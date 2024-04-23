Военный из Испании погиб на учениях НАТО в Польше

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Военный из Испании погиб на учениях НАТО в Польше

Как сообщило Министерство обороны Польши, в ходе учений сил Североатлантического альянса, которые проходят на территории страны, погиб испанский военнослужащий. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.

В Минобороны Польши не назвали имя военного, но уточнили его звание и обстоятельства произошедшего – это был капрал, который погиб в результате несчастного случая, получив смертельное ранение во время учений с боевой стрельбой.



Некоторые сведения о погибшем капрале удалось выяснить журналистам испанского телеканала RTVE. Военнослужащему было 43 года. Он уроженец Эквадора, эмигрировавший в Испанию. В 2004 году поступил на службу в сухопутные войска Испании и был награжден Бронзовым крестом за заслуги перед отечеством. У мужчины остались две дочери. Свои глубокие соболезнования в связи с гибелью капрала выразил и председатель правительства Испании Педро Санчес.

Учения НАТО Steadfast Defender («Непоколебимый защитник»), в которых принимают участие около 90 тысяч военнослужащих стран альянса, идут с конца января и должны завершиться до мая.

Стоит отметить, что гибель испанского военного не первый подобный инцидент на этих учениях. В марте в Польше также в ходе учений погибли, по некоторым данным, пятеро польских военнослужащих. По другим данным, погибнуть они могли на Украине, а официально прошли как погибшие в Польше на маневрах.
16 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 11:50
    Он точно на учениях погиб в Польше ? Что то какой-то мор напал на военнослужащих нато в этом году на учениях .
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +6
      Сегодня, 11:53
      Написали бы прямо - пал под Авдеевкой за интересы мирового капитала)

      Земля ему стекловатой!
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 11:53
    Помер Максим да и пёс с ним!
  3. guest Звание
    guest
    +3
    Сегодня, 11:54
    Военный из Испании погиб на учениях НАТО в Польше

    Меня это радует, земля ему стекловатой. Я почему то почти уверен, что не на учениях он сдох, а на Украине.
  4. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +3
    Сегодня, 11:54
    Какие-то суровые в этом году учения. Мрут как мухи прям все.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:54
    «По другим данным, погибнуть они могли на Украине, а официально прошли как погибшие в Польше на маневрах» —

    — Это у них сейчас называется "смерть по естественным причинам" ...
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 11:58
    Странно...а я то подумал что он из вертолёта выпал с пулей в голове. what
    Список натовского интернационала погибшего от несчастного случая пополнился испанцем...что поделаешь в жизни и такое бывает. request
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 12:00
    От Испании надо барреля направить "на учения в Польшу". С его подругой Усруллой.
    Ну, чтобы выразить потом соболезнования.
  8. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +1
    Сегодня, 12:00
    Мы знаем куда они направляют оружие и против кого они проводят учения. Хорошо, когда они дохнут. Пусть земля ему будет стекловатой.
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:01
    Гибель в/сл на больших учениях не редкость. В основном происходит из-за не соблюдения элементарных мер безопасности военнослужащими и слабого контроля со стороны командиров.
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      0
      Сегодня, 12:18
      глупая смерть вероятного противника не должна вызывать у нас сочувствия
  10. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +1
    Сегодня, 12:04
    Значит и испанцы свой контингент на 404 подогнали. Интересно в каком количестве?
  11. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 12:07
    Наверное, очень интенсивные учения.
    Комиссия сделает выводы , и примет поправки , так как - жизнь солдата бессцена.
  12. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:13
    С одной стороны-вроде человек погиб, как бы даже посочувствовать родным надо....с другой стороны-какого лешего понесло повоевать,воспитывал бы дочек...теперь деревянный крест в награду.....вместо бронзового.
  13. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 12:13
    Цитата: rotmistr60
    Гибель в/сл на больших учениях не редкость. В основном происходит из-за не соблюдения элементарных мер безопасности военнослужащими и слабого контроля со стороны командиров.

    Люди гибнут самым глупейшим образом просто на показательных соревнованиях...приехало допустим начальство надо форсануть перед ним...и какой то раздолбай не завязал должным образом веревочный узел на груди и прыгает смело с пятого этажа вниз(так сказать штурмует с верхних этажей противника) ...естественно разбивается насмерть.
    Зачем спрашивается такие понты начальству показывать?
  14. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:21
    А мог бы с успехом бананы собирать у себя на родине в Эквадоре. Название учений символично ...