социальные вопросы гораздо важнее того, в составе какой страны и под чьим правлением будет то место, где они живут. По мнению офицера, будут и непримиримые, их придется выселять или изолировать. И со временем подрастут новые поколения, которых потребуется сориентировать в правильном направлении. Конечно, если мы сами сумеем определиться для себя с этим направлением.
67 комментариев
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  1. Master2030 Звание
    Master2030
    +1
    Сегодня, 11:09
    Кто бы сомневался. Зам. уже всех победю.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    1. svp67 Звание
      svp67
      +2
      Сегодня, 11:18
      Цитата: Master2030
      Ceterum censeo Washingtago delendam esse

      Да разрушить то Вашингтон не сложно, городок то небольшой, да еще и не прикрытый системами ПРО. Но опять же глпаная мысль статьи : "А что дальше?"
      Ходаковский прав, об этом мы обязаны были задуматься начиная СВО
      1. Master2030 Звание
        Master2030
        -2
        Сегодня, 11:33
        Ходаковский просто шумит как камыш, что б его не забыли. А думать об "этом" должны были те, кого упорно "выбирают" на выборах и те кому они генеральские-геройские звёзды вешают. А дальше что? Да как всегда кровь-пот-грязь и сплошное геройство-чьё то преступление.
        Ceterum censeo Washingtago delendam esse
        1. krot Звание
          krot
          0
          Сегодня, 11:54
          Да понятно, как жить.. Одесса мама и Харьков с Киевом русские. Львов поменять полякам на Сувалский коридор. Украине пару областей оставить, если не захотят сами стать российскими..
          1. ian Звание
            ian
            0
            Сегодня, 12:17
            Цитата: krot
            Украине пару областей оставить, если не захотят сами стать российскими..

            И что дальше? Эти области превратятся в злейшего врага под боком России, согласного на что угодно, лишь бы как то напакостить. Фантомные боли знаете ли, посильнее реальных бывают. У поляков спросите....
      2. Aken Звание
        Aken
        +6
        Сегодня, 11:38
        мы обязаны были задуматься начиная СВО

        Мы с Вами СВО не начинали. А если бы начали, подозреваю, действовали бы иначе.
        Тот кто по должности задумывался, отказался и от пана А и от плана Б. Какой там сейчас реализуется, они сами вряд ли понимают.
        А вот чего хотим мы?
        Весьмирвтруху нам не нужен.
        Программа минимум - минскостамул, "Победа по очкам" означает стратегическое поражение. И результата нет, и санкции никуда не денутся. Поражение во второй Холодной войне будет окончательным и бесповоротным. Второго шанса на СВО премиум не будет.
        Единственное - Программа максимум - рядом не должно быть сильных враждебных государств. И это надо делать с первой попытки.
        Вот это и надо обсуждать.
      3. S.K.Vichyakow Звание
        S.K.Vichyakow
        0
        Сегодня, 12:24
        Ответ простой. Чтобы этого гадюшника больше не было в помине.Это как раковая опухоль, которую надо устранить только операционным методом. Области в составе России. И ничего отдельного под Медведчука, Ходаковского, и...
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 11:52
      Ходаковский не договаривает то, ради чего начиналась СВО. Думаю что намеренно, чтобы не на кликать беды на свою голову. И мы не будем.
      А вот на счёт последующей жизни на бывшей территории УССР, то тут надо наверное сначала определится какой мы себе её видим и что на ней будем развивать. По-моему, на ближайшие 30-50 лет основой экономики правого берега должно стать сельское хозяйство, а там уже как пойдёт.
  2. Село Звание
    Село
    +2
    Сегодня, 11:13
    После 2014 года начало сво было только вопросом времени. Что порошенко, что зеленский с трибун орали о военном захвате крыма, днр и лнр.
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 11:58
      После 2014 года начало сво было только вопросом времени...

