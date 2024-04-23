Украинский ТГ-канал: Зеленский потребовал любыми способами не допустить прорыва российских войск

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Украинский ТГ-канал: Зеленский потребовал любыми способами не допустить прорыва российских войск

В Киеве признают критическую ситуацию на фронте, Зеленский требует любыми способами не допустить прорыва российских войск. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

Украинская армия может не дождаться американской помощи, на которую в Киеве делают определенную ставку. Все дело в том, что прорыв российских войск в Очеретино показал не только критичность ситуации на данном направлении, но и то, что прорыв может случиться в любое время и на любом участке фронта. Из-за отсутствия боеприпасов и нехватки личного состава бросить позиции может любая из бригад, особенно из тех, кто воюет длительное время без ротации. А запрет демобилизации тоже энтузиазма военным не добавляет.



На этом фоне Зеленский требует любыми путями удержать фронт до поступления военной помощи из США, обещая, что в дальнейшем «будет легче», а ситуация «стабилизируется». В офисе президента уверены, что после поступления боеприпасов ВСУ сумеют остановить наступление российской армии.

Наш источник в ОП рассказал, что ситуация на фронте критическая и необходимо любыми способами остановить наступление российской армии, чтобы Украина могла получить военную помощь США.

— пишет ТГ-канал «Резидент».

Между тем на украинских пабликах, комментируя отход подразделений ВСУ с позиций в Очеретино, во всем винят киевские власти, которые довели армию до такого состояния тотальной коррупцией в стране, воровством и набиванием собственных карманов.
17 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 11:26
    Война производится ради прибыли очень немногих и за счёт очень многих. В результате войны небольшое количество людей получают огромные состояния.
    Как много "военных миллионеров" держали автомат? Сколько из них рыли окопы? Кто из них знал, что это такое – идти голодным в укрытие, наполненное крысами? Сколько из них провели бессонные, страшные ночи, с промокшей одеждой под артобстрелами и пулемётными очередями?
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 11:53
      Зеленский потребовал любыми способами
      Интересное предложение. Уточнить только, точно любыми? Ну и сдаться на милость победителей. Прорыв предотвращен, по причине отсутствия необходимости такового. А других способов как то не наблюдается.
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 12:04
        Интересное предложение. Уточнить только, точно любыми? Ну и сдаться на милость победителей. Прорыв предотвращен, по причине отсутствия необходимости такового. А других способов как то не наблюдается.

        Пока в его арсенале наблюдается лишь один способ - завалить фронт мобилизованной массой.
        Думаю, что до 20 мая будет принят ещё несколько поправок к закону и в ВСУ начнут загребать всех, кому уже исполнилось 18 лет, включая женский пол.
        Англосаксы поставили условие Украине - они ей огромное количество оружия при условии массовой мобилизации граждан Украины. Сомневаться в исполнении данного указания со стороны Украины даже не приходится. Выполнят. soldier
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 11:27
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Украинский ТГ-канал: Зеленский потребовал любыми способами не допустить прорыва российских войск

    треуголку, барабан на шею и вперед под Покровск или Часов Яр -личным примером так сказать
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:32
    Зеленский требует любыми способами не допустить прорыва российских войск
    А он эти способы обозначил или у него только один - солдат не жалеть? Не зря так расшаркивался при телефонном разговоре с Байденом, благодарил за помощь и уверял, что киев готов "до последнего украинца" отстаивать американские интересы.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:38
    Зеленский потребовал
    . В его случае, это хотелки, а в отношении ЛС ВСУ, это массовая утилизация всех и вся...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:49
      Цитата: rocket757
      а в отношении ЛС ВСУ, это массовая утилизация всех и вся...

      А для кого то счета в офшорных британских банках, замки в Лондоне, виллы на Мальдивах - жизнь удалась.
  6. Arzoo Звание
    Arzoo
    +1
    Сегодня, 11:38
    Наш источник в ОП рассказал, что ситуация на фронте критическая и необходимо любыми способами остановить наступление российской армии, чтобы Украина могла получить военную помощь США.

