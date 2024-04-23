В США экстрадирован колумбиец, участвовавший в опаивании американских солдат с целью их ограбления

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В США экстрадирован колумбиец, участвовавший в опаивании американских солдат с целью их ограбления

Второй колумбиец, Педро Хосе Сильва Очоа, также известный как «Тата», подозреваемый в ограблении военнослужащих ВС США, на прошлой неделе был экстрадирован в Штаты, чтобы предстать перед судом, пишет издание Task&Purpose.

Его подельника Джефферсона Аранго Кастельяноса, он же «Гарри Поттер», доставили в США в мае прошлого года.



В материале говорится, что обоих мужчин обвиняют в афере, заключающейся в добавлении наркотика в выпивку жертве с целью дальнейшего ограбления.

Согласно данным следствия, двое американских солдат, в 2020 году находившихся в командировке в Боготе (Колумбия), отправились в местный бар, чтобы посмотреть футбольный матч. Однако закончился данный поход тем, что оба были ограблены и попали в больницу.

Согласно воспоминаниям одного из военных, вечером, 5 марта 2020 года, он с сослуживцем сделал селфи с женщиной из бара, ненадолго оставив выпивку без присмотра на столе. Затем он проснулся уже в своем номере.

Когда колумбийские правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения из бара и близлежащих улиц, они увидели, что оба американца, Очоа и женщина по имени Кенни Джульет Урибе Чиран, пили и веселились в баре до двух часов ночи. Затем, поскольку ни один из американцев не мог самостоятельно стоять, Очоа и его напарница вывели военнослужащих из бара к ожидавшей их машине, за рулем которой был Аранго.

Колумбийцы отвезли американцев в отель, где ограбили их. В конечном итоге у обоих мужчин также были обнаружены синяки и отметины на лицах, хотя в обвинительном заключении не уточняется, где они могли быть нанесены. На видеозаписях видно, как оба мужчины падают, говорится в обвинительном заключении.

В статье говорится, что мошенники забрали четыре мобильных телефона, кошельки, куртки и ювелирные украшения. Кроме того, оба солдата обнаружили, что их кредитные карты использовались для покупок, а их дебетовые карты были опустошены.

На допросе Очоа сказал, что он получил pin-код к банковским счетам мужчин, потому что «действие наркотика заставляло жертв думать, что он их лучший друг, и он воспользовался их состоянием, притворившись, что жертвы должны были за что-то заплатить, например, за проживание в отеле».

47-летний Очоа предстал перед окружным судом Южного округа Флориды в Майами. Ему предъявлены обвинения в похищении лица, пользующегося международной защитой, заговоре с целью похищения лица, пользующегося международной защитой, нападении на лицо, пользующееся международной защитой, и заговоре с целью нападения на лицо, пользующееся международной защитой. В случае признания виновным им грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
12 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 13:02
    и вот почему то амеров нисколько не жаль. с ними сделали то что они делают в глобальном масштабе с другими странами - ограбили.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 13:04
    — Очень "актуальная" публикация."На злобу дня" ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 13:15
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Очень "актуальная" публикация."На злобу дня" ...

      В конечном итоге у обоих мужчин также были обнаружены синяки и отметины на лицах
      Почему-то вспомнилась классика - "Невезучие"... laughing
      У самих ума нет, так хоть бы кино смотрели. Может быть, поняли бы, к чему могут привести случайные знакомства с девками в баре.
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 13:13
    Согласно данным следствия, двое американских солдат, в 2020 году находившихся в командировке в Боготе (Колумбия), отправились в местный бар, чтобы посмотреть футбольный матч. Однако закончился данный поход тем, что оба были ограблены и попали в больницу.
    Американский солдат, спорт бар в Колумбии и два колумбийца ограбивших американцев в колумбийском спорт баре. Ничего удивительного, странно что американцев в джунгли не отвезли ... laughing good drinks
    1. usr01 Звание
      usr01
      +2
      Сегодня, 13:27
      Цитата: oppozite28
      странно что американцев в джунгли не отвезли

      а вот надо было... и всё.. "нету тела - нету дела" (с)
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 13:37
        а вот надо было... и всё.. "нету тела - нету дела" (с)
        Либеральные колумбийцы видать попались, гуманные. Не все же колумбийцы звери. Сработали чисто, но видать американцы непростые попались раз колумбийцев экстрадировали в США.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 13:38
      Бар "Голубая устрица"...Скорее всего,и два клофелинщика..
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +3
        Сегодня, 13:44
        Даже звучит, колумбийский спорт-бар "Голубая устрица". Уверен в том что как поступили с американскими военными с российскими не поступили бы. Наши бы им (колумбийца) ещё и семечек бы отсыпали и совместно выпили бы за дружбу народов. Спартак - чемпион !!! good drinks
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 14:26
          Цитата: oppozite28
          Наши бы им (колумбийца) ещё и семечек бы отсыпали и совместно выпили бы за дружбу народов

          А утром ещё и похмелили бы. yes
          1. oppozite28 Звание
            oppozite28
            +1
            Сегодня, 14:38
            А утром ещё и похмелили бы. yes
            Но так как российские военные в Колумбию под предлогом военного же туризма не торопятся в отличии от американских придется продолжать вести здоровый образ не прибегая к неким допингам и стимуляторам с целью реализации неких задач СВО. winked good
  4. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 15:04
    Если преступлеение было в Колумбии -- жуткое холуйство выдавать граждан Колумбии куда-то.
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 15:24
      Тоже об этом подумал. Уж сколько у нас интуристов грабили/клофелинили, так никого никому не выдавали. Всех судили у нас и сидели/сидят они тоже у нас. А тут прям прогнулись под полосатых.