      Крамольную выскажу мысль, но если бы англосаксы сдуру не совершили в 2014 году госпереворот на Украине возможно что всё пошло по иному. hi
      1. Село Звание
        Село
        0
        Сегодня, 12:06
        Судя по всему, они и сами уже не рады. Но сдавать назад пока не собираются. Нам остается только следить за дальнейшим развитием событий, ну и соответственно помогать своей армии кто чем может.
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 12:10
          Судя по всему, они и сами уже не рады...

          Как говорится, и на старуху бывает проруха. yes
  3. vet Звание
    vet
    +18
    Сегодня, 11:14
    СВО опоздала на 8 лет. Именно тогда можно было решать пафосно заявленные в феврале 2022 года задачи по денацификации и демилитаризации. Тем более, что на территории России находился законный президент Украины, который по своей трусости подписал бы любой документ - не было даже малейших основания для санкций: Россия действует по приглашению законных властей против мятежников. А Путин решил сыграть в поддавки, дать время нацистам для расправы над сочувствующими России людьми, оболванить население, обустроить мощные укреп.районы. И теперь мы все расхлебываем последствия путинской "многоходовки".
    1. Село Звание
      Село
      -12
      Сегодня, 11:23
      СВО опоздала на 8 лет. Именно тогда можно было решать

      Вспомните что тогда из продуктов продавалось в магазинах. Мясо из бразилии, курица из гейропы и тд и тп. Если бы тогда ввели санкции, мы бы чем питались? В 14 ом, начались санкции против нас, мы начали только тогда понимать, что покупка всего что надо за границей, за нефтедоллары, лишает Россию самостоятельности. Немного подразгребли, и теперь нам их санкции по барабану.
      1. алабурга Звание
        алабурга
        +8
        Сегодня, 11:28
        Т.е следуя Вашей логики, Кремль разменял продукты на жизни российских солдат и мирного населения ? Потому , как в 2014 году жертв в таком количестве можно было бы избежать. А сейчас, положили столько народа, а призрак победы даже еще не забрезжил.
        1. Село Звание
          Село
          -4
          Сегодня, 11:31
          Кремль разменял продукты на жизни российских солдат и мирного населения ?

          А в 14 ом году запад бы украину оружием не накачал да? Сейчас хоть экономика наша не рухнула, несмотря на все усилия запада.
          1. алабурга Звание
            алабурга
            +3
            Сегодня, 11:33
            А кого накачивать то, если Россия, в 2014 году, на корню предотвратила бы вырождение той украинской армии, в укровермахт нынешнего образца.
            1. Село Звание
              Село
              +1
              Сегодня, 11:35
              Ой наминусили) слетают мои игрушечные погоны. За все время на ВО, ни одного минуса не поставил никому good
              1. алабурга Звание
                алабурга
                +5
                Сегодня, 11:43
                Понятно, что тяжело принять реальность того, что Россия, на пару со своим западными партнерами, ковала укрорейх. А все потому, что "олигархи, которых в России нет", на пару с кумом Медведчуком и мразотой Сурковым, лили в уши разведчику, что коломойский и ахметов принесут украину на блюдечке, только не надо им ломать гешефт. А ведь Россия могла хотя бы ввести тотальные экономические санкции, чтобы создать трудности в накачке укрорейха.
                1. Село Звание
                  Село
                  0
                  Сегодня, 11:48
                  Откровенно говоря, я тоже не понимаю, чем мы занимались 8 лет. Если только спустя 2 года научились ракеты в форточку запускать, но как говориться: лучше поздно - чем никогда.
                  1. алабурга Звание
                    алабурга
                    0
                    Сегодня, 11:54
                    Россия всему научится. По другому никак.
        2. cpls22 Звание
          cpls22
          0
          Сегодня, 12:15
          Цитата: алабурга
          Потому , как в 2014 году жертв в таком количестве можно было бы избежать.

