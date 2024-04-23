Украинский ТГ-канал: Зеленский потребовал любыми способами не допустить прорыва российских войск

Наш источник в ОП рассказал, что ситуация на фронте критическая и необходимо любыми способами остановить наступление российской армии, чтобы Украина могла получить военную помощь США.

В Киеве признают критическую ситуацию на фронте, Зеленский требует любыми способами не допустить прорыва российских войск. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины.Украинская армия может не дождаться американской помощи, на которую в Киеве делают определенную ставку. Все дело в том, что прорыв российских войск в Очеретино показал не только критичность ситуации на данном направлении, но и то, что прорыв может случиться в любое время и на любом участке фронта. Из-за отсутствия боеприпасов и нехватки личного состава бросить позиции может любая из бригад, особенно из тех, кто воюет длительное время без ротации. А запрет демобилизации тоже энтузиазма военным не добавляет.На этом фоне Зеленский требует любыми путями удержать фронт до поступления военной помощи из США, обещая, что в дальнейшем «будет легче», а ситуация «стабилизируется». В офисе президента уверены, что после поступления боеприпасов ВСУ сумеют остановить наступление российской армии.— пишет ТГ-канал «Резидент».Между тем на украинских пабликах, комментируя отход подразделений ВСУ с позиций в Очеретино, во всем винят киевские власти, которые довели армию до такого состояния тотальной коррупцией в стране, воровством и набиванием собственных карманов.