    В Часов Яр скорее всего зайдут в ближайшие дни-недели. В целом, то что предварительно озвучили американцы это все идет чисто на стабилизацию фронта. Британская помощь ориентирована на какие-то операции в Крыму и на юге.
  7. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:39
    В польском городе Жешув замечена крупная партия американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA, готовых к отправке на Украину. По всей вероятности, эта та самая техника, которую киевский режим должен получить в рамках нового пакета военной помощи, предоставление которого несколько дней назад одобрила палата представителей Конгресса США. Однако, судя по всему, радоваться Киеву пока не следует. В Сеть утекли документы, свидетельствующие о том, что западная военная техника, которая приходит на Украину, требует серьезного ремонта. В частности, в докладной записке с Житомирского бронетанкового завода говорится, что для постановки на ход американских БМП необходимо большое количество форсунок и свечей.

    Специалисты объясняют это тем, что перед отправкой на Украину западная техника слишком долго стояла на хранении.

    https://topcor.ru/46699-zapadnaja-tehnika-iz-novogo-paketa-pomoschi-ukraine-uzhe-nahoditsja-v-polshe.html

    Накрыть бы это всё хозяйство артой и ракетами, чтобы не доехало до какелов.....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Nexcom
      В польском городе Жешув замечена крупная партия американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA, готовых к отправке на Украину.

      Вероятнее всего по ж/д на платформах повезут, почему бы не утилизировать их не дожидаясь фронта.
  8. boriz Звание
    boriz
    0
    Сегодня, 11:41
    Отправить на передок Зелю, Сырского, Ермака и Кулебу. Каждому выдать по лопате.
    Война прекратится очень быстро.
  9. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 11:43
    Кто то напомнил ему анекдот Жириновского про наши танки в Берлине и золотой унитаз бабушки Меркель.
  10. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 11:43
    Наш источник в ОП рассказал, что ситуация на фронте критическая и необходимо любыми способами остановить наступление российской армии, чтобы Украина могла получить военную помощь США.

    — пишет ТГ-канал «Резидент».
    ОП на фронт request recourse
  11. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +1
    Сегодня, 12:00
    Зеленский потребовал любыми способами не допустить прорыва российских войск

    Март 2022 - Зеленский потребовал не допустить сдачи Мариуполя
    Май 2022 - Зеленский потребовал не допустить сдачи Северодонецка
    Апрель 2023 - Зеленский потребовал не допустить сдачи Бахмута
    Ноябрь 2023 - Зеленский потребовал не допустить сдачи Марьинки
    Январь 2024 - Зеленский потребовал не допустить сдачи Авдеевки
    Апрель 2024 - Зеленский потребовал не допустить сдачи Первомайского...

    Пан Зеленский, вам же должно быть известно, что даже на самого гениального актера перестают ходить, если его репертуар не меняется...
  12. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 12:01
    Набивание карманов и корупция- черты украинства. Без этого,украинство- нежизнеспособно. Учиться,повышать профуровень, кругозор- нет смысла. Проще- украсть,дать взятку. Это- норма. Все это, складывалось- веками.
  13. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 12:13
    Скоро лето.
    На фронте будут изменения.
    И запад не бросит Украину , так как сильно ввязались поддержкой .
  14. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 12:16
    На днях помню видео смотрел, где наш знаменитый танк-сарай ураганил. Так вот, смотрю значит как он едет и по нему работает арта. В какой то момент почти точно над нам разрывается снаряд видимо с шариками или стреловидными элементами, которые в хорошем таком радиусе нашпиговали землю. Тогда подумалось, точно стреляют черти и если бы по традиции на броне ехала пехота, стало бы грустно.
    Денег им дали и дадут ещё, а значит и таких снарядов, гаубиц, будет ещё и много кто останется жить воином вечно.