          М.б. могли и избежать, но не вытянули бы последствий такой победы. В санкционной осаде могли бы и не выжить. Цеэуропэйцы получили бы сильный козырь - что их приняли в обречённую блокадную семью. Победить мало, нужно ещё и удержать завоёванное. Ходаковский об этом же беспокоится.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 11:30
        В 14 году куриные окорочка из США?Да ладно.А сейчас,мы не покупаем заграницей?Втридорога?
        1. Село Звание
          Село
          -4
          Сегодня, 11:32
          Вы в магазине когда последний раз были? Что там из продуктов иностранного?
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +3
            Сегодня, 11:38
            О чем Вы?Не поняли коммента?В 2014 продуктов уже было завались.А дело то не в неготовности или санкциях.Мы и в феврале 2022 оказались не готовы.А в политической импотенции кремлевских.Ведущихся на всякую дичь от запада.Переговоры,уговоры,пустопоржние обещания.
            1. Село Звание
              Село
              -1
              Сегодня, 11:43
              Я 14 год помню, и помню начало санкций и отказ от европейских продуктов. Наша курица была и дороже и в меньшем количестве. Про свинину и говядину вообще молчу. Живу в центоальночерноземном районе, и знаю когда и что начало развиваться.
              1. dmi.pris1 Звание
                dmi.pris1
                +2
                Сегодня, 11:51
                Да ну?А я сельский житель.И знаю тем более когда и что и где..И что Вы все на продукты питания переводите?Не ими одними.Забыли,как полтора года назад для мобилизованных всем миром?Да и сейчас на фронт собираем,начиная по детсадам..Вы уходите от более глубокой причины нынешней ситуации
                1. Село Звание
                  Село
                  -2
                  Сегодня, 11:58
                  .И что Вы все на продукты питания переводите?Не ими одними

                  Интересно, как вы голодный воевать собрались? А работать на заводе? Строить что-то? Без полноценного питания много не навоюешь.
                  Вы как сельский житель возможно можете прожить своим хозяйством, и мясо у вас в хлеву растет. А городским приходится все в магазинах покупать, поэтому необходимо иметь свое производство и не от кого не зависить.
                  1. dmi.pris1 Звание
                    dmi.pris1
                    +2
                    Сегодня, 12:02
                    Еще раз,для тех,кто в непонятках.Производство сельхозпродуктов в 2014 ,своих продуктов в России уже было.
                    1. Село Звание
                      Село
                      -1
                      Сегодня, 12:07
                      Еще раз, для тех, у кого завышенное чсв - оно было на таком мизерном уровне, что через неделю жестких санкций со стороны запада, мы бы уже сеном питались.
                      1. dmi.pris1 Звание
                        dmi.pris1
                        +1
                        Сегодня, 12:09
                        Тяжелый случай отравления лапшой от СМИ yes
                      2. Село Звание
                        Село
                        -1
                        Сегодня, 12:17
                        Вы мне зачем женское причинное место в лапти обуваете? Я продукты покупаю сам, с 1996того года. Еще помню миллионы в кармане на сигареты. И уж что и когда в магазинах продавалось, подавно. Какое сми, какая лапша?
                      3. DenVB Звание
                        DenVB
                        0
                        Сегодня, 12:23
                        Цитата: Село
                        оно было на таком мизерном уровне, что через неделю жестких санкций со стороны запада, мы бы уже сеном питались.

                        Халдеи бросили в атаку десант свежих аккаунтов?
                      4. Село Звание
                        Село
                        0
                        Сегодня, 12:25
                        Ну если для вас, акаунт не согласный с мнением игрушечных генералов бот, то флаг вам в руки.
      3. vet Звание
        vet
        +6
        Сегодня, 11:34
        В 14 ом, начались санкции против нас

        А могли вообще не начаться: повторю - законный (!) президент был на территории России и готов был подписать любой документ в обмен на то, что его не выдадут на расправу бандеровцам. И он не кончит жизнь, как Каддафи или Хуссейн. И в случае официального обращения Януковича - никаких оснований для санкций вообще нет. Это во-первых. А во-вторых, Запад не был готов к решительным действиям России - как не готов был в августе 2008 г. Если бы тогда в 2008, пошли на переговоры, в Южной Осетии до сих бы шла война.
        1. Село Звание
          Село
          +1
          Сегодня, 11:39
          А могли вообще не начаться

          Ой да бросьте. Запад давно сделал ставку на украину. Они зубами в нее вцепились, да так что в порыве страсти забывают о инстинкте самосохранения.
      4. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        0
        Сегодня, 12:14
        Что толку пилить опилки? В тот момент Вова выбирал наилучший вариант развития из всех имевшихся у него в распоряжении. Нам через 50 лет только раскажут весь расклад который у него был. Возможно, время показало, что это был не лучший вариант. Но в момент выбора этого не мог знать никто, поскольку будущее нам не дано увидеть. Так что все "если бы" - бессмысленны.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 11:28
      Какая то стремная цель..Конечный пункт скрыт.."Пункт назначения" навеяло..
    3. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 11:39
      Цитата: vet
      СВО опоздала на 8 лет. Именно тогда можно было решать пафосно заявленные в феврале 2022 года задачи по денацификации и демилитаризации. Тем более, что на территории России находился законный президент Украины, который по своей трусости подписал бы любой документ - не было даже малейших основания для санкций: Россия действует по приглашению законных властей против мятежников.

      С этим согласен, хотя я пошёл бы даже дальше, действовать надо было в 1991 и не допустить развала страны, но машины времени у нас к сожалению нет и приходится расхлёбывать ошибки прошлого сейчас.
  4. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +4
    Сегодня, 11:15
    Сейчас на этот вопрос никто не ответит, сначала надо победить окраину с ее спонсорами , а там уже решим, что с ней делать.
    1. ученый Звание
      ученый
      +4
      Сегодня, 11:30
      Цитата: vasyliy1
      надо победить окраину с ее спонсорами

      Побеждать придется как раз ее спонсоров. Война это в первую очередь деньги. А с учетом, того, что Путин не желает изолировать район боевых действий, то это будет война экономик.
      Ну а теперь сравните экономики России и спонсоров войны на нашей окраине.
  5. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +3
    Сегодня, 11:15
    Миром правят те, у кого технологии, а те у кого ресурсная база выступают в роли колоний. Сейчас все больше похоже на то, что те у кого ресурсная база решили скинуть режим. Вот за это и боремся. Поэтому так плотно в Украину вцепился запад. Поэтому так визжит Макрон и иже с ним прочие врачи гинекологи
  6. Галеон Звание
    Галеон
    +2
    Сегодня, 11:16
    По его мнению, многие представляют победу России в спецоперации очень искаженно. Одни считают, что мы победим, когда наши военные перестанут погибать. Другие представляют, что Россия должна сломить Украину. Третьи уверены, что, проводя спецоперацию, наша страна старается доказать миру свою значимость. Собственно, считает офицер, ни один из перечисленных выше вариантов не стоит того, чтобы начинать военные действия.

    Т.е. многие, по словам Ходаковского, представляют победу искаженно. А чтобы не гибли граждане России от обстрелов и диверсий - это не цель.
    При этом признается, что у него самого на третьем году войны понимания ее цели не случилось. Бывает.
    Но насколько честно это признание в непонимании цели? Не сделано ли оно просто в качестве полемического приема?
    Спасибо, что перепечатываете сюда мнения подполковников. hi
    Даже мутные.
    1. kepmor Звание
      kepmor
      0
      Сегодня, 12:24
      Сдаётся мне, что на третьем году СВО уже никто из кремлёвских сами толком не понимают что есть "победа" в этой бойне... а если непонятна цель, то чего тогда вообще разглагольствовать о несбыточном...
      По моему уразумению, истиной целью есть и была его непомерная гордыня...
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 11:17
    «Он сравнил сложившуюся ситуацию с библейской притчей о царе Моисее, который водил евреев по пустыне 40 лет» —

    — Моисей был царём?Евреи не догадывались ...
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 11:44
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Моисей был царём?Евреи не догадывались ...

      Царём не был, но принцем египетским был.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:19
    Ходаковский: важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной

    Вы, г-н Ходаковский, не показали чёткую позицию и собственное видение вопроса.
    И после победы в СВО украинские земли и люди никуда не исчезнут – нам придется с ними жить. Для большей части населения Украины социальные вопросы гораздо важнее того, в составе какой страны и под чьим правлением будет то место, где они живут. По мнению офицера, будут и непримиримые, их придется выселять или изолировать.

    Как и что должно происходить мы понимаем хорошо. А какими методами это будет достигнуто?
    Непримиримых придётся НЕ ВЫСЕЛЯТЬ, А УНИЧТОЖАТЬ!!! Иначе жизнь станет кошмаром для законопослушных граждан...
  9. spirit Звание
    spirit
    +7
    Сегодня, 11:22
    в чем будет заключаться наша победа
    В том что в Администрации президента скажут в том и будет победа.Что тут непонятного.А все несогласные поедут на нары.Так что зря он тратит на эти философские рассуждения время hi
    1. vet Звание
      vet
      +3
      Сегодня, 11:25
      Вы правы, боюсь, мир будет "похабным". Такие СВО нужно или выигрывать за 2-3 месяца, или не начинать. Нет ничего более опасного для любого государства, чем увязнуть в войне, которая планировалась как "маленькая победоносная". Кто только на эти "грабли" не наступал, но на чужих ошибках никто учиться не желает. .
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 11:48
        Цитата: vet
        Вы правы, боюсь, мир будет "похабным". Такие СВО нужно или выигрывать за 2-3 месяца, или не начинать.

        Не начинать было уже не возможно, если бы мы не начали, то повторилось бы 22 июня 1945 года.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 11:26
    Ходаковский боится озвучить цель СВО - нврорейская безопасность но не за счёт других государств,а это может закончится третьей мировой а может и без неё обойдёмся.В чём я уже начал сомневаться (на счёт третьей мировой).
  11. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:28
    будут и непримиримые, их придется выселять или изолировать.
    Без этого конечно не обойдется и вот к таким необходимы суровые меры без всяких оглядок на кого бы то ни было. По поводу воспитания подрастающего и вновь родившегося поколения Ходаковский ни чего нового не открыл. Задача конечно трудная и не на один десяток лет.
  12. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 11:30
    Он либо наивный, либо латентный враг России.
  13. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 11:31
    Несмотря на сложившуюся ситуацию, украинцы для нас всё еще не чужие.

    К сожалению, сейчас намного более чужие, чем до февраля 2022 года :((
  14. Жнец Звание
    Жнец
    -1
    Сегодня, 11:32
    Мое личное мнение, не нужно нам кроме Харькова и Одессы держать под собой другие области. Держали вон польшу и трибалтов после ВОВ, восстанавливали их. И получаем от них благодарность.
    Пусть живут как хотят и с кем хотят, с той же гейропой. Они к этому скакали, мы им помогли от советского избавиться.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 11:43
      Пусть живут как хотят и с кем хотят, с той же гейропой.

      уже поздно принимать такое решение
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -2
      Сегодня, 11:43
      надо по днепру, по реке, тогда самые основные города крупные будут под угрозой обстрела обычной артиллерии да и контролировать по реке легче
  15. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:41
    Ходаковский важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной

    да, вопрос остается открытым
    ситуация с "чемоданом без ручки"
    но, произошедшее позволило увидеть НАМ с вами - очень многое, на что мы не обращали внимания
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:43
    Хотя цели специальной военной операции были озвучены нашим руководством в самый ее первый день, никто толком не объяснил, в чем будет заключаться наша победа.
    . Так то, "вкус приходит во время еды", а потом, послевкусие и не обязательно, что это будет приятно.
    Но, в драку уже ввязались, по самое, самое, отступать, останавливается ещё опаснее, чем поднапрячся и завершить её явной, безусловно ПОБЕДОЙ.
    Противник должен быть повержен!!!
  17. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +2
    Сегодня, 11:48
    Очевидно, что победа будет заключаться в том, чтобы наш народ больше не был разделён на русских и антирусских (вымышленных "украинцев").
    Естественно, дело не в базах НАТО. Дело в откровенно нацистском, крайне шовинистическом режиме, установленном Западом на территории бывшей Украины. Русофобская истерия там нагнетается без всяких границ и пределов, доходя просто до массового психоза и паранойи. Градус зомбирования украинцев даже выше, чем у исламистских террористов-фанатиков. Они готовы на всё, на любую гадость и подлость. Поэтому такое соседство нам, мягко говоря, иметь не хочется.
  18. Polar Bear Звание
    Polar Bear
    +2
    Сегодня, 11:56
    Важно, чтобы после капитуляции Украины, к России отошли все исторические русские области. Далее на них чистка, денацификация, арест военных преступников, сбушников и прочей нечисти. Полная смена органов управления на людей сражавшихся в СВО в российской армии и на стороне России и местных кто оставался лоялен России. Как будет жить остальная Украина совершенно всё равно. Крепкую границу вдоль всей ее оставшейся территории, никого не пускать в Россию ни по каким визам, ни через Беллоруссию. Инача мы погрязнем в терактах.
  19. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +1
    Сегодня, 11:56
    Опасно не само по себе НАТО, а сочетание НАТО+бандеровцы. То есть сочетание экономической и военной мощи с давней и непримиримой ненавистью к России и всему русскому.
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      0
      Сегодня, 12:13
      Цитата: Pavel73
      Опасно не само по себе НАТО, а сочетание НАТО+бандеровцы. То есть сочетание экономической и военной мощи с давней и непримиримой ненавистью к России и всему русскому.
      Ещё опаснее объяснять историю и политику универсальным аргументом :" это происходит потому, что эти этих не любят". Так ведь можно что угодно "объяснить" и при этом понимать и думать вообще не нужно. laughing

      Тем более, что кому, как не русскому человеку с детства знаком ходовой русский аргумент ;" мы тебя ограбим ( отметелим...пошлём на...) просто потому, что нам это выгодно, а ты дурень- ошибся в своих ожиданиях. Но - ничего личного, тебе просто не повезло и не обижайся". Отношения с НАТО- это примерно то же самое- родное ! Бандеровцы- не хуже, просто они- местные сумасшедшие и не более.
  20. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 12:00
    Ходаковский правильно задаёт вопрос. Но я считаю что будет не побеждённая Украина а освобождённая западная Россия. После освобождения территории нужно зачистить территорию от нацистов и бандеровцев.
    Что бы не марать об них руки пусть бегут на все четыре стороны за границу. За тем восстанавливать разрушенное хозяйство. Государственный язык межнационального общения русский. Хотят учить украинский пусть учат в частном порядке. На счёт демократических выборов на бывшей Украине. Вести мораторий на выборы на 25, а может 50 лет, пример как Моисей водил евреев по пустыне пока не вымрут кто был рабом, и кто был нацистом и бандеровцем на Украине.
    Как я понимаю не замаранных военнослужащих ВСУ нет, им лет пять стройбата на восстановление Донбасса, Малороссии и Новороссии, вторую ветку БАМа, мосты, дороги на Сахалине, в Якутии, на Камчатку.
  21. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 12:02
    Ходаковский мастер на все руки...и стратег и тактик и политик...ну все знает...всем объяснит как надо жить дальше...уникальный человек. what
    Мне вообще интересно чьи мысли и намерения он проталкивает в СМИ. smile...подобным образом.
    Но внутреннюю кухню в Донбассе не обсуждает... это табу.
  22. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 12:14
    Конечно, если мы сами сумеем определиться для себя с этим направлением.
    laughing lol
    Нас невозможно сбить с пути,
    Нам по ХХХ куда идти!
  23. Анатолий Шпалин Звание
    Анатолий Шпалин
    +1
    Сегодня, 12:21
    Он сравнил сложившуюся ситуацию с библейской притчей о царе Моисее, который водил евреев по пустыне 40 лет, пока они не нашли дорогу в землю обетованную


    Это очень воодушевляет, когда даже высший командный состав признаётся, что цели спецпоперации заключаются в том чтобы "воевать туда, не знаю куда. победить то, не знаю что"