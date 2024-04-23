В США экстрадирован колумбиец, участвовавший в опаивании американских солдат с целью их ограбления

Второй колумбиец, Педро Хосе Сильва Очоа, также известный как «Тата», подозреваемый в ограблении военнослужащих ВС США, на прошлой неделе был экстрадирован в Штаты, чтобы предстать перед судом, пишет издание Task&Purpose.Его подельника Джефферсона Аранго Кастельяноса, он же «Гарри Поттер», доставили в США в мае прошлого года.В материале говорится, что обоих мужчин обвиняют в афере, заключающейся в добавлении наркотика в выпивку жертве с целью дальнейшего ограбления.Согласно данным следствия, двое американских солдат, в 2020 году находившихся в командировке в Боготе (Колумбия), отправились в местный бар, чтобы посмотреть футбольный матч. Однако закончился данный поход тем, что оба были ограблены и попали в больницу.Согласно воспоминаниям одного из военных, вечером, 5 марта 2020 года, он с сослуживцем сделал селфи с женщиной из бара, ненадолго оставив выпивку без присмотра на столе. Затем он проснулся уже в своем номере.Когда колумбийские правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения из бара и близлежащих улиц, они увидели, что оба американца, Очоа и женщина по имени Кенни Джульет Урибе Чиран, пили и веселились в баре до двух часов ночи. Затем, поскольку ни один из американцев не мог самостоятельно стоять, Очоа и его напарница вывели военнослужащих из бара к ожидавшей их машине, за рулем которой был Аранго.Колумбийцы отвезли американцев в отель, где ограбили их. В конечном итоге у обоих мужчин также были обнаружены синяки и отметины на лицах, хотя в обвинительном заключении не уточняется, где они могли быть нанесены. На видеозаписях видно, как оба мужчины падают, говорится в обвинительном заключении.В статье говорится, что мошенники забрали четыре мобильных телефона, кошельки, куртки и ювелирные украшения. Кроме того, оба солдата обнаружили, что их кредитные карты использовались для покупок, а их дебетовые карты были опустошены.На допросе Очоа сказал, что он получил pin-код к банковским счетам мужчин, потому что «действие наркотика заставляло жертв думать, что он их лучший друг, и он воспользовался их состоянием, притворившись, что жертвы должны были за что-то заплатить, например, за проживание в отеле».47-летний Очоа предстал перед окружным судом Южного округа Флориды в Майами. Ему предъявлены обвинения в похищении лица, пользующегося международной защитой, заговоре с целью похищения лица, пользующегося международной защитой, нападении на лицо, пользующееся международной защитой, и заговоре с целью нападения на лицо, пользующееся международной защитой. В случае признания виновным им